Польша переживает миграционный поворот
19:55 08.06.2026 (обновлено: 19:56 08.06.2026)
© telegram ukr_2025_ru РИА Новости / Перейти в фотобанкПольша говорит "хватит": половина поляков считает помощь украинским беженцам чрезмерной
© telegram ukr_2025_ru РИА Новости
Украинцев в Польше массово заменяют мигранты из Азии и Латинской Америки, пишет польское издания WNP. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
Издание пишет, что, хотя украинцев по-прежнему больше всего среди иностранцев в Польше, их доля снижается, так как многие переезжают за лучшей жизнью в страны Западной Европы.
Кадровые пробелы все чаще заполняют работники из Южной Америки и Азии. Сейчас в Польше работает около 30 тысяч граждан Колумбии и Филиппин. Также растет количество работников из Непала и Индии.
Кадровые пробелы все чаще заполняют работники из Южной Америки и Азии. Сейчас в Польше работает около 30 тысяч граждан Колумбии и Филиппин. Также растет количество работников из Непала и Индии.
Ранее проблему рассмотрел Сергей Котвицкий в публикации "Крайне важно, чтобы мужчины оставались и воевали". Европа закроет границу для украинцев
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июня
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