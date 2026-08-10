https://ukraina.ru/20260810/v-nizhnekamske-pri-atake-bpla-pogibli-lyudi-v-tatarstane-obyavlen-traur-1082341925.html
В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли люди, в Татарстане объявлен траур
В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли люди, в Татарстане объявлен траур - 10.08.2026 Украина.ру
В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли люди, в Татарстане объявлен траур
Беспилотники преступного киевского режима ударили по производственным и гражданским объектам в Нижнекамске, есть погибшие. Об этом утром 10 августа сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова
2026-08-10T09:15
2026-08-10T09:15
2026-08-10T09:15
украина.ру
россия
татарстан
пво
бпла
бпла сегодня
атака бпла
беспилотники
беспилотники сегодня
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1068985941_0:70:1354:831_1920x0_80_0_0_b2075b6d8cfd307972892c0a5ccef270.jpg
"Сегодня утром республика подверглась очередной жестокой атаке вражескими БПЛА. Массированный налет продолжается на город Нижнекамск... К сожалению, есть погибшие", — говорится в сообщении.Глава республики в оперативном режиме получает информацию о последствиях удара, добавили в пресс-службе. В регионе объявили траур.В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ночью были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов - Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 14 аэропортов.Ранее сообщалось, что в селе Новая Таволжанка Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погибла мирная жительница.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
татарстан
бугульма
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1068985941_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_7d13c14009a13229bc4368386e154179.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, татарстан, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, бугульма, военные преступления, украина, росавиация, сво, спецоперация, траур, погибшие, удары, обстрелы россии сегодня
Украина.ру, Россия, Татарстан, ПВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Бугульма, Военные преступления, Украина, Росавиация, СВО, Спецоперация, траур, погибшие, удары, обстрелы России сегодня
В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли люди, в Татарстане объявлен траур
Беспилотники преступного киевского режима ударили по производственным и гражданским объектам в Нижнекамске, есть погибшие. Об этом утром 10 августа сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова