Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине - 23.07.2026 Украина.ру
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Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине
Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине - 23.07.2026 Украина.ру
Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине, заявили в МИД РФ, передает 23 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T09:28
2026-07-23T09:28
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"При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение", - говорится в комментарии по итогам встречи.О чем еще говорили главы дипведомств России и США:🟦 Лавров подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.🟦 Также министр подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.🟦 Стороны обсудили вопрос нормализации условий работы дипломатических миссий России и США.🟦 Министр иностранных дел России и госсекретарь США отметили возобновление контактов "Роскосмоса" и НАСА, высказались за развитие межпарламентских обменов и культурных связей.🟦 Они договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций.🟦 Помимо прочего, Лавров и Рубио обсудили обстановку в Персидском заливе.Подробнее - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, украина, сергей лавров, марко рубио, украина.ру, роскосмос, наса
Новости, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Марко Рубио, Украина.ру, роскосмос, НАСА

Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине

09:28 23.07.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белоруссию
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине, заявили в МИД РФ, передает 23 июля телеграм-канал Украина.ру
"При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение", - говорится в комментарии по итогам встречи.
О чем еще говорили главы дипведомств России и США:

🟦 Лавров подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.
🟦 Также министр подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

🟦 Стороны обсудили вопрос нормализации условий работы дипломатических миссий России и США.
🟦 Министр иностранных дел России и госсекретарь США отметили возобновление контактов "Роскосмоса" и НАСА, высказались за развитие межпарламентских обменов и культурных связей.
🟦 Они договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций.
🟦 Помимо прочего, Лавров и Рубио обсудили обстановку в Персидском заливе.
Подробнее - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
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