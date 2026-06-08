https://ukraina.ru/20260608/8-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1079957999.html

8 июня 2026 года, утренний эфир

8 июня 2026 года, утренний эфир - 08.06.2026 Украина.ру

8 июня 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 08.06.2026

2026-06-08T13:01

2026-06-08T13:01

2026-06-08T13:01

новороссия

донецкая народная республика

михаил павлив

иван лизан

дмитрий селезнев

украина

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Шесть девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Гость: Юлия Байрамова - куратор проекта "Краса Донбасса"* Украина, поворот не туда. Независимость 1991 года для Украины: первый шаг на пути не туда. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* Время Новороссии. ЕГЭ как источник стресса. Гость: Татьяна Чёрная - психолог, кандидат исторических наук* Мы живем в России. Завершение переходного периода в ДНР и ЛНР: социальные, налоговые и банковские аспекты. Гость: Дмитрий Кузьменко - общественный деятель, Народный мэр Мариуполя в 2014 году* Экономика и жизнь. Анализ главных экономических событий в России и мире. Гость: Иван Лизан – журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. О книге "Смерть в июле и везде в Донецке". Эта книга стала лауреатом премии "Гипертекст" в номинации "Народное голосование: проза". Гость: Дмитрий Селезнёв – писатель, военкор и автор проекта Wargonzo

новороссия

донецкая народная республика

украина

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия, донецкая народная республика, михаил павлив, иван лизан, дмитрий селезнев, украина, новороссия сегодня, видео