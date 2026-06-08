"Украинское лобби" в Казахстане: Выдрин предупредил о копировании действий укронацистов - 08.06.2026 Украина.ру
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"Украинское лобби" в Казахстане: Выдрин предупредил о копировании действий укронацистов
"Украинское лобби" в Казахстане: Выдрин предупредил о копировании действий укронацистов - 08.06.2026 Украина.ру
"Украинское лобби" в Казахстане: Выдрин предупредил о копировании действий укронацистов
В Казахстане появилось своего рода "украинское лобби", которое копирует действия укронацистов — от языковых патрулей до ненависти к ядерной энергетике. Это самая опасная составляющая "вредной политики", которая может помешать развитию республики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2026-06-08T16:19
2026-06-08T16:19
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Говоря о перспективах казахстанской АЭС, эксперт обратил внимание на внутренних противников атомной энергетики в республике."В Казахстане есть своего рода "украинское лобби": они копируют все действия укронацистов от "языковых патрулей" до ненависти к ядерной энергетике как "совковому наследию", — заявил Выдрин.Эксперт провёл параллель с обстрелами ЗАЭС со стороны ВСУ. "Конечно, им (украинским националистам. — Ред.) понятнее топить кров коровьими кизяками, нежели "мирным атомом". Может поэтому и обстреливают Запорожскую АЭС…", — предположил политолог.Выдрин выразил надежду, что в Казахстане всё же возобладает здравый смысл. По его словам, республика почти не имеет коровьего поголовья, зато обладает разумом, который, как полагает эксперт, в конечном счёте восторжествует."А ещё — "поможет" [премьер-министр Никол] Пашинян. Армянский премьер проигнорировал встречу в Астане, но вероятным закрытием АЭС в Армении он подскажет Казахстану, во что превращается самая солнечная страна с национализмом, но без собственной энергетики", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Армении и выборы в Национальное собрание — в материале "Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России" на сайте Украина.ру.
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Новости, Казахстан, Армения, Астана, Дмитрий Выдрин, Никол Пашинян, Украина.ру, Запорожская АЭС, ЕС, Мир без границ, международные отношения, Международная политика, АЭС, Строительство, националисты, Главные новости, главное, украинские националисты, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Украинское лобби" в Казахстане: Выдрин предупредил о копировании действий укронацистов

16:19 08.06.2026
 
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В Казахстане появилось своего рода "украинское лобби", которое копирует действия укронацистов — от языковых патрулей до ненависти к ядерной энергетике. Это самая опасная составляющая "вредной политики", которая может помешать развитию республики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Говоря о перспективах казахстанской АЭС, эксперт обратил внимание на внутренних противников атомной энергетики в республике.
"В Казахстане есть своего рода "украинское лобби": они копируют все действия укронацистов от "языковых патрулей" до ненависти к ядерной энергетике как "совковому наследию", — заявил Выдрин.
Эксперт провёл параллель с обстрелами ЗАЭС со стороны ВСУ. "Конечно, им (украинским националистам. — Ред.) понятнее топить кров коровьими кизяками, нежели "мирным атомом". Может поэтому и обстреливают Запорожскую АЭС…", — предположил политолог.
Выдрин выразил надежду, что в Казахстане всё же возобладает здравый смысл. По его словам, республика почти не имеет коровьего поголовья, зато обладает разумом, который, как полагает эксперт, в конечном счёте восторжествует.
"А ещё — "поможет" [премьер-министр Никол] Пашинян. Армянский премьер проигнорировал встречу в Астане, но вероятным закрытием АЭС в Армении он подскажет Казахстану, во что превращается самая солнечная страна с национализмом, но без собственной энергетики", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в Армении и выборы в Национальное собрание — в материале "Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России" на сайте Украина.ру.
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