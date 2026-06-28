https://ukraina.ru/20260628/dukh-ankoridzha-mrtv-sibiga-potreboval-ot-rossii-pryamykh-peregovorov-s-kievom-1080735799.html

"Дух Анкориджа мёртв": Сибига потребовал от России прямых переговоров с Киевом

"Дух Анкориджа мёртв": Сибига потребовал от России прямых переговоров с Киевом - 28.06.2026 Украина.ру

"Дух Анкориджа мёртв": Сибига потребовал от России прямых переговоров с Киевом

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что договорённости, обсуждавшиеся между Россией и США на Аляске, больше не имеют силы. Об этом 28 июня он написал в соцсети X

2026-06-28T21:15

2026-06-28T21:15

2026-06-28T21:15

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"Для России урок Анкориджа состоит в том, что любой мирный план, разработанный без Украины, обречён стать духом и исчезнуть. Если "дух Анкориджа" вообще существовал, то сейчас он точно мёртв", — заявил Сибига.По его мнению, Москва должна ответить на "серьёзные предложения" Киева сесть за стол переговоров и закончить конфликт.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Кремль не видит оснований отходить от стамбульских договорённостей, и подчеркнул: при переговорах будут учитываться реалии на земле, результаты предыдущих сессий, итоги встречи в Анкоридже и принципы, изложенные МИД РФ в 2024 году.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня

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