С таким историческим багажом не взлететь: Киселев о "пантеоне выдающихся украинцев" - 25.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260525/s-takim-istoricheskim-bagazhom-ne-vzletet-kiselev-o-panteone-vydayuschikhsya-ukraintsev-1079399053.html
С таким историческим багажом не взлететь: Киселев о "пантеоне выдающихся украинцев"
С таким историческим багажом не взлететь: Киселев о "пантеоне выдающихся украинцев" - 25.05.2026 Украина.ру
С таким историческим багажом не взлететь: Киселев о "пантеоне выдающихся украинцев"
Киевский режим создает так называемый пантеон выдающихся украинцев. Первым там перезахоронили одного из главарей украинских националистов, гитлеровского прислужника Андрея Мельника. Почему на Украине вдруг озаботились этим вопросом, в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
2026-05-25T15:36
2026-05-25T16:01
эксклюзив
украина
германия
люксембург
андрей мельник
степан бандера
киселев
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_0:23:2732:1560_1920x0_80_0_0_5f12787534226a04103903f5bcbc5f02.jpg
Новый поворот в мышлении украинских нациков.Если раньше они всё русское ненавидели, а Киевскую Русь не признавали, то сейчас они вдруг решили Русь приватизировать и над ней властвовать, рассказал Киселев. Или, как они говорят, панствовать. Новое слово здесь сказал террорист Кирилл Буданов*, ныне глава Офиса Владимира Зеленского."Русь – это Украина. Русь – это больше. Это намного больше. Украина является родиной всего этого. Даже того, с чем мы боремся. Понимаете, в чем проблема? Мы добровольно отдали им большую часть своей истории, а те приватизировали ее. Это - мы. Я – Русь. И мы должны над всем этим властвовать", - сказал он в одном из недавних выступлений.Как отметил Киселев, чтобы написать новую историю, сначала нужно стереть старую. Декоммунизация на Украине прошла успешно, констатировал он.Снесли памятники Ленину, Сталину, маршалам Жукову, Рыбалко и Малиновскому, генералам Ватутину и Черняховскому, Ивану Кожедубу, Сидору Ковпаку и многим другим героям советского времени.Заодно под снос пошли деятели периода Российской империи: Екатерина II и полководец Александр Суворов, граф Платон Зубов и князь Григорий Потемкин.Взамен старых героев нужны новые, добавил он.Свой генетический корень украинские нацики сконструировали из Степана Бандеры, террориста и организатора убийства министра иностранных дел еще довоенной Польши. За это он и угодил там в тюрьму. Находился на содержании Абвера, военной разведки Германии.А вот на прошлой неделе к Бандере добавили Андрея Мельника. Его прах эксгумировали в Люксембурге, где он скончался в 1964 году.Оба, Бандера и Мельник, бились друг с другом за лидерство в Организации украинских националистов**, довели дело до раскола и физического уничтожения сторонников разных крыльев."Но да ладно, прах Мельника торжественно привезли в Киев, перезахоронили и тем самым основали так называемый пантеон выдающихся украинцев. Идея – свести исторический мусор и молиться на него", - сказал Киселев.Буданов назвал "нашим долгом" создание пантеона "выдающихся украинцев".Все, что нужно знать про Андрея Мельника, укладывается в пару его цитат. Первая, в канун Второй мировой, из письма министру иностранных дел Германии Риббентропу:"Организация украинских националистов идеологически родственна со схожими движениями в Европе, особенно с национал-социализмом в Германии".Вторая уже после вторжения нацистских войск в СССР из письма самому Гитлеру:"Мы, старые борцы за свободу 1918-1921 годов, просим чести для нас и нашей молодежи участвовать в крестовом походе против большевистского варварства. Мы желаем маршировать плечом к плечу с нашим освободителем, германским вермахтом".Как рассказал Киселев, Мельник до перехвата власти у него Бандерой руководил Организацией украинских националистов из гитлеровской Германии на германские же деньги. Приложил руку к созданию батальона СС "Галичина". После падения Берлина укрылся в более спокойной Европе. На Украину не торопился даже после смерти. Завещал похоронить себя в Люксембурге рядом с женой.Для особо любопытствующих показания куратора Мельника от Абвера, полковника Эрвина Штольца, что арестован советскими войсками в Берлине в 1945-м. Его показания изучил историк спецслужб Олег Матвеев:"Соответственно, и тот, и другой получали щедрое финансирование от немецкой разведки. Но в какой-то момент немцы обратили внимание, что эту финансовую помощь и Бандера, и Мельник фактически прикарманивают. Они открыли себе счета в швейцарском банке, и все, что им Абвер передавал для того, чтобы они развивали агентурную сеть на советской территории, они все это клали себе в карман на свои собственные счета в швейцарском банке. Ну и возможности немецкой разведки в Швейцарии и швейцарских банках тогда позволяли вернуть эти деньги назад. Причем педантичные немцы заново передавали эти деньги Бандере и Мельнику и говорили: ребята, это вам не для того, чтобы вы себе это все в карман положили, а для того, чтобы вы подпольную работу на советской территории осуществляли", - рассказал историк.