https://ukraina.ru/20260608/ukrainskoe-lobbi-v-kazakhstane-vydrin-predupredil-o-kopirovanii-deystviy-ukronatsistov-1079972518.html

"Украинское лобби" в Казахстане: Выдрин предупредил о копировании действий укронацистов

"Украинское лобби" в Казахстане: Выдрин предупредил о копировании действий укронацистов - 08.06.2026 Украина.ру

"Украинское лобби" в Казахстане: Выдрин предупредил о копировании действий укронацистов

В Казахстане появилось своего рода "украинское лобби", которое копирует действия укронацистов — от языковых патрулей до ненависти к ядерной энергетике. Это самая опасная составляющая "вредной политики", которая может помешать развитию республики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2026-06-08T16:19

2026-06-08T16:19

2026-06-08T16:19

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Говоря о перспективах казахстанской АЭС, эксперт обратил внимание на внутренних противников атомной энергетики в республике."В Казахстане есть своего рода "украинское лобби": они копируют все действия укронацистов от "языковых патрулей" до ненависти к ядерной энергетике как "совковому наследию", — заявил Выдрин.Эксперт провёл параллель с обстрелами ЗАЭС со стороны ВСУ. "Конечно, им (украинским националистам. — Ред.) понятнее топить кров коровьими кизяками, нежели "мирным атомом". Может поэтому и обстреливают Запорожскую АЭС…", — предположил политолог.Выдрин выразил надежду, что в Казахстане всё же возобладает здравый смысл. По его словам, республика почти не имеет коровьего поголовья, зато обладает разумом, который, как полагает эксперт, в конечном счёте восторжествует."А ещё — "поможет" [премьер-министр Никол] Пашинян. Армянский премьер проигнорировал встречу в Астане, но вероятным закрытием АЭС в Армении он подскажет Казахстану, во что превращается самая солнечная страна с национализмом, но без собственной энергетики", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Армении и выборы в Национальное собрание — в материале "Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России" на сайте Украина.ру.

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