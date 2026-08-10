Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 456 украинских БПЛА. Новости СВО - 10.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 456 украинских БПЛА. Новости СВО
Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 456 украинских БПЛА. Новости СВО - 10.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 456 украинских БПЛА. Новости СВО
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 456 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ утром 10 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-10T08:54
2026-08-10T08:54
украина.ру
россия
сво
спецоперация
пво
минобороны рф
краснодарский край
брянская область
курская область
калужская область
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"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Крым", — говорится в заявлении военного ведомства.Новости СВО к этому часу:🟥 Мобильные огневые группы 1-й танковой армии группировки войск "Запад" активно уничтожают беспилотники ВСУ в приграничных районах ЛНР, один расчет за смену может уничтожить порядка пятнадцати дронов, со ссылкой на командира батареи 49-й зенитной ракетной бригады с позывным Юрист сообщает РИА Новости;🟥 Более 300 разведывательных беспилотников подготовили и передали российским подразделениям группировки "Днепр", ведущим наступательные действия на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ;🟥 Связисты группировки войск "Центр" используют для восстановления оптоволокна комплекс виброакустического зондирования "Невидимка", который позволяет определять место повреждения линий по возникающим вокруг кабеля вибрациям, сообщили в Минобороны РФ;🟥 Сотни модификаций дронов разработаны в России, их модернизация — естественный процесс в современных условиях, со ссылкой на бойцы подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным Донор сообщает РИА Новости;🟦 Основной поток военных грузов для ВСУ после блокировки морских портов на Чёрном море перенаправили через западную часть Одесской области, со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости;🟦 В Одессе до сих пор продолжаются серьёзные перебои со светом после вчерашней ночной атаки, в городе всё еще не восстановлено движение электротранспорта, его заменяют автобусами, сообщило украинское издание "Страна".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 456 украинских БПЛА. Новости СВО

08:54 10.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 456 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ утром 10 августа сообщило в своём телеграм-канале
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Крым", — говорится в заявлении военного ведомства.
Новости СВО к этому часу:
🟥 Мобильные огневые группы 1-й танковой армии группировки войск "Запад" активно уничтожают беспилотники ВСУ в приграничных районах ЛНР, один расчет за смену может уничтожить порядка пятнадцати дронов, со ссылкой на командира батареи 49-й зенитной ракетной бригады с позывным Юрист сообщает РИА Новости;
🟥 Более 300 разведывательных беспилотников подготовили и передали российским подразделениям группировки "Днепр", ведущим наступательные действия на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ;
🟥 Связисты группировки войск "Центр" используют для восстановления оптоволокна комплекс виброакустического зондирования "Невидимка", который позволяет определять место повреждения линий по возникающим вокруг кабеля вибрациям, сообщили в Минобороны РФ;
🟥 Сотни модификаций дронов разработаны в России, их модернизация — естественный процесс в современных условиях, со ссылкой на бойцы подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным Донор сообщает РИА Новости;
🟦 Основной поток военных грузов для ВСУ после блокировки морских портов на Чёрном море перенаправили через западную часть Одесской области, со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости;
🟦 В Одессе до сих пор продолжаются серьёзные перебои со светом после вчерашней ночной атаки, в городе всё еще не восстановлено движение электротранспорта, его заменяют автобусами, сообщило украинское издание "Страна".
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