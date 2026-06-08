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Оправдание подготовки к войне: Киселев о том, почему на Западе опять расчеловечивают русских

Оправдание подготовки к войне: Киселев о том, почему на Западе опять расчеловечивают русских - 08.06.2026 Украина.ру

Оправдание подготовки к войне: Киселев о том, почему на Западе опять расчеловечивают русских

Украинская пропагандистская машина с подачи Запада работает на полную мощность. Ее цель - ужаснуть мир наступлением России. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-06-08T12:41

2026-06-08T12:41

2026-06-08T12:41

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Редко рецензируем отдельно взятые статьи в западной прессе, но недавний опус Washington Post трудно обойти. Washington Post — не просто издание, это либеральный идеологический рупор, типа газеты "Правда" для СССР. Случайных публикаций там нет. Статья про русских и Россию претендует на глубокомысленное обобщение якобы для того, чтобы сделать нас понятными, рассказал Киселев.Автор англичанин, сэр Энтони Бивер. Название цепляет — "Предыстория преднамеренной жестокости Путина на Украине". Путин в заголовке просто для заманухи. Статья не про Путина. Претензия копать в историю глубже вышла не то чтобы тенденциозно, а намеренно грязно, даже отвратительно.Текст, который мы сейчас процитируем, характеризует не Россию, а Запад, который формирует внутри себя запрос на подобное."С XIII века, с монгольского нашествия, русское сознание пропиталось верой в то, что всесокрушающая расправа, огонь и меч, ужас, толпы насильников, грабеж, бесцельные пытки — вещь естественная, а то и необходимая в битве. Во Вторую мировую, в Сталинграде снайперам Красной Армии поступил приказ убивать голодающих русских сирот. Путин поклялся биться, пока не умрёт последний украинец."Ранее этот же Энтони Бивер запустил тезис о двух миллионах немок, изнасилованных после прихода Красной Армии в Германию.Его статья в Guardian от 2002 года озаглавлена ярко: "Русские солдаты изнасиловали всех немецких женщин в возрасте от 8 до 80 лет".В 2015 году вокруг творчества Бивера разразился в России скандал. В Свердловской области из библиотек и учебных заведений книги английского псевдоисторика были изъяты. На его защиту встало даже посольство США в РФ. Пресс-секретарь посольства США в России Уильям Стивенс тогда заявил:"Эти действия — ещё один пример подавления со стороны российского правительства независимых голосов и новый преднамеренный шаг изолировать россиян от остального мира".Книги Бивера изъяли лишь из школьных библиотек, дабы не растлевать незрелые души. Но ведь они в книжном обороте России есть. Кто-то же перевёл их и издал здесь. До сих пор ими свободно торгуют букинисты, предлагая по сходной цене.Бивер, надо сказать, не оригинален. Его псевдосенсации — постыдная калька пропагандистских шаблонов Йозефа Геббельса.Осенью 1944 года Красная Армия наступала в Восточной Пруссии. В ходе упорных боёв уже занятый небольшой населённый пункт Немерсдорф пришлось на время уступить немцам. А дальше там - провокация Абвера. В итоге Геббельсу сообщили, что в Немерсдорфе найдены 26 трупов, в том числе одна изнасилованная женщина.Геббельс записывает в дневнике: "Эти преступления действительно кошмарны, я сделаю их поводом для кампании в прессе".Спустя сутки по указанию главного пропагандиста Рейха в газете Völkischer Beobachter выходит статья "Ярость советских бестий" с подробными описаниями убийств мирных жителей и якобы зверства русских солдат. Согласно публикации, 62 немки изнасилованы, некоторые многократно, а потом убиты.Тема в немецкой прессе усиленно муссировалась вплоть до падения Третьего рейха."В лице советских солдат мы имеем дело со степными подонками. Это подтверждают поступившие к нам из восточных областей сведения о зверствах. Они действительно внушают ужас, их невозможно даже воспроизвести в отдельности. Прежде всего, следует упомянуть об ужасных документах, поступивших из Верхней Селезии. В отдельных деревнях и городах бесчисленным изнасилованиям подверглись все женщины от 10 до 70 лет", - писал Геббельс.Гнусная ложь, мерят по себе, отметил Киселев. Для советского солдата, за спиной которого остались разорённые гитлеровцами города и сёла, ответное варварство было бы унизительным и означало бы стать на одну доску с теми выродками, которых приходилось выгонять и побеждать. Эти люди были шире и куда благороднее, чем тот образ, которым их сейчас на Западе наделяют.Да взять хотя бы первого коменданта павшего Берлина, назначенного маршалом Георгием Жуковым генерала Николая Берзарина. По трагичному случаю он погиб 16 июня 1945-го, горожане срезали все розы в городе Берлине по случаю прощания со своим спасителем.Поверженный Берлин пострадал прежде всего от нещадных и бессмысленных бомбардировок американцев и англичан. В городе, где ещё оставалось под 3 млн жителей, — ни электричества, ни воды, ни провианта.Советские войска спасли немцев от голодной смерти и эпидемии. Первым делом комендант Берзарин распорядился восстановить электроснабжение, что и было сделано лишь за одну ночь. Несчастные и запуганные люди стали получать продуктовые карточки на пищевые пайки. Каждому берлинцу в неделю по 3 кг хлеба, полкило мяса, сахара — полтора, плюс овощи, молочные продукты, даже натуральный кофе.