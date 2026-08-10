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"Ядерную державу не победить": Вучич предостерег Европу от попыток нанести поражение России

"Ядерную державу не победить": Вучич предостерег Европу от попыток нанести поражение России - 10.08.2026 Украина.ру

"Ядерную державу не победить": Вучич предостерег Европу от попыток нанести поражение России

Президент Сербии Александр Вучич в подкасте председателя правления немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера настоятельно предостерег Европу от стремления нанести стратегическое поражение России в ходе конфликта на Украине

2026-08-10T08:49

2026-08-10T08:49

2026-08-10T08:49

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"Я бы не стал ждать полного истощения российских войск. Я бы не стал ждать какого-то конкретного момента, когда Россия значительно ослабнет в результате этой войны на Украине", - сказал Вучич.Он добавил, что не верит в возможность легкой победы над Россией.Он призвал к поиску компромиссного решения в украинском конфликте и отказу от стремления к поражению какой-либо стороны.О других высказываниях сербского лидера - в материале Европа оказалась на пороге большой войны — Вучич на сайте Украина.ру.

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