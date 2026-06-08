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Карапетян назвал "позорными" прошедшие в Армении выборы

Карапетян назвал "позорными" прошедшие в Армении выборы - 08.06.2026 Украина.ру

Карапетян назвал "позорными" прошедшие в Армении выборы

Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян жестко высказался о прошедших парламентских выборах, назвав их позорными и недемократичными. Об этом сообщает РИА Новости

2026-06-08T14:11

2026-06-08T14:11

2026-06-08T14:11

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армения

никол пашинян

цик

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По словам политика, власти намеренно остановили подсчет голосов, когда увидели, что результаты правящей партии стремительно падают. "Видя, что их результаты позорно снижаются — и снижаются с каждой минутой, они остановили подсчет, и мы даже не понимаем, что они представят утром", — заявил Карапетян.Он отметил, что даже по лицам представителей "Гражданского договора" было заметно: дела идут неважно. Однако при этом, имея лишь 30 процентов данных, власти поспешили объявить о победе. Ранее премьер-министр Никол Пашинян провозгласил триумф своей партии, когда ЦИК обработал всего 10 процентов бюллетеней.О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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новости, выборы, армения, никол пашинян, цик, вооруженные силы украины