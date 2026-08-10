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В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли люди, в Татарстане объявлен траур

В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли люди, в Татарстане объявлен траур - 10.08.2026 Украина.ру

В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли люди, в Татарстане объявлен траур

Беспилотники преступного киевского режима ударили по производственным и гражданским объектам в Нижнекамске, есть погибшие. Об этом утром 10 августа сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова

2026-08-10T09:15

2026-08-10T09:15

2026-08-10T09:15

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"Сегодня утром республика подверглась очередной жестокой атаке вражескими БПЛА. Массированный налет продолжается на город Нижнекамск... К сожалению, есть погибшие", — говорится в сообщении.Глава республики в оперативном режиме получает информацию о последствиях удара, добавили в пресс-службе. В регионе объявили траур.В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ночью были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов - Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 14 аэропортов.Ранее сообщалось, что в селе Новая Таволжанка Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погибла мирная жительница.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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