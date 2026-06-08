https://ukraina.ru/20260608/prilepin-zayavil-chto-poka-ne-prodlevaet-voennyy-kontrakt-1079941866.html
Прилепин заявил, что пока не продлевает военный контракт
Прилепин заявил, что пока не продлевает военный контракт - 08.06.2026 Украина.ру
Прилепин заявил, что пока не продлевает военный контракт
Писатель и военнослужащий Захар Прилепин сообщил, что на данный момент не намерен продлевать военный контракт. Об этом 8 июня сообщают сми
2026-06-08T09:30
2026-06-08T09:30
2026-06-08T09:30
новости
донбасс
минобороны
захар прилепин
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Он пояснил, что его последний контракт был заключен с Добровольческим корпусом — особым соединением, где возможно подписывать соглашения на конкретные сроки: на полгода или год.Прилепин напомнил, что пошел на службу в Добровольческий корпус после демобилизации по ранению из Росгвардии, и командование пошло ему навстречу из-за ограниченной годности. Писатель уточнил, что Добровольческий корпус — это отдельная структура в составе Минобороны, где бойцы получают все выплаты, кроме подъемных, а основной костяк составляют добровольцы Донбасса. При этом Прилепин подчеркнул: военный контракт он пока не продлит. Однако связь с фронтом не теряет — в конце апреля его сын Игнат подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Он воюет в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения "Родня", созданном отцом с товарищами еще в 2023 году. Отряд входит в состав интербригады "Пятнашка" Добровольческого корпуса. Напомним, ранее правоохранители установили личность организатора покушения на Прилепина. Несмотря на пережитое, писатель продолжает поддерживать бойцов — и словом, и делом, и через сына, который теперь на передовой.О других событиях - в материале Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, минобороны, захар прилепин
Прилепин заявил, что пока не продлевает военный контракт
Писатель и военнослужащий Захар Прилепин сообщил, что на данный момент не намерен продлевать военный контракт. Об этом 8 июня сообщают сми
Он пояснил, что его последний контракт был заключен с Добровольческим корпусом — особым соединением, где возможно подписывать соглашения на конкретные сроки: на полгода или год.
Прилепин напомнил, что пошел на службу в Добровольческий корпус после демобилизации по ранению из Росгвардии, и командование пошло ему навстречу из-за ограниченной годности.
Писатель уточнил, что Добровольческий корпус — это отдельная структура в составе Минобороны, где бойцы получают все выплаты, кроме подъемных, а основной костяк составляют добровольцы Донбасса. При этом Прилепин подчеркнул: военный контракт он пока не продлит. Однако связь с фронтом не теряет — в конце апреля его сын Игнат подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Он воюет в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения "Родня", созданном отцом с товарищами еще в 2023 году. Отряд входит в состав интербригады "Пятнашка" Добровольческого корпуса.
Напомним, ранее правоохранители установили личность организатора покушения на Прилепина. Несмотря на пережитое, писатель продолжает поддерживать бойцов — и словом, и делом, и через сына, который теперь на передовой.