Вообще Мельник по своему психологическому типу был полной противоположностью Бандере, отметил Киселев."У Мельника не было харизмы как таковой, он был инженером по образованию, не было такой пассионарности у него. И поэтому этот молодой дерзкий радикал Бандера его быстренько подмял под себя и перетащил на свою сторону большую часть организации" - сказал МатвеевЗато обоих роднила финансовая нечистоплотность. Впрочем, для украинских нациков это типично."Здесь, с учетом событий, связанных с пересохранением Мельника, здесь, на мой взгляд, прослеживается некий символизм, что финансово нечистоплотная нынешняя киевская власть перетаскивает на свою территорию финансово нечистоплотных лидеров ОУН", - Матвеев.Да вот, собственно, и все. Бесславно как-то. С таким историческим багажом не взлететь, подытожил Киселев. *Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации с таким названием запрещена в РФВ экспертном сообществе обсуждают, возможны ли ещё мирные переговоры или же после убийства дронами ВСУ детей в Старобельске можно ожидать только эскалации. Подробнее - в материале "Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
украина
германия
люксембург
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_168:0:2585:1813_1920x0_80_0_0_917e16e92e1dd2faa7f4713e74953eec.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, германия, люксембург, андрей мельник, степан бандера, киселев, украина.ру
Эксклюзив, Украина, Германия, Люксембург, Андрей Мельник, Степан Бандера, Киселев, Украина.ру

С таким историческим багажом не взлететь: Киселев о "пантеоне выдающихся украинцев"

15:36 25.05.2026 (обновлено: 16:01 25.05.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Киевский режим создает так называемый пантеон выдающихся украинцев. Первым там перезахоронили одного из главарей украинских националистов, гитлеровского прислужника Андрея Мельника. Почему на Украине вдруг озаботились этим вопросом, в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Новый поворот в мышлении украинских нациков.
Если раньше они всё русское ненавидели, а Киевскую Русь не признавали, то сейчас они вдруг решили Русь приватизировать и над ней властвовать, рассказал Киселев.
Или, как они говорят, панствовать. Новое слово здесь сказал террорист Кирилл Буданов*, ныне глава Офиса Владимира Зеленского.
"Русь – это Украина. Русь – это больше. Это намного больше. Украина является родиной всего этого. Даже того, с чем мы боремся. Понимаете, в чем проблема? Мы добровольно отдали им большую часть своей истории, а те приватизировали ее. Это - мы. Я – Русь. И мы должны над всем этим властвовать", - сказал он в одном из недавних выступлений.
Как отметил Киселев, чтобы написать новую историю, сначала нужно стереть старую. Декоммунизация на Украине прошла успешно, констатировал он.
Снесли памятники Ленину, Сталину, маршалам Жукову, Рыбалко и Малиновскому, генералам Ватутину и Черняховскому, Ивану Кожедубу, Сидору Ковпаку и многим другим героям советского времени.
Заодно под снос пошли деятели периода Российской империи: Екатерина II и полководец Александр Суворов, граф Платон Зубов и князь Григорий Потемкин.
"Пошли под снос знаменитые писатели Пушкин, Булгаков, Островский. Уничтожили Украинскую православную церковь Московского патриархата. Из раскольников слепили новую, где на иконах теперь пишут нацистов Бандеру и Шухевича. Им и поклоняются", - рассказал ведущий.
Взамен старых героев нужны новые, добавил он.
Свой генетический корень украинские нацики сконструировали из Степана Бандеры, террориста и организатора убийства министра иностранных дел еще довоенной Польши. За это он и угодил там в тюрьму. Находился на содержании Абвера, военной разведки Германии.
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк15 октября 1959 года в Мюнхене был ликвидирован Степан Бандера
15 октября 1959 года в Мюнхене был ликвидирован Степан Бандера - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
15 октября 1959 года в Мюнхене был ликвидирован Степан Бандера
А вот на прошлой неделе к Бандере добавили Андрея Мельника. Его прах эксгумировали в Люксембурге, где он скончался в 1964 году.
© Фото : Открытый источникАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Открытый источник
Андрей Мельник
Оба, Бандера и Мельник, бились друг с другом за лидерство в Организации украинских националистов**, довели дело до раскола и физического уничтожения сторонников разных крыльев.
"Но да ладно, прах Мельника торжественно привезли в Киев, перезахоронили и тем самым основали так называемый пантеон выдающихся украинцев. Идея – свести исторический мусор и молиться на него", - сказал Киселев.
Буданов назвал "нашим долгом" создание пантеона "выдающихся украинцев".
