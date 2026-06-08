https://ukraina.ru/20260608/bolee-150-pamyatnikov-v-poltavskoy-oblasti-likvidiruyut-v-ramkakh-dekolonizatsii-i-derusifikatsii-1079981029.html
Более 150 памятников в Полтавской области ликвидируют в рамках "деколонизации" и "дерусификации"
Более 150 памятников в Полтавской области ликвидируют в рамках "деколонизации" и "дерусификации" - 08.06.2026 Украина.ру
Более 150 памятников в Полтавской области ликвидируют в рамках "деколонизации" и "дерусификации"
Активную борьбу с исторической памятью продолжают власти Полтавской области. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-08T18:51
2026-06-08T18:51
2026-06-08T18:51
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вандализм
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русофобия
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Местным властям очень нужно (иначе отберут выделенный бюджет) до 30 августа убрать все советские и российские символы, звёзды, гвардейские ленты, надписи и советские награды на памятниках Великой Отечественной войны, сообщила местным СМИ директор департамента культуры области Удовиченко.Там, где демонтаж невозможен, надписи переведут на украинский, вместо дат "1941-1945" установят "1939-1945", а термин "Великая Отечественная война" заменят на "Вторая мировая война".Ранее в новостях: Украинские вандалы продолжают борьбу с русской культуройБольше новостей дня представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, полтавская область, украина, украина.ру, вандализм, памятник, великая отечественная война, ревизионизм, русофобия, бывший ссср
Новости, Полтавская область, Украина, Украина.ру, вандализм, памятник, Великая Отечественная война, Ревизионизм, Русофобия, бывший СССР
Более 150 памятников в Полтавской области ликвидируют в рамках "деколонизации" и "дерусификации"
Активную борьбу с исторической памятью продолжают власти Полтавской области. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру