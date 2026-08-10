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Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 456 украинских БПЛА. Новости СВО

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 456 украинских БПЛА. Новости СВО - 10.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 456 украинских БПЛА. Новости СВО

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 456 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ утром 10 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-10T08:54

2026-08-10T08:54

2026-08-10T08:54

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"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Крым", — говорится в заявлении военного ведомства.Новости СВО к этому часу:🟥 Мобильные огневые группы 1-й танковой армии группировки войск "Запад" активно уничтожают беспилотники ВСУ в приграничных районах ЛНР, один расчет за смену может уничтожить порядка пятнадцати дронов, со ссылкой на командира батареи 49-й зенитной ракетной бригады с позывным Юрист сообщает РИА Новости;🟥 Более 300 разведывательных беспилотников подготовили и передали российским подразделениям группировки "Днепр", ведущим наступательные действия на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ;🟥 Связисты группировки войск "Центр" используют для восстановления оптоволокна комплекс виброакустического зондирования "Невидимка", который позволяет определять место повреждения линий по возникающим вокруг кабеля вибрациям, сообщили в Минобороны РФ;🟥 Сотни модификаций дронов разработаны в России, их модернизация — естественный процесс в современных условиях, со ссылкой на бойцы подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным Донор сообщает РИА Новости;🟦 Основной поток военных грузов для ВСУ после блокировки морских портов на Чёрном море перенаправили через западную часть Одесской области, со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости;🟦 В Одессе до сих пор продолжаются серьёзные перебои со светом после вчерашней ночной атаки, в городе всё еще не восстановлено движение электротранспорта, его заменяют автобусами, сообщило украинское издание "Страна".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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украина.ру, россия, сво, спецоперация, пво, минобороны рф, краснодарский край, брянская область, курская область, калужская область, белгородская область, воронежская область, орловская область, ростовская область, пенза, ульяновская область, саратовская область, оренбургская область, самара, московская область, крым, татарстан, запорожская область, одесская область, одесса, бпла, бпла сегодня, порт, всу, блокада, вооруженные силы украины, война на украине