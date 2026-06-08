https://ukraina.ru/20260608/prilepin-zayavil-chto-poka-ne-prodlevaet-voennyy-kontrakt-1079941866.html

Прилепин заявил, что пока не продлевает военный контракт

Прилепин заявил, что пока не продлевает военный контракт - 08.06.2026 Украина.ру

Прилепин заявил, что пока не продлевает военный контракт

Писатель и военнослужащий Захар Прилепин сообщил, что на данный момент не намерен продлевать военный контракт. Об этом 8 июня сообщают сми

2026-06-08T09:30

2026-06-08T09:30

2026-06-08T09:30

новости

донбасс

минобороны

захар прилепин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057831657_0:6:968:551_1920x0_80_0_0_b7e856cc8ed67fbdff3c36df57c635d1.jpg

Он пояснил, что его последний контракт был заключен с Добровольческим корпусом — особым соединением, где возможно подписывать соглашения на конкретные сроки: на полгода или год.Прилепин напомнил, что пошел на службу в Добровольческий корпус после демобилизации по ранению из Росгвардии, и командование пошло ему навстречу из-за ограниченной годности. Писатель уточнил, что Добровольческий корпус — это отдельная структура в составе Минобороны, где бойцы получают все выплаты, кроме подъемных, а основной костяк составляют добровольцы Донбасса. При этом Прилепин подчеркнул: военный контракт он пока не продлит. Однако связь с фронтом не теряет — в конце апреля его сын Игнат подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Он воюет в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения "Родня", созданном отцом с товарищами еще в 2023 году. Отряд входит в состав интербригады "Пятнашка" Добровольческого корпуса. Напомним, ранее правоохранители установили личность организатора покушения на Прилепина. Несмотря на пережитое, писатель продолжает поддерживать бойцов — и словом, и делом, и через сына, который теперь на передовой.О других событиях - в материале Партия Пашиняна лидирует на выборах, но не набирает голоса для формирования кабмина на сайте Украина.ру.

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, минобороны, захар прилепин