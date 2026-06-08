Более 150 памятников в Полтавской области ликвидируют в рамках "деколонизации" и "дерусификации" - 08.06.2026 Украина.ру
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Более 150 памятников в Полтавской области ликвидируют в рамках "деколонизации" и "дерусификации"
Более 150 памятников в Полтавской области ликвидируют в рамках "деколонизации" и "дерусификации" - 08.06.2026 Украина.ру
Более 150 памятников в Полтавской области ликвидируют в рамках "деколонизации" и "дерусификации"
Активную борьбу с исторической памятью продолжают власти Полтавской области. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-08T18:51
2026-06-08T18:51
новости
полтавская область
украина
украина.ру
вандализм
памятник
великая отечественная война
ревизионизм
русофобия
бывший ссср
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Местным властям очень нужно (иначе отберут выделенный бюджет) до 30 августа убрать все советские и российские символы, звёзды, гвардейские ленты, надписи и советские награды на памятниках Великой Отечественной войны, сообщила местным СМИ директор департамента культуры области Удовиченко.Там, где демонтаж невозможен, надписи переведут на украинский, вместо дат "1941-1945" установят "1939-1945", а термин "Великая Отечественная война" заменят на "Вторая мировая война".Ранее в новостях: Украинские вандалы продолжают борьбу с русской культуройБольше новостей дня представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, полтавская область, украина, украина.ру, вандализм, памятник, великая отечественная война, ревизионизм, русофобия, бывший ссср
Новости, Полтавская область, Украина, Украина.ру, вандализм, памятник, Великая Отечественная война, Ревизионизм, Русофобия, бывший СССР

Более 150 памятников в Полтавской области ликвидируют в рамках "деколонизации" и "дерусификации"

18:51 08.06.2026
 
© Фото : Facebook/ШТАБ Спротиву. Полтава / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Facebook/ШТАБ Спротиву. Полтава
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Активную борьбу с исторической памятью продолжают власти Полтавской области. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
Местным властям очень нужно (иначе отберут выделенный бюджет) до 30 августа убрать все советские и российские символы, звёзды, гвардейские ленты, надписи и советские награды на памятниках Великой Отечественной войны, сообщила местным СМИ директор департамента культуры области Удовиченко.

Там, где демонтаж невозможен, надписи переведут на украинский, вместо дат "1941-1945" установят "1939-1945", а термин "Великая Отечественная война" заменят на "Вторая мировая война".
Ранее в новостях: Украинские вандалы продолжают борьбу с русской культурой
Больше новостей дня представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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НовостиПолтавская областьУкраинаУкраина.рувандализмпамятникВеликая Отечественная войнаРевизионизмРусофобиябывший СССР
 
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