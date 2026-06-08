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Иноагент Галкин* снова развлекает украинскую элиту

Иноагент Галкин* снова развлекает украинскую элиту - 08.06.2026 Украина.ру

Иноагент Галкин* снова развлекает украинскую элиту

Максим Галкин* продолжает обслуживать украинских богачей. Уже второй раз за полтора месяца иноагент провел роскошный украинский корпоратив. На этот раз — день рождения модели и "мисс Украина – 2019" Маргариты Паша на вилле во французском Сен-Тропе. Об этом 8 июня сообщает Телеграм-канал SHOT

2026-06-08T10:53

2026-06-08T10:53

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Галкин* стал основным ведущим праздника. Вечеринку на 30 человек также вели юмористка Екатерина Варнава и экс-резидент Comedy Club Игорь Меерсон. Галкин* развлекал гостей песнями — в том числе и той, что когда-то записывал дуэтом с Аллой Пугачёвой. В этот раз петь пришлось одному: вместо супруги на сцене стояла именинница. Также выступила Светлана Лобода, исполнившая песню Валерия Меладзе. Примечательно, что все песни и интерактивы были на русском языке.В конце вечеринки именинница устроила гендер-пати и объявила о беременности. Сама Маргарита Паша — уроженка Харькова, в 2019 году угодила в скандал из-за ответа на вопрос "Чей Крым?" и отказа давать интервью на мове. Ее супруг — бизнесмен Александр Гузенко, некогда входивший в число богатейших людей Днепропетровска.Ранее Галкин* уже проводил роскошную украинскую свадьбу в Каннах, где выступал вместе с Валерием Меладзе. Затем засветился на концерте Верки Сердючки в Лимассоле. География впечатляет: Канны, Сен-Тропе, Лимассол.*признан иноагентомО других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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новости, украина, харьков, днепропетровск, максим галкин, валерий меладзе, алла пугачева