"Ядерную державу не победить": Вучич предостерег Европу от попыток нанести поражение России
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи
Президент Сербии Александр Вучич в подкасте председателя правления немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера настоятельно предостерег Европу от стремления нанести стратегическое поражение России в ходе конфликта на Украине
"Я бы не стал ждать полного истощения российских войск. Я бы не стал ждать какого-то конкретного момента, когда Россия значительно ослабнет в результате этой войны на Украине", - сказал Вучич.
Он добавил, что не верит в возможность легкой победы над Россией.
"Я не знаю, как можно победить Россию, потому что не верю, что это будет легко. Ведь, в конечном счете, Россия - ядерная держава, и ее нельзя просто так атаковать", - заметил сербский президент.
Он призвал к поиску компромиссного решения в украинском конфликте и отказу от стремления к поражению какой-либо стороны.
О других высказываниях сербского лидера - в материале Европа оказалась на пороге большой войны — Вучич на сайте Украина.ру.
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