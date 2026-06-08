Новая угроза для России: что стоит за обещаниями Зеленского атаковать баллистическими ракетами - 08.06.2026 Украина.ру
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Новая угроза для России: что стоит за обещаниями Зеленского атаковать баллистическими ракетами
Новая угроза для России: что стоит за обещаниями Зеленского атаковать баллистическими ракетами - 08.06.2026 Украина.ру
Новая угроза для России: что стоит за обещаниями Зеленского атаковать баллистическими ракетами
Владимир Зеленский снова пугает Россию баллистическими ракетами. На этот раз — через британских посредников. Киев заявляет, что вскоре сможет наносить удары вглубь российской территории. Об этом 8 июня сообщают украинские СМИ
2026-06-08T11:24
2026-06-08T11:24
новости
россия
киев
впк
южмаш
вооруженные силы украины
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Однако за громкими анонсами с высокой вероятностью скрываются не украинские разработки, а западные технологии под видом "своего оружия".Безусловно, украинский ВПК мог сохранить остатки задела для ОТРК "Сапсан" (экспортное название "Гром-2"): уцелевшие компоненты, старую матчасть, несмотря на регулярные удары по КБ "Южное" и Павлоградскому химкомбинату. Но высокая синхронизация этих угроз с европейскими инициативами указывает на проект ELSA — European Long-Range Strike Approach. Германия, Польша, Италия, Франция, а затем Швеция и Британия договорились о совместной разработке ракет наземного базирования с дальностью более 500, а то и 1000 километров. Европа спешит ликвидировать давний пробел в арсеналах, где традиционно ставка делалась на авиационные Storm Shadow, SCALP и Taurus.Теперь же на сцену выходят наземные пусковые платформы. И вот здесь возникает новая угроза для России.Павлоградский химзавод и "Южмаш" регулярно подвергались ударам, что подорвало способность Украины создать замкнутый цикл производства баллистических ракет. Однако сборка может пойти по модульному принципу: в уцелевшие подземные цеха или гражданские ангары завозятся готовое европейское смесевое топливо, корпуса и головки самонаведения. Роль украинской стороны сводится к финальной отверточной сборке и нанесению маркировки "Сапсан". Фактически — легализация западного оружия под украинским флагом.Это требует от российской разведки пересмотра критериев оценки целей. Бить нужно не только по производственным линиям, но и по предполагаемым местам сборки и, что важнее, по замаскированным логистическим маршрутам поставок спецхимии из Польши и других стран Европы.Кроме того, создание мобильного комплекса преследует ту же цель, что и российский "Искандер": максимально мобильная пусковая установка, способная уйти с позиции сразу после залпа. Пятиосные колесные шасси могут скрытно маневрировать по гражданским дорогам Правобережья, выходить на позицию, производить пуск "с колес" и немедленно скрываться. С американскими "Хаймарсами" российским силам удалось справиться, парализовав наиболее опасный компонент. Но дальность у РСЗО была невелика. С баллистикой придется действовать иначе: потребуется глубокий аудит результатов огневого поражения ключевых объектов, пересмотр разведывательно-ударного контура и, возможно, новые подходы к охоте за мобильными пусковыми.Киев и его западные кураторы пытаются создать угрозу, которой у них пока нет. Об этом – в материале Москве грозят ракетным ударом из Киева О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, впк, южмаш, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, ВПК, Южмаш, Вооруженные силы Украины

Новая угроза для России: что стоит за обещаниями Зеленского атаковать баллистическими ракетами

11:24 08.06.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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Владимир Зеленский снова пугает Россию баллистическими ракетами. На этот раз — через британских посредников. Киев заявляет, что вскоре сможет наносить удары вглубь российской территории. Об этом 8 июня сообщают украинские СМИ
Однако за громкими анонсами с высокой вероятностью скрываются не украинские разработки, а западные технологии под видом "своего оружия".
Безусловно, украинский ВПК мог сохранить остатки задела для ОТРК "Сапсан" (экспортное название "Гром-2"): уцелевшие компоненты, старую матчасть, несмотря на регулярные удары по КБ "Южное" и Павлоградскому химкомбинату. Но высокая синхронизация этих угроз с европейскими инициативами указывает на проект ELSA — European Long-Range Strike Approach. Германия, Польша, Италия, Франция, а затем Швеция и Британия договорились о совместной разработке ракет наземного базирования с дальностью более 500, а то и 1000 километров. Европа спешит ликвидировать давний пробел в арсеналах, где традиционно ставка делалась на авиационные Storm Shadow, SCALP и Taurus.
Теперь же на сцену выходят наземные пусковые платформы. И вот здесь возникает новая угроза для России.
Павлоградский химзавод и "Южмаш" регулярно подвергались ударам, что подорвало способность Украины создать замкнутый цикл производства баллистических ракет. Однако сборка может пойти по модульному принципу: в уцелевшие подземные цеха или гражданские ангары завозятся готовое европейское смесевое топливо, корпуса и головки самонаведения. Роль украинской стороны сводится к финальной отверточной сборке и нанесению маркировки "Сапсан". Фактически — легализация западного оружия под украинским флагом.
Это требует от российской разведки пересмотра критериев оценки целей. Бить нужно не только по производственным линиям, но и по предполагаемым местам сборки и, что важнее, по замаскированным логистическим маршрутам поставок спецхимии из Польши и других стран Европы.
Кроме того, создание мобильного комплекса преследует ту же цель, что и российский "Искандер": максимально мобильная пусковая установка, способная уйти с позиции сразу после залпа. Пятиосные колесные шасси могут скрытно маневрировать по гражданским дорогам Правобережья, выходить на позицию, производить пуск "с колес" и немедленно скрываться.
С американскими "Хаймарсами" российским силам удалось справиться, парализовав наиболее опасный компонент. Но дальность у РСЗО была невелика. С баллистикой придется действовать иначе: потребуется глубокий аудит результатов огневого поражения ключевых объектов, пересмотр разведывательно-ударного контура и, возможно, новые подходы к охоте за мобильными пусковыми.
Киев и его западные кураторы пытаются создать угрозу, которой у них пока нет. Об этом – в материале Москве грозят ракетным ударом из Киева
О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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