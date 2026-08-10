https://ukraina.ru/20260810/uroki-proshlogo-mamad--ubezhische-pod-rukoy-1082300361.html

Уроки прошлого: мамад – убежище под рукой

Уроки прошлого: мамад – убежище под рукой - 10.08.2026 Украина.ру

Уроки прошлого: мамад – убежище под рукой

История мамад – защищённых комнат в израильских домах, насчитывается всего три с половиной десятилетия. Появились они после Войны в Заливе (операция "Буря в пустыне"), когда внезапно выяснилось, что во время ракетного удара израильтяне не успевают добежать до бомбоубежища. С тех пор мамад стали естественной частью быта израильян

2026-08-10T08:00

2026-08-10T08:00

2026-08-10T12:40

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Сначала о терминологии. Мамад – разновидность "мерхав муган", буквально – "защищённого помещения". Мамад это внутриквартирное убежище, а есть ещё мамак – то же, но на этаже; мамам – в общественном здании; миклат – обычное убежище, не только для жильцов дома; мигунит – небольшое защитное сооружение на улице. Школы и детские сады обычно оборудуются как наземное убежище, эвакуация из которого просто не нужна. В приграничных районах в сторону границы обращена глухая укреплённая (иногда даже обвалованная) стена типа брандмауэра.Парадоксально, но до событий 1991 года внутренние районы Израиля ракетным обстрелам не подвергались. Собственно, и после Войны в Заливе это было относительной редкостью – в основном страдали от обстрелов из систем залпового огня населённые пункты вблизи границы с Ливаном, но это бывало и в 80-е. Правда, дальнобойная артиллерия от границы добивала даже до Тель-Авива. Тут надо помнить, что территория страны маленькая, простреливается она насквозь: длина территории страны – 470 км, ширина – до 135, в то время как дальность ракет класса нашего "Искандера" – до 500 км. Желающие же пальнуть не глядя с 1948 года не переводятся. Ещё в 1951 году был принят закон о гражданской обороне, обязывающий иметь убежища в каждом здании.Первый относительно массовый обстрел территории Израиля был начат 18 января 1991 года. На протяжении месяца по Израилю было выпущено 39 ракет типа Р-11 (натовское обозначение – Scud). Кстати, уже тогда появилась нынешняя бюрократическая терминология – израильские зенитчики бодро отчитались о том, что большая часть ракет сбита ЗРК Patriot, а повреждения домам были нанесены обломками…Число жертв этих обстрелов было незначительным – один погибший и около 200 раненых. Повреждено было порядка 4 тыс. домов, но в большинстве случаев речь шла о разбитых окнах и "хлопунах" на крышах. Прямое попадание в здание было только одно.Кстати, в число жертв обычно записывают ещё 12 человек, большинство из которых… задохнулись из-за неправильного использования противогазов (израильтяне опасались использования химического оружия, потому воздушные тревоги сопровождались командой "газы") или получили сердечный приступ во время пробежки в убежище.Главное же состояло в том, что при малом подлётном времени (тогда речь шла о 60-80 секундах, сейчас норматив – 15 секунд) спуститься в убежище многоэтажного дома просто нереально.Так или иначе, но в 1992 году был принят закон, требующий обязательно создавать внутридомовые убежища в новых домах. Также было создано Командование тыла, которое осуществляет надзор над строительством и эксплуатацией убежищ, в том числе – внутриквартирных.По существующим стандартам мамад должен иметь железобетонные стены толщиной 20-35 см (бывает и 60 см), герметичную стальную дверь, открывающуюся наружу (чтобы не вдавило внутрь ударной волной), взрывоустойчивое окно и систему вентиляции с защитой от газов. В мамад отдельные трубопроводы, розетки и точки телекоммуникации. Запор на двери должен обеспечивать быстрое и простое открытие и закрытие (замки с ключами не используются). Минимальная внутренняя площадь – 9 м².Окна как правило несколько меньше обычного размера и прикрываются металлическими шторами или ставнями. По поводу гермодверей рассказывают массу страшных историй – в основном сказочных: убить ею, наверное, нельзя, но тяжёлые травмы в виде раздробленных пальцев действительно бывают (если уж люди ухитрялись в противогазе задохнуться…) Нарекания вызывают и шторы на окнах – вручную из закрывать и открывать очень трудно, а механизмы имеют обыкновение ломаться. Проверка уплотнителя двери и состояния фильтров проводится раз в полгода.