С таким историческим багажом не взлететь: Киселев о "пантеоне выдающихся украинцев"

Киевский режим создает так называемый пантеон выдающихся украинцев. Первым там перезахоронили одного из главарей украинских националистов, гитлеровского прислужника Андрея Мельника. Почему на Украине вдруг озаботились этим вопросом, в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-05-25T15:36

Новый поворот в мышлении украинских нациков.Если раньше они всё русское ненавидели, а Киевскую Русь не признавали, то сейчас они вдруг решили Русь приватизировать и над ней властвовать, рассказал Киселев. Или, как они говорят, панствовать. Новое слово здесь сказал террорист Кирилл Буданов*, ныне глава Офиса Владимира Зеленского."Русь – это Украина. Русь – это больше. Это намного больше. Украина является родиной всего этого. Даже того, с чем мы боремся. Понимаете, в чем проблема? Мы добровольно отдали им большую часть своей истории, а те приватизировали ее. Это - мы. Я – Русь. И мы должны над всем этим властвовать", - сказал он в одном из недавних выступлений.Как отметил Киселев, чтобы написать новую историю, сначала нужно стереть старую. Декоммунизация на Украине прошла успешно, констатировал он.Снесли памятники Ленину, Сталину, маршалам Жукову, Рыбалко и Малиновскому, генералам Ватутину и Черняховскому, Ивану Кожедубу, Сидору Ковпаку и многим другим героям советского времени.Заодно под снос пошли деятели периода Российской империи: Екатерина II и полководец Александр Суворов, граф Платон Зубов и князь Григорий Потемкин.Взамен старых героев нужны новые, добавил он.Свой генетический корень украинские нацики сконструировали из Степана Бандеры, террориста и организатора убийства министра иностранных дел еще довоенной Польши. За это он и угодил там в тюрьму. Находился на содержании Абвера, военной разведки Германии.А вот на прошлой неделе к Бандере добавили Андрея Мельника. Его прах эксгумировали в Люксембурге, где он скончался в 1964 году.Оба, Бандера и Мельник, бились друг с другом за лидерство в Организации украинских националистов**, довели дело до раскола и физического уничтожения сторонников разных крыльев."Но да ладно, прах Мельника торжественно привезли в Киев, перезахоронили и тем самым основали так называемый пантеон выдающихся украинцев. Идея – свести исторический мусор и молиться на него", - сказал Киселев.Буданов назвал "нашим долгом" создание пантеона "выдающихся украинцев".Все, что нужно знать про Андрея Мельника, укладывается в пару его цитат. Первая, в канун Второй мировой, из письма министру иностранных дел Германии Риббентропу:"Организация украинских националистов идеологически родственна со схожими движениями в Европе, особенно с национал-социализмом в Германии".Вторая уже после вторжения нацистских войск в СССР из письма самому Гитлеру:"Мы, старые борцы за свободу 1918-1921 годов, просим чести для нас и нашей молодежи участвовать в крестовом походе против большевистского варварства. Мы желаем маршировать плечом к плечу с нашим освободителем, германским вермахтом".Как рассказал Киселев, Мельник до перехвата власти у него Бандерой руководил Организацией украинских националистов из гитлеровской Германии на германские же деньги. Приложил руку к созданию батальона СС "Галичина". После падения Берлина укрылся в более спокойной Европе. На Украину не торопился даже после смерти. Завещал похоронить себя в Люксембурге рядом с женой.Для особо любопытствующих показания куратора Мельника от Абвера, полковника Эрвина Штольца, что арестован советскими войсками в Берлине в 1945-м. Его показания изучил историк спецслужб Олег Матвеев:"Соответственно, и тот, и другой получали щедрое финансирование от немецкой разведки. Но в какой-то момент немцы обратили внимание, что эту финансовую помощь и Бандера, и Мельник фактически прикарманивают. Они открыли себе счета в швейцарском банке, и все, что им Абвер передавал для того, чтобы они развивали агентурную сеть на советской территории, они все это клали себе в карман на свои собственные счета в швейцарском банке. Ну и возможности немецкой разведки в Швейцарии и швейцарских банках тогда позволяли вернуть эти деньги назад. Причем педантичные немцы заново передавали эти деньги Бандере и Мельнику и говорили: ребята, это вам не для того, чтобы вы себе это все в карман положили, а для того, чтобы вы подпольную работу на советской территории осуществляли", - рассказал историк.Вообще Мельник по своему психологическому типу был полной противоположностью Бандере, отметил Киселев."У Мельника не было харизмы как таковой, он был инженером по образованию, не было такой пассионарности у него. И поэтому этот молодой дерзкий радикал Бандера его быстренько подмял под себя и перетащил на свою сторону большую часть организации" - сказал МатвеевЗато обоих роднила финансовая нечистоплотность. Впрочем, для украинских нациков это типично."Здесь, с учетом событий, связанных с пересохранением Мельника, здесь, на мой взгляд, прослеживается некий символизм, что финансово нечистоплотная нынешняя киевская власть перетаскивает на свою территорию финансово нечистоплотных лидеров ОУН", - Матвеев.Да вот, собственно, и все. Бесславно как-то. С таким историческим багажом не взлететь, подытожил Киселев. *Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации с таким названием запрещена в РФВ экспертном сообществе обсуждают, возможны ли ещё мирные переговоры или же после убийства дронами ВСУ детей в Старобельске можно ожидать только эскалации. Подробнее - в материале "Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

