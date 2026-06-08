https://ukraina.ru/20260608/karapetyan-nazval-pozornymi-proshedshie-v-armenii-vybory-1079962128.html
Карапетян назвал "позорными" прошедшие в Армении выборы
Карапетян назвал "позорными" прошедшие в Армении выборы - 08.06.2026 Украина.ру
Карапетян назвал "позорными" прошедшие в Армении выборы
Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян жестко высказался о прошедших парламентских выборах, назвав их позорными и недемократичными. Об этом сообщает РИА Новости
2026-06-08T14:11
2026-06-08T14:11
2026-06-08T14:11
новости
выборы
армения
никол пашинян
цик
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103006/59/1030065947_0:309:4903:3067_1920x0_80_0_0_d4b7e27023150064fc5e341f42a697f2.jpg
По словам политика, власти намеренно остановили подсчет голосов, когда увидели, что результаты правящей партии стремительно падают. "Видя, что их результаты позорно снижаются — и снижаются с каждой минутой, они остановили подсчет, и мы даже не понимаем, что они представят утром", — заявил Карапетян.Он отметил, что даже по лицам представителей "Гражданского договора" было заметно: дела идут неважно. Однако при этом, имея лишь 30 процентов данных, власти поспешили объявить о победе. Ранее премьер-министр Никол Пашинян провозгласил триумф своей партии, когда ЦИК обработал всего 10 процентов бюллетеней.О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.
армения
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103006/59/1030065947_201:0:4702:3376_1920x0_80_0_0_e7dfabf5ee0f2122b06cfdedb02c47fe.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, выборы, армения, никол пашинян, цик, вооруженные силы украины
Новости, выборы, Армения, Никол Пашинян, ЦИК, Вооруженные силы Украины
Карапетян назвал "позорными" прошедшие в Армении выборы
Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян жестко высказался о прошедших парламентских выборах, назвав их позорными и недемократичными. Об этом сообщает РИА Новости
По словам политика, власти намеренно остановили подсчет голосов, когда увидели, что результаты правящей партии стремительно падают.
"Видя, что их результаты позорно снижаются — и снижаются с каждой минутой, они остановили подсчет, и мы даже не понимаем, что они представят утром", — заявил Карапетян.
Он отметил, что даже по лицам представителей "Гражданского договора" было заметно: дела идут неважно. Однако при этом, имея лишь 30 процентов данных, власти поспешили объявить о победе.
Ранее премьер-министр Никол Пашинян провозгласил триумф своей партии, когда ЦИК обработал всего 10 процентов бюллетеней.
О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.