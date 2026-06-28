Ядерный шантаж НАТО: альянс готовит крупнейший пересмотр ядерной доктрины со времён холодной войны - 28.06.2026 Украина.ру
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Ядерный шантаж НАТО: альянс готовит крупнейший пересмотр ядерной доктрины со времён холодной войны
Ядерный шантаж НАТО: альянс готовит крупнейший пересмотр ядерной доктрины со времён холодной войны - 28.06.2026 Украина.ру
Ядерный шантаж НАТО: альянс готовит крупнейший пересмотр ядерной доктрины со времён холодной войны
НАТО готовит самый масштабный со времён холодной войны пересмотр ядерной доктрины, который откроет путь к размещению американских бомб на территории новых стран. Об этом 28 июня пишет 19FortyFive
2026-06-28T20:14
2026-06-28T20:14
новости
бельгия
германия
италия
анджей дуда
дональд трамп
нато
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По мнению обозревателей издания, украинский конфликт и сомнения Дональда Трампа в приверженности союзническим обязательствам подтолкнули членов альянса к расширению программы ядерного обмена. Сейчас американские гравитационные бомбы B61 размещены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании. Для их доставки используются истребители F-35, F-15 и Tornado. Европейские союзники не могут самостоятельно распоряжаться этими арсеналами — окончательное решение остаётся за Вашингтоном.Теперь участники альянса хотят пересмотреть действующий формат. Конкретные места для нового размещения пока не определены, но за право принять у себя ядерные боеголовки уже выстроилась очередь. Бывший президент Польши Анджей Дуда открыто призывал разместить на территории страны американские самолёты двойного назначения. Готовность предоставить свою территорию выразили и прибалтийские страны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: День Конституции Украины, атаки на ЗАЭС. Итоги 28 июня
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, бельгия, германия, италия, анджей дуда, дональд трамп, нато, f-35
Новости, Бельгия, Германия, Италия, Анджей Дуда, Дональд Трамп, НАТО, F-35

Ядерный шантаж НАТО: альянс готовит крупнейший пересмотр ядерной доктрины со времён холодной войны

20:14 28.06.2026
 
© РИА Новости . СтрингерФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Стрингер
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НАТО готовит самый масштабный со времён холодной войны пересмотр ядерной доктрины, который откроет путь к размещению американских бомб на территории новых стран. Об этом 28 июня пишет 19FortyFive
По мнению обозревателей издания, украинский конфликт и сомнения Дональда Трампа в приверженности союзническим обязательствам подтолкнули членов альянса к расширению программы ядерного обмена.
Сейчас американские гравитационные бомбы B61 размещены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании. Для их доставки используются истребители F-35, F-15 и Tornado. Европейские союзники не могут самостоятельно распоряжаться этими арсеналами — окончательное решение остаётся за Вашингтоном.
Теперь участники альянса хотят пересмотреть действующий формат. Конкретные места для нового размещения пока не определены, но за право принять у себя ядерные боеголовки уже выстроилась очередь.
Бывший президент Польши Анджей Дуда открыто призывал разместить на территории страны американские самолёты двойного назначения. Готовность предоставить свою территорию выразили и прибалтийские страны.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: День Конституции Украины, атаки на ЗАЭС. Итоги 28 июня
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20:14Ядерный шантаж НАТО: альянс готовит крупнейший пересмотр ядерной доктрины со времён холодной войны
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