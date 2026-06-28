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США оставили в Гренландии тысячи тонн опасных отходов и миллионы литров радиоактивных вод

США оставили в Гренландии тысячи тонн опасных отходов и миллионы литров радиоактивных вод - 28.06.2026 Украина.ру

США оставили в Гренландии тысячи тонн опасных отходов и миллионы литров радиоактивных вод

Со времён холодной войны в Гренландии брошено не менее 36 американских военных баз и объектов. Об этом 28 июня сообщает местная газета Politiken

2026-06-28T19:21

2026-06-28T19:21

2026-06-28T19:21

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"США оставили в Гренландии более масштабное загрязнение, чем было известно ранее. Это следует из расследования, проведённого Politiken на по меньшей мере 36 бывших базах и военных объектах США на самом большом острове мира", — говорится в материале.По данным газеты, речь идёт о сотнях ржавых бочек с дизельным топливом, автомобильных аккумуляторах, изношенных трубах, кабелях, кусках шифера, а также о миллионах литров слаборадиоактивной воды. На территории бывших объектов остались тысячи тонн опасных отходов, содержащих тяжёлые металлы и токсичные вещества, наносящие вред морским обитателям.Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата, потребовав уважения территориальной целостности. Об этом – в материале эксперт предупредил, чем обернутся амбиции Трампа

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новости, сша, дания, вашингтон, дональд трамп