Николай Берзарин пробыл комендантом Берлина 54 дня. За это время восстановил городской аэропорт для гражданского авиасообщения, открыл автобусные маршруты. Есть и статистика: заработали 585 школ, 88 детских домов, 13 театров, 210 библиотек, 194 кинотеатра, более 400 парикмахерских, 1 000 пекарен, около сотни больниц и полторы сотни аптек. За неполных 2 месяца.Вот что такое советский солдат и вот как его нужно вспоминать. Благородство нашего воина увековечивает и памятник в Берлинском Трептов-парке.Солдат держит на руках спасённую немецкую девочку. Собирательный образ, но на исторической основе. Одним из прототипов, как считается, мог быть советский солдат Николай Масалов, что 30 апреля 1945-го в ходе боя услышал крик ребёнка и, рискуя жизнью, вынес крошку из-под обстрела.Переход к мирной жизни в своих лентах запечатлел знаменитый немецкий кинорежиссёр, свидетель и участник тех событий Конрад Вольф.Его лента "Мне было 19", что до сих пор в списке сотни величайших немецких фильмов ровно о том времени и основана на реальных событиях.Однако, игнорируя факты, спустя десятилетия, ложь Геббельса перекочевала сначала в книги английского историка Бивера, потом даже в труды некоторых российских историков и писателей. А теперь весь этот бред красуется на страницах Washington Post. Цель Геббельса понятна — расчеловечить, дегуманизировать Советскую Армию, напугать, привести в ужас покорённую Европу. Зачем это Западу сейчас? Ужаснуть продолжающимся наступлением армии России, сказал Киселев.Очевидно, что у киевского режима дела на фронте столь плохи, что пропагандистскую машину приходится врубать на всю мощь. И вот англичане тут как тут. Энтони Бивер же англичанин.Для отвода глаз — публикация в американской газете, но явно рассчитана на перепечатку и цитирование.Но всё же главная цель таких антироссийских эссе — оправдание подготовки Европы к большой войне с Россией.Собственно, русскими в Европе пугали всегда: либо чтобы разрушить готовящиеся мирные соглашения или даже союзы, либо в канун нападения на нас. Англичане здесь мастера жанра.Вот самый конец XVIII века. Император Павел желает наладить отношения с Францией. И тут же Англия отвечает своего рода войной перьев в карикатурах. Павел — не иначе как медведь, которому подобает цепь и намордник. Образ становится устойчивым. Когда же Наполеон движется на Россию, то, конечно же, он тот, кто посадит таки русского медведя на цепь.В канун и в период Крымской войны в русофобских карикатурах особо упражнялись британцы. Жанр освоили немцы в Первую мировую, карикатурными большевиками, Сталиным и опять же русским медведем стращали немцев и всю Европу нацисты. И вот сейчас - Бивер и Washington Post.Автор выводит, как ему кажется, закономерность: Европа по ходу истории последовательно двигалась к гуманизму, а Россия…"Пока Европа становилась человечнее, Российскую империю время от времени разрывало насилием", - пишет Бивер.Ну, тут, как говорится, сами напросились. Начало эпохи Просвещения датируется второй половиной XVII века. О том, как Европа и Америка вступили в эпоху гуманизма и человечности, вот примеры на вскидку.Ещё почти век в просвещённой Европе продолжили рубить головы, а ещё вешать и жечь на кострах женщин, подозреваемых в колдовстве.В XVII, XVIII и даже XIX веках на Западе процветала работорговля. Особенно усердствовала именно Великобритания, где этот промысел был поставлен под государственный контроль. Миллионы жителей африканского континента были насильно вывезены в Америку для работы на плантациях. Просто как скот, в трюмах кораблей. Многие погибали в пути.Евгеника, учение об улучшении человека с помощью селекции, зародилась в умах британских учёных в XIX веке, а в XX веке получила развитие в Третьем рейхе в виде расовой гигиены.Концлагеря первыми начали устраивать также англичане в Южной Африке в конце XIX века. Гитлер изобретение усовершенствовал. Общий итог деятельности Германии в те годы - под 80 млн жертв на планете.Гуманные американцы и британцы в феврале 1945-го устроили ковровые бомбардировки в Дрездене.Потом пришла очередь "гуманных" бомбардировок Токио. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Сотни тысяч погибших, огромные пространства выжженной земли.А потом ковровые бомбардировки американцами Вьетнама и химическое оружие там. Жертв под 3 млн.Бомбардировки союзниками во главе с США Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, а теперь ещё и Ирана.Благодаря этим "гуманитарным" бомбардировкам миллионы людей убиты, десятки миллионов стали беженцами, целые государства разрушены и не могут восстановиться до сих пор.Конечно же, в этом ряду и поддержанный Западом кровавый госпереворот в Киеве, 2014-й год. И начало войны против русских, идущей и сейчас.Именно Запад несёт сейчас миру ложь, ненависть, разрушение и хаос, а "бесчеловечные" всё равно русские. Русофобская статья Washington Post — лишь штрих общей картины. На этой неделе палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России и дополнительной помощи Украине, резюмировал Киселев.Мнение Дмитрия Киселева про перезахоронение нацистских преступников на Украине - в материале С таким историческим багажом не взлететь: Киселев о "пантеоне выдающихся украинцев".

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эксклюзив, россия, европа, дмитрий киселев, красная армия, украина, украина.ру