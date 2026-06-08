Прилепин заявил, что пока не продлевает военный контракт - 08.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260608/prilepin-zayavil-chto-poka-ne-prodlevaet-voennyy-kontrakt-1079941866.html
Прилепин заявил, что пока не продлевает военный контракт
Прилепин заявил, что пока не продлевает военный контракт - 08.06.2026 Украина.ру
Прилепин заявил, что пока не продлевает военный контракт
Писатель и военнослужащий Захар Прилепин сообщил, что на данный момент не намерен продлевать военный контракт. Об этом 8 июня сообщают сми
2026-06-08T09:30
2026-06-08T09:30
новости
донбасс
минобороны
захар прилепин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057831657_0:6:968:551_1920x0_80_0_0_b7e856cc8ed67fbdff3c36df57c635d1.jpg
Он пояснил, что его последний контракт был заключен с Добровольческим корпусом — особым соединением, где возможно подписывать соглашения на конкретные сроки: на полгода или год.Прилепин напомнил, что пошел на службу в Добровольческий корпус после демобилизации по ранению из Росгвардии, и командование пошло ему навстречу из-за ограниченной годности. Писатель уточнил, что Добровольческий корпус — это отдельная структура в составе Минобороны, где бойцы получают все выплаты, кроме подъемных, а основной костяк составляют добровольцы Донбасса. При этом Прилепин подчеркнул: военный контракт он пока не продлит. Однако связь с фронтом не теряет — в конце апреля его сын Игнат подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Он воюет в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения "Родня", созданном отцом с товарищами еще в 2023 году. Отряд входит в состав интербригады "Пятнашка" Добровольческого корпуса. Напомним, ранее правоохранители установили личность организатора покушения на Прилепина. Несмотря на пережитое, писатель продолжает поддерживать бойцов — и словом, и делом, и через сына, который теперь на передовой.О других событиях - в материале Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина на сайте Украина.ру.
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057831657_51:0:914:647_1920x0_80_0_0_0aa936796ffdde0029b2f46d53b2828d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донбасс, минобороны, захар прилепин
Новости, Донбасс, Минобороны, Захар Прилепин

Прилепин заявил, что пока не продлевает военный контракт

09:30 08.06.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Писатель и военнослужащий Захар Прилепин сообщил, что на данный момент не намерен продлевать военный контракт. Об этом 8 июня сообщают сми
Он пояснил, что его последний контракт был заключен с Добровольческим корпусом — особым соединением, где возможно подписывать соглашения на конкретные сроки: на полгода или год.
Прилепин напомнил, что пошел на службу в Добровольческий корпус после демобилизации по ранению из Росгвардии, и командование пошло ему навстречу из-за ограниченной годности.
Писатель уточнил, что Добровольческий корпус — это отдельная структура в составе Минобороны, где бойцы получают все выплаты, кроме подъемных, а основной костяк составляют добровольцы Донбасса. При этом Прилепин подчеркнул: военный контракт он пока не продлит. Однако связь с фронтом не теряет — в конце апреля его сын Игнат подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Он воюет в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения "Родня", созданном отцом с товарищами еще в 2023 году. Отряд входит в состав интербригады "Пятнашка" Добровольческого корпуса.
Напомним, ранее правоохранители установили личность организатора покушения на Прилепина. Несмотря на пережитое, писатель продолжает поддерживать бойцов — и словом, и делом, и через сына, который теперь на передовой.
О других событиях - в материале Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДонбассМинобороныЗахар Прилепин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:30Прилепин заявил, что пока не продлевает военный контракт
09:27ПВО ночью сбила больше 300 вражеских дронов над Россией
08:54Лидеры Германии, Франции и Британии озвучили условия для достижения "справедливого и прочного мира"
08:25ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО
08:00Штурм Северного полюса
07:59Главное за ночь 8 июня
07:36Чем известен польский орден Белого Орла, и как Зеленский может его лишиться
07:29Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина
07:14Григорий "Санька" Тишин: Сын Захара Прилепина - Игнат - выполнял боевые задания без всяких поблажек
07:00Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия
06:30"Кто расслабится, тот погибнет". Эксперты и политики о сценариях будущего
06:20"Зависть и отчаяние", "Хотят ли немцы жертвовать ради Украины?" и другие цитаты недели
06:10Украина за неделю: с прицелом на Крым
06:00"Иран сразу начал войну на уничтожение": Кнутов о том, почему России пора менять тактику на Украине
05:45Зубец: Киев не может справиться с баллистическими ракетами: не хватает ракет для "Пэтриотов"
05:30"Ведет свободную охоту": Кнутов раскрыл, как "Хорнеты" ищут танки и грузовики на дорогах
05:28Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15Эксперт про удары по Киеву: "Баллистические ракеты станут основным средством воздушного наступления"
05:00"Проблемы именно с логистикой": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России
04:49ЦАХАЛ нанёс удары по Ирану вопреки просьбе Трампа
Лента новостейМолния