В обычные дни мамад – просто жилая комната общего назначения. Чаще всего в ней обустраивают детскую. При ремонте в ней запрещено вносить изменения в конструкцию: снимать дверь, замуровывать окно, нарушать герметичность помещения. Израильтяне хранят в защищённой комнате запасы воды, еды и биотуалет (рассказывают известную в нескольких изводах историю о некой израильтянке, которая спионерила последний предмет обихода буквально из-под носа у террористов ХАМАС). Мамад достаточно надёжно защищает от осколков и ударной волны близких взрывов. Считается, что они могут быть эффективны и при использовании химического оружия (случаев в этом удостовериться не было). При прямом попадании ракеты они, понятно, не спасают (они, собственно, на это и не рассчитывались), но тут многое и от ракеты зависит – типичный палестинский "кассад" может стену мамад и не пробить.В случае пожара мамад в принципе является защитой, но только паллиативной – в общем случае если дом загорится требуется эвакуация. Вообще станы и дверь защищают от огня, а герметичность и фильтровентиляционная установка – от дыма. Но производительность ФВУ небольшая, а в случае отключения электричества на неё надежды нет. Главные риски связаны с тем, что входная дверь может быть заблокирована обрушившимися конструкциями, а от температуры она сама может деформироваться и заклинить.В принципе мамад позволяют защититься и от террористических атак – в 2023 году многие жители городов, подвергшихся атаке ХАМАС просто укрылись в защищённых комнатах и не выходили из них до прихода израильских военных. Не то, чтобы террористы не могли, например, подорвать двери, но они просто не разменивались на мелочи.По состоянию на 2025 год мамад были обеспечены 44% индивидуальных домов и квартир. В остальных – только классические общие убежища. Израильские инженеры утверждают, что само по себе наличие нескольких защищённых комнат на этаже увеличивает конструктивную прочность здания и снижает риск его разрушения даже в случае прямого попадания ракеты или землетрясения.Самостоятельное переоборудование в мамад комнат в старых дома не практикуется – мамад интегрирован в силовую "коробку" здания. В противном случае дополнительная защита только усиливает нагрузку на каркас, что повышает риск обрушения здания от близкого взрыва (слухи о том, что такие случаи были в израильском обществе циркулируют). Однако с 2005 года существует программа реновации ТАМА-38, позволяющая застройщикам встраивать мамад в существующие дома (обычно в виде пристройки). Возможно и кооперативное строительство, но, опять же, жильцами целого подъезда – станы мамад должны достигать земли.В случае же если до убежища далеко, а мамад или мамак нет, то Командование тыла рекомендует выйти на лестничную площадку и сесть на ступеньки – в инженерном отношении лестницы прочнее всего остального дома. В квартире же необходимо выбрать внутреннюю комнату или хотя бы угол без наружных стен и не напротив двери. Интересно, что ванная комната в Израиле безопасной не считается, хотя у нас при обстрелах спасались обычно именно в них.На фоне иранских обстрелов территории Израиля, когда применяются тяжёлые ракеты с мощными боеголовками, в СМИ обсуждают изменение подходов к инженерной защите населения. Ставится под вопрос и эффективность мамад в целом – случаи гибели людей в защищённых комнатах не единичны. Однако, пока что адекватной замены им нет.В любом случае, присматриваясь к израильскому опыту в сфере организации ПВО и гражданской обороны следует иметь в виду особенности именно этого театра военных действий. Например, разрекламированный "Железный купол" скорее всего эффективен только против кустарных палестинских ракет. К появлению же у "Хезболлы" FPV-дронов ЦАХАЛ оказался абсолютно не готов (как говорят в таких случаях наши "рассерженные патриоты": "шёл пятый год войны...")Производители Patriot считают невыгодной передачу лицензий Киеву. 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https://ukraina.ru/20260622/uroki-proshlogo-fyurerbunker-ne-spasshiy-fyurera-1080235026.html

https://ukraina.ru/20260429/uroki-proshlogo-podzemnaya-moskva-vo-vremya-voyny-1078345763.html

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история, израиль, ливан, хамас, бомбоубежища, украина.ру