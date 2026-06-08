https://ukraina.ru/20260608/bolee-150-pamyatnikov-v-poltavskoy-oblasti-likvidiruyut-v-ramkakh-dekolonizatsii-i-derusifikatsii-1079981029.html

Более 150 памятников в Полтавской области ликвидируют в рамках "деколонизации" и "дерусификации"

Более 150 памятников в Полтавской области ликвидируют в рамках "деколонизации" и "дерусификации" - 08.06.2026 Украина.ру

Более 150 памятников в Полтавской области ликвидируют в рамках "деколонизации" и "дерусификации"

Активную борьбу с исторической памятью продолжают власти Полтавской области. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-08T18:51

2026-06-08T18:51

2026-06-08T18:51

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Местным властям очень нужно (иначе отберут выделенный бюджет) до 30 августа убрать все советские и российские символы, звёзды, гвардейские ленты, надписи и советские награды на памятниках Великой Отечественной войны, сообщила местным СМИ директор департамента культуры области Удовиченко.Там, где демонтаж невозможен, надписи переведут на украинский, вместо дат "1941-1945" установят "1939-1945", а термин "Великая Отечественная война" заменят на "Вторая мировая война".Ранее в новостях: Украинские вандалы продолжают борьбу с русской культуройБольше новостей дня представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, полтавская область, украина, украина.ру, вандализм, памятник, великая отечественная война, ревизионизм, русофобия, бывший ссср