Все, что нужно знать про Андрея Мельника, укладывается в пару его цитат. Первая, в канун Второй мировой, из письма министру иностранных дел Германии Риббентропу:
"Организация украинских националистов идеологически родственна со схожими движениями в Европе, особенно с национал-социализмом в Германии".
Вторая уже после вторжения нацистских войск в СССР из письма самому Гитлеру:
"Мы, старые борцы за свободу 1918-1921 годов, просим чести для нас и нашей молодежи участвовать в крестовом походе против большевистского варварства. Мы желаем маршировать плечом к плечу с нашим освободителем, германским вермахтом".
Как рассказал Киселев, Мельник до перехвата власти у него Бандерой руководил Организацией украинских националистов из гитлеровской Германии на германские же деньги. Приложил руку к созданию батальона СС "Галичина". После падения Берлина укрылся в более спокойной Европе. На Украину не торопился даже после смерти. Завещал похоронить себя в Люксембурге рядом с женой.
Для особо любопытствующих показания куратора Мельника от Абвера, полковника Эрвина Штольца, что арестован советскими войсками в Берлине в 1945-м. Его показания изучил историк спецслужб Олег Матвеев:
"Соответственно, и тот, и другой получали щедрое финансирование от немецкой разведки. Но в какой-то момент немцы обратили внимание, что эту финансовую помощь и Бандера, и Мельник фактически прикарманивают. Они открыли себе счета в швейцарском банке, и все, что им Абвер передавал для того, чтобы они развивали агентурную сеть на советской территории, они все это клали себе в карман на свои собственные счета в швейцарском банке. Ну и возможности немецкой разведки в Швейцарии и швейцарских банках тогда позволяли вернуть эти деньги назад. Причем педантичные немцы заново передавали эти деньги Бандере и Мельнику и говорили: ребята, это вам не для того, чтобы вы себе это все в карман положили, а для того, чтобы вы подпольную работу на советской территории осуществляли", - рассказал историк.
Вообще Мельник по своему психологическому типу был полной противоположностью Бандере, отметил Киселев.
"У Мельника не было харизмы как таковой, он был инженером по образованию, не было такой пассионарности у него. И поэтому этот молодой дерзкий радикал Бандера его быстренько подмял под себя и перетащил на свою сторону большую часть организации" - сказал Матвеев
Зато обоих роднила финансовая нечистоплотность. Впрочем, для украинских нациков это типично.
"Здесь, с учетом событий, связанных с пересохранением Мельника, здесь, на мой взгляд, прослеживается некий символизм, что финансово нечистоплотная нынешняя киевская власть перетаскивает на свою территорию финансово нечистоплотных лидеров ОУН", - Матвеев.
Да вот, собственно, и все. Бесславно как-то. С таким историческим багажом не взлететь, подытожил Киселев.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ
В экспертном сообществе обсуждают, возможны ли ещё мирные переговоры или же после убийства дронами ВСУ детей в Старобельске можно ожидать только эскалации. Подробнее - в материале "Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаГерманияЛюксембургАндрей МельникСтепан БандераКиселевУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:23На Украине гремят взрывы. Новости СВО
08:00Пётр Балабуев: 95 лет со дня рождения конструктора, подарившего Украине "Мрию"
07:59Главное за ночь 26 мая
07:31ПВО ночью сбила десятки вражеских дронов над Россией
07:22Дикий скандал на Украине: Россия цинично украла самое ценное и дорогое
07:05Как Трамп "обул" Европу. 5 газовых крючков, загнавших европейские страны в долговую кабалу США
07:00Виталий Колпашников: Настало время, когда удары России по Киеву нанесут непоправимый ущерб всей Украине
06:35Энергетические войны: В США наращивают добычу нефти, Россия увеличивает поставки газа в Китай
06:15Кому горе, а кому и праздник. Эксперты и политики о том, правильно ли бомбят Киев
06:00"Украина исчезнет сама, потому что кончатся украинцы": Ищенко о демографической катастрофе
05:45"Либо стать вторым Гонконгом, либо помирать с голоду": Ищенко о выборе для Тайваня
05:40Оперативное искусство бьет тактику: Рамм о том, как ВС РФ ломают "стену дронов" ВСУ
05:30"Борьба ради борьбы": Ищенко о природе Украины, обреченной на исчезновение
05:15"Самые зверские преступления — против стариков и детей": Маркосян о преступлениях Запада и теракте в ЛНР
05:00"Трамп ничего не добился, а Путин развивает отношения": Ищенко о визитах в Китай
04:49Перемирие "по-израильски": истребители ЦАХАЛ за сутки атаковали 47 ливанских поселений
04:45Стратегическая ось "Россия — Иран" будет набирать силу: Станкевич про перспективы сотрудничества
04:30"Китайцы и так заберут Тайвань": политолог о невозможности торга США и Китая
04:15"Китайцы умеют торговаться, мы тоже": Ищенко о переговорах по газопроводу "Сила Сибири"
04:02США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости
Лента новостейМолния