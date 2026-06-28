https://ukraina.ru/20260628/belyy-orel-uletel-i-ne-obeschal-vernutsya-1080733249.html

Белый орел улетел. И не обещал вернуться

Белый орел улетел. И не обещал вернуться - 28.06.2026 Украина.ру

Белый орел улетел. И не обещал вернуться

Один из стареньких ветеранов "компетентных органов" рассказал мне некогда в Крыму забавную байку. Мол, на исторической встрече "большой тройки" в Ливадии случился маленький казус

2026-06-28T17:18

2026-06-28T17:18

2026-06-28T17:18

мнения

польша

крым

владимир зеленский

кароль навроцкий

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079942400_475:520:2094:1431_1920x0_80_0_0_670a39c8efc93fc45899c1f9d32afd37.jpg

Уинстон Черчилль, спеша из Воронцовского дворца в Белый дворец переговоров, по обычной рассеянности - бутылка армянского на ночь ее только обостряет - забыл как следует оправиться. Начальник охраны, бросив в последний момент взгляд на брюки шефа, похолодел. Вслух говорить об этом было поздно - кругом люди. Тогда он и передал начальнику записку. Всего два слова: "орел улетел".Наши бдительные службы текст малявы срисовали. Передали своему вождю. Тот вроде сильно озадачился. Расшифровал текст как завершение работы американцев над атомной бомбой. Приказал Лаврентию Павловичу радикально ускорить наш ядерный проект…Это к тому, как переоцененная значимость мелкого события, к тому же при неверной его интерпретации, может повлиять на глобальные процессы.А вот сейчас с удивлением наблюдаю обратную картину. Как знаковое событие при неверной его интерпретации может радикально недооцениваться и даже игнорироваться.Да-да, имею в виду "Орден Белого орла", который в виде бывшей награды Зеленскому "улетел" из Незалежной в свое родовое польское гнездовье.Вообще, их "улетела" целая стая, если учесть возвращенные подобные награды почти всех предыдущих украинских президентов. Те удивительным образом доказали, что стадная сервильность политиков способна подмять и гордый орлиный индивидуализм. Но сейчас речь не об этом.Девизом высшей польской государственной награды "Ордена Белого орла" являются слова "За Отчизну и Народ".То есть польский президент награждает кавалеров ордена как бы номинально. По сути, он всего лишь выполняет волю родины и нации.И забрать эту награду способен при их согласии и поддержке.В Польше существует безусловный консенсус по поводу неприятия бандеровской идеологии и практики. Не будь его, ни один их политик не рискнул бы изымать эту символическую награду. Даже за брутальное, по мнению поляков, прославление одиозных украинских вождей нацизма.Такой политик должен быть уверен, что в сознании большинства их сограждан приспешники фашистов проходят по категории преступников и насильников, а не героев и освободителей.Попутно замечу, что рейтинг президента Навроцкого сразу после отзыва у Зеленского ордена скакнул вверх почти на десять процентов…Довелось некогда беседовать с польским дважды президентом Квасневским. Тот считал, что у поляков есть, в отличие от некоторых других европейских народов, предел гибкости. Иногда этот предел называют личными принципами, иногда канонами веры, иногда генетической памятью. Но переступить через них почти невозможно.Да, подобного нет, скажем, у брюссельской бюрократии. Ее глава Урсула - "мать-кобра", способна из меркантильных соображений изогнуться под любым углом. Хоть под "триста шестьдесят градусов". А вот поляки чувствуют, когда может сломаться хребет нации. Поэтому и такая поддержка этого шага Кароля Навроцкого.Поэтому такая болезненная реакция их общественности на украинские разухабистые комментарии по этому поводу.Поэтому раздражение самим фактом небрежного возвращения абсолютной национальной святыни по обычной почте.Поэтому и неожиданно резкие сопутствующие требования и польских политиков, и польских футбольных болельщиков. От экстрадиции нынешних украинских беженцев до возвращения былых польских земель.Да и массовые протесты против помощи Украине потомков волынских мучеников в ту же кассу…Для тщеславного украинского комика это стало явной неожиданностью. Тут не могу не вспомнить в очередной раз аллегоричный роман Ярослава Гавличека "Невидимый".Там главный герой - небогатый служащий, берет в жены барышню с завидным приданым. Но есть нюансы. Ее брат душевно болен. Он считает себя невидимым. И родители ставят условие. Молодой муж должен подыгрывать шурину в его мании.Вроде небольшая цена за решение всех материальных проблем. Сделать удивленный вид, когда псих крадет у тебя со стола вилку, не замечать, когда тот строит рожи за спиной. Мелочи быта…Но вот когда мнимо-невидимый попытался понаблюдать за интимом новобрачных, терпение героя закончилось. Зарядил обескураженному "невидимке" прямо в репу. Есть вещи, которые не "прокатят" ни за какие коврижки.Брюссель много лет убеждал Варшаву, что Зеленский "невидимый" в любом своем блудняке. Потакает демпингу украинского зерна в Польше? Делайте вид, что не видите. Участвует в распиле гуманитарной помощи? А кто видел? Фактически вмешивается в польский избирательный процесс? Просто закройте на это глаза…При этом украинская "невидимость" бурно масштабировалась. Ее этнические криминальные группировки уже почти не скрываются. Махинации с пособиями беженцам грандиозны по размаху. Всё равно их не увидят в упор. "Поднимите мне веки!" - ревет польское правосудие. "Низя!" - говорят еврочиновники…Но, видимо, прав был мой бывший студент Сашко Квасневский. Есть предел, после которого у польских политиков открываются глаза. От боли или от горя…Есть у поляков такая родовая черта, как опрятность. Доводилось бытовать в их студенческих общежитиях. Бедненько и чистенько. Конечно, не прощал сердцем предательства Андрея Бульбы, но умом понимал его восторг ухоженной паненкой. Особенно после майданного срача казацкого лагеря. В польский гонор входит некая чистоплотность. Как код, как принцип, как вызов…Когда-то интересовался национальными техниками ножевого боя. Удивила "цыганская школа". Я бы ее окрестил "варанской". Там дуэльный нож не чистят от остатков разделки еды или ржавчины. Чем грязнее - тем лучше. Больше вероятность вызвать сепсис у противника даже при мелком порезе.Польские уланы шлифовали свои палаши до зеркального блеска. Это впиталось, видимо, в гены.Сейчас европейская бюрократия, особенно ее германские наставники, убеждают поляков, что украинский режим - всего лишь оружие в умелых европейских руках. Чем оно "грязнее" - тем эффективнее против России. Особенно при вынужденной стратегии "мелких порезов".Значитца, закройте-ка, полячишки, глаза на любую прилипшую к этому оружию грязь. Ну, подумаешь, нацистские трупные пятна. Несмытая кровь польских крестьян с Волыни…А поляки вдруг увидели. На польском гербе изображен как раз белый орел. А он известен своей зоркостью. Не вернется в грязную компанию? Не переступит через цвет своего оперения? Не знаю, не знаю. Старая Европа убеждает своего гонористого новочлена, что не орел он вовсе, а, скажем, подслеповатый бобер. "Ты бобер, курва. Понял!"Черчиллю, конечно, легко было вернуть своего "орла". С поляками будет посложнее. Я так думаю…О последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за неделю: мэр Львова против польской оппозиции и прессинг за русскоязычные песни.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

польша

крым

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

мнения, польша, крым, владимир зеленский, кароль навроцкий, украина