https://ukraina.ru/20260608/polsha-perezhivaet-migratsionnyy-povorot-1079982652.html

Польша переживает миграционный поворот

Польша переживает миграционный поворот - 08.06.2026 Украина.ру

Польша переживает миграционный поворот

Украинцев в Польше массово заменяют мигранты из Азии и Латинской Америки, пишет польское издания WNP. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-08T19:55

2026-06-08T19:55

2026-06-08T19:56

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Издание пишет, что, хотя украинцев по-прежнему больше всего среди иностранцев в Польше, их доля снижается, так как многие переезжают за лучшей жизнью в страны Западной Европы.Кадровые пробелы все чаще заполняют работники из Южной Америки и Азии. Сейчас в Польше работает около 30 тысяч граждан Колумбии и Филиппин. Также растет количество работников из Непала и Индии.Ранее проблему рассмотрел Сергей Котвицкий в публикации "Крайне важно, чтобы мужчины оставались и воевали". Европа закроет границу для украинцевБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

польша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, азия, латинская америка, украина.ру, демография, бывший ссср, трудовые мигранты