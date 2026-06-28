США оставили в Гренландии тысячи тонн опасных отходов и миллионы литров радиоактивных вод - 28.06.2026 Украина.ру
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США оставили в Гренландии тысячи тонн опасных отходов и миллионы литров радиоактивных вод
США оставили в Гренландии тысячи тонн опасных отходов и миллионы литров радиоактивных вод - 28.06.2026 Украина.ру
США оставили в Гренландии тысячи тонн опасных отходов и миллионы литров радиоактивных вод
Со времён холодной войны в Гренландии брошено не менее 36 американских военных баз и объектов. Об этом 28 июня сообщает местная газета Politiken
2026-06-28T19:21
2026-06-28T19:21
новости
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"США оставили в Гренландии более масштабное загрязнение, чем было известно ранее. Это следует из расследования, проведённого Politiken на по меньшей мере 36 бывших базах и военных объектах США на самом большом острове мира", — говорится в материале.По данным газеты, речь идёт о сотнях ржавых бочек с дизельным топливом, автомобильных аккумуляторах, изношенных трубах, кабелях, кусках шифера, а также о миллионах литров слаборадиоактивной воды. На территории бывших объектов остались тысячи тонн опасных отходов, содержащих тяжёлые металлы и токсичные вещества, наносящие вред морским обитателям.Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата, потребовав уважения территориальной целостности. Об этом – в материале эксперт предупредил, чем обернутся амбиции Трампа
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Новости, США, Дания, Вашингтон, Дональд Трамп

США оставили в Гренландии тысячи тонн опасных отходов и миллионы литров радиоактивных вод

19:21 28.06.2026
 
© REUTERS / Marko Djurica
- РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Marko Djurica
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Со времён холодной войны в Гренландии брошено не менее 36 американских военных баз и объектов. Об этом 28 июня сообщает местная газета Politiken
"США оставили в Гренландии более масштабное загрязнение, чем было известно ранее. Это следует из расследования, проведённого Politiken на по меньшей мере 36 бывших базах и военных объектах США на самом большом острове мира", — говорится в материале.
По данным газеты, речь идёт о сотнях ржавых бочек с дизельным топливом, автомобильных аккумуляторах, изношенных трубах, кабелях, кусках шифера, а также о миллионах литров слаборадиоактивной воды.
На территории бывших объектов остались тысячи тонн опасных отходов, содержащих тяжёлые металлы и токсичные вещества, наносящие вред морским обитателям.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата, потребовав уважения территориальной целостности.
Об этом – в материале эксперт предупредил, чем обернутся амбиции Трампа
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