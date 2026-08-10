В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли люди, в Татарстане объявлен траур - 10.08.2026 Украина.ру
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В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли люди, в Татарстане объявлен траур
В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли люди, в Татарстане объявлен траур - 10.08.2026 Украина.ру
В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли люди, в Татарстане объявлен траур
Беспилотники преступного киевского режима ударили по производственным и гражданским объектам в Нижнекамске, есть погибшие. Об этом утром 10 августа сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова
2026-08-10T09:15
2026-08-10T09:15
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"Сегодня утром республика подверглась очередной жестокой атаке вражескими БПЛА. Массированный налет продолжается на город Нижнекамск... К сожалению, есть погибшие", — говорится в сообщении.Глава республики в оперативном режиме получает информацию о последствиях удара, добавили в пресс-службе. В регионе объявили траур.В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ночью были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов - Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 14 аэропортов.Ранее сообщалось, что в селе Новая Таволжанка Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погибла мирная жительница.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, татарстан, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, бугульма, военные преступления, украина, росавиация, сво, спецоперация, траур, погибшие, удары, обстрелы россии сегодня
Украина.ру, Россия, Татарстан, ПВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Бугульма, Военные преступления, Украина, Росавиация, СВО, Спецоперация, траур, погибшие, удары, обстрелы России сегодня

В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли люди, в Татарстане объявлен траур

09:15 10.08.2026
 
© РИА НовостиСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости
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Беспилотники преступного киевского режима ударили по производственным и гражданским объектам в Нижнекамске, есть погибшие. Об этом утром 10 августа сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова
"Сегодня утром республика подверглась очередной жестокой атаке вражескими БПЛА. Массированный налет продолжается на город Нижнекамск... К сожалению, есть погибшие", — говорится в сообщении.
Глава республики в оперативном режиме получает информацию о последствиях удара, добавили в пресс-службе. В регионе объявили траур.
В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ночью были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов - Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 14 аэропортов.
Ранее сообщалось, что в селе Новая Таволжанка Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погибла мирная жительница.
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