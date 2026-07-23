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Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине

Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине - 23.07.2026 Украина.ру

Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине, заявили в МИД РФ, передает 23 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-23T09:28

2026-07-23T09:28

2026-07-23T09:28

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"При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение", - говорится в комментарии по итогам встречи.О чем еще говорили главы дипведомств России и США:🟦 Лавров подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.🟦 Также министр подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.🟦 Стороны обсудили вопрос нормализации условий работы дипломатических миссий России и США.🟦 Министр иностранных дел России и госсекретарь США отметили возобновление контактов "Роскосмоса" и НАСА, высказались за развитие межпарламентских обменов и культурных связей.🟦 Они договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций.🟦 Помимо прочего, Лавров и Рубио обсудили обстановку в Персидском заливе.Подробнее - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, украина, сергей лавров, марко рубио, украина.ру, роскосмос, наса