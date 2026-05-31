Зеленский пожаловался, что США не ответили на его срочное письмо

Владимир Зеленский публично признал: его отчаянный крик о помощи остался без ответа. Ни Белый дом, ни Конгресс США до сих пор не удосужились отреагировать на срочное письмо с просьбой прислать больше ракет для систем Patriot

2026-05-31T19:27

"Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят", — с плохо скрываемой обидой заявил Зеленский в интервью телеканалу CBS. Письмо было отправлено 27 мая. В нем глава киевского режима умолял Трампа ускорить поставки боеприпасов к системам ПВО — в частности, ракет PAC-3 к ЗРК Patriot. Поводом для паники стало заявление МИД России о скорых системных ударах по военным объектам в Киеве в ответ на теракт ВСУ в Старобельске, унесший жизни 21 подростка. Об этом – в материале Песков ответил на вопрос о дальнейших действиях США после письма Зеленского

