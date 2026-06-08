https://ukraina.ru/20260608/8-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1079957999.html
8 июня 2026 года, утренний эфир
8 июня 2026 года, утренний эфир - 08.06.2026 Украина.ру
8 июня 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 08.06.2026
2026-06-08T13:01
2026-06-08T13:01
2026-06-08T13:01
новороссия
донецкая народная республика
михаил павлив
иван лизан
дмитрий селезнев
украина
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Шесть девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Гость: Юлия Байрамова - куратор проекта "Краса Донбасса"* Украина, поворот не туда. Независимость 1991 года для Украины: первый шаг на пути не туда. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* Время Новороссии. ЕГЭ как источник стресса. Гость: Татьяна Чёрная - психолог, кандидат исторических наук* Мы живем в России. Завершение переходного периода в ДНР и ЛНР: социальные, налоговые и банковские аспекты. Гость: Дмитрий Кузьменко - общественный деятель, Народный мэр Мариуполя в 2014 году* Экономика и жизнь. Анализ главных экономических событий в России и мире. Гость: Иван Лизан – журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. О книге "Смерть в июле и везде в Донецке". Эта книга стала лауреатом премии "Гипертекст" в номинации "Народное голосование: проза". Гость: Дмитрий Селезнёв – писатель, военкор и автор проекта Wargonzo
новороссия
донецкая народная республика
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079957687_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_b549ce4dcbf111b7d6fed33838f0e030.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, донецкая народная республика, михаил павлив, иван лизан, дмитрий селезнев, украина, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Донецкая Народная Республика, Михаил Павлив, Иван Лизан, Дмитрий Селезнев, Украина, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Шесть девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Гость: Юлия Байрамова - куратор проекта "Краса Донбасса"
* Украина, поворот не туда. Независимость 1991 года для Украины: первый шаг на пути не туда. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог
* Время Новороссии. ЕГЭ как источник стресса. Гость: Татьяна Чёрная - психолог, кандидат исторических наук
* Мы живем в России. Завершение переходного периода в ДНР и ЛНР: социальные, налоговые и банковские аспекты. Гость: Дмитрий Кузьменко - общественный деятель, Народный мэр Мариуполя в 2014 году
* Экономика и жизнь. Анализ главных экономических событий в России и мире. Гость: Иван Лизан – журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Большое интервью. О книге "Смерть в июле и везде в Донецке". Эта книга стала лауреатом премии "Гипертекст" в номинации "Народное голосование: проза". Гость: Дмитрий Селезнёв – писатель, военкор и автор проекта Wargonzo