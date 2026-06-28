"Дух Анкориджа мёртв": Сибига потребовал от России прямых переговоров с Киевом - 28.06.2026 Украина.ру
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"Дух Анкориджа мёртв": Сибига потребовал от России прямых переговоров с Киевом
"Дух Анкориджа мёртв": Сибига потребовал от России прямых переговоров с Киевом - 28.06.2026 Украина.ру
"Дух Анкориджа мёртв": Сибига потребовал от России прямых переговоров с Киевом
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что договорённости, обсуждавшиеся между Россией и США на Аляске, больше не имеют силы. Об этом 28 июня он написал в соцсети X
2026-06-28T21:15
2026-06-28T21:15
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"Для России урок Анкориджа состоит в том, что любой мирный план, разработанный без Украины, обречён стать духом и исчезнуть. Если "дух Анкориджа" вообще существовал, то сейчас он точно мёртв", — заявил Сибига.По его мнению, Москва должна ответить на "серьёзные предложения" Киева сесть за стол переговоров и закончить конфликт.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Кремль не видит оснований отходить от стамбульских договорённостей, и подчеркнул: при переговорах будут учитываться реалии на земле, результаты предыдущих сессий, итоги встречи в Анкоридже и принципы, изложенные МИД РФ в 2024 году.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин

"Дух Анкориджа мёртв": Сибига потребовал от России прямых переговоров с Киевом

21:15 28.06.2026
 
© ФотоФото: "РБК-Украина", Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины
Фото: РБК-Украина, Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото
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Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что договорённости, обсуждавшиеся между Россией и США на Аляске, больше не имеют силы. Об этом 28 июня он написал в соцсети X
"Для России урок Анкориджа состоит в том, что любой мирный план, разработанный без Украины, обречён стать духом и исчезнуть. Если "дух Анкориджа" вообще существовал, то сейчас он точно мёртв", — заявил Сибига.
По его мнению, Москва должна ответить на "серьёзные предложения" Киева сесть за стол переговоров и закончить конфликт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Кремль не видит оснований отходить от стамбульских договорённостей, и подчеркнул: при переговорах будут учитываться реалии на земле, результаты предыдущих сессий, итоги встречи в Анкоридже и принципы, изложенные МИД РФ в 2024 году.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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