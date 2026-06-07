https://ukraina.ru/20260607/chernomorskie-porty-ukrainy-nado-vyklyuchat-zubets-o-tom-chto-meshaet-rossii-zakryt-morskoy-koridor-1079915208.html

"Черноморские порты Украины надо выключать": Зубец о том, что мешает России закрыть морской коридор

"Черноморские порты Украины надо выключать": Зубец о том, что мешает России закрыть морской коридор - 07.06.2026 Украина.ру

"Черноморские порты Украины надо выключать": Зубец о том, что мешает России закрыть морской коридор

Россия технически способна уничтожить черноморские порты Украины, но пока этого не делает. По одной из версий, крупнейший покупатель украинского зерна Китай просит не прерывать экспорт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-06-07T05:30

2026-06-07T05:30

2026-06-07T05:30

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Ранее глава украинского министерства развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что с сентября 2023 года по морскому коридору перевезено 200 миллионов тонн грузов, в том числе 118 миллионов тонн зерна. При этом, по его утверждению, работа портов Украины происходит в условиях системных российских атак на портовую инфраструктуру, логистику и энергетику.Журналист спросил, сколько зерна достаётся дружественным странам Африки и до каких пор будет функционировать морской коридор. "Есть версия, что главным покупателем зерна является именно Китай, и по просьбе китайских товарищей мы не пытаемся прервать экспорт украинского продовольствия", — заявил Зубец.По словам эксперта, теоретически Россия могла бы предложить Пекину альтернативу в виде поставок собственной пшеницы. "С другой стороны, у Китая есть свои личные отношения с Украиной, а не с Россией", — отметил он."Тем не менее, если мы хотим добиться победы, черноморские порты Украины надо выключать. Технически это сделать можно", — заявил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.О том, как долго Россия может с высокой интенсивностью наносить системные удары возмездия по Украине — в материале "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.

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