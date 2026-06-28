https://ukraina.ru/20260628/yadernyy-shantazh-nato-alyans-gotovit-krupneyshiy-peresmotr-yadernoy-doktriny-so-vremn-kholodnoy-voyny-1080735266.html

Ядерный шантаж НАТО: альянс готовит крупнейший пересмотр ядерной доктрины со времён холодной войны

Ядерный шантаж НАТО: альянс готовит крупнейший пересмотр ядерной доктрины со времён холодной войны - 28.06.2026 Украина.ру

Ядерный шантаж НАТО: альянс готовит крупнейший пересмотр ядерной доктрины со времён холодной войны

НАТО готовит самый масштабный со времён холодной войны пересмотр ядерной доктрины, который откроет путь к размещению американских бомб на территории новых стран. Об этом 28 июня пишет 19FortyFive

2026-06-28T20:14

2026-06-28T20:14

2026-06-28T20:14

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По мнению обозревателей издания, украинский конфликт и сомнения Дональда Трампа в приверженности союзническим обязательствам подтолкнули членов альянса к расширению программы ядерного обмена. Сейчас американские гравитационные бомбы B61 размещены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании. Для их доставки используются истребители F-35, F-15 и Tornado. Европейские союзники не могут самостоятельно распоряжаться этими арсеналами — окончательное решение остаётся за Вашингтоном.Теперь участники альянса хотят пересмотреть действующий формат. Конкретные места для нового размещения пока не определены, но за право принять у себя ядерные боеголовки уже выстроилась очередь. Бывший президент Польши Анджей Дуда открыто призывал разместить на территории страны американские самолёты двойного назначения. Готовность предоставить свою территорию выразили и прибалтийские страны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: День Конституции Украины, атаки на ЗАЭС. Итоги 28 июня

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новости, бельгия, германия, италия, анджей дуда, дональд трамп, нато, f-35