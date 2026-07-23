https://ukraina.ru/20260723/glavnoe-za-noch-23-iyulya--1081756909.html

Главное за ночь 23 июля

Главное за ночь 23 июля - 23.07.2026 Украина.ру

Главное за ночь 23 июля

Бои при новом главкоме Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаиле Драпатом будут более кровопролитными, заявил экс-офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-23T08:28

2026-07-23T08:28

2026-07-23T08:28

новости

кндр

киев

россия

владимир зеленский

сергей лавров

марко рубио

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029227_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_e07f0aff6180742d5471ac2f4d898477.jpg

По его словам, он будет проливать кровь украинских солдат для достижения медийного результата. Он уверен, что Владимир Зеленский поставил его на эту должность для получения позитивных новостей из зоны специальной военной операции (СВО).🟦 Газета Washington Post назвала четыре возможные причины перестановок в Киеве."Среди возможных объяснений (перестановок - ред) - борьба поколений касательно того, как вести современную войну, конфликты из-за коррупции, неутихающая битва за место под солнцем между министерством обороны и генералами, а также... (сам Владимир Зеленский), склонный убирать подчиненных, когда те становятся слишком популярными", - говорится в публикации.🟦 Владимир Зеленский пошел на опасный компромисс, назначив Михаила Драпатого главкомом ВСУ, указал крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.По его словам, Драпатому, в отличие от предыдущего главкома ВСУ Александра Сырского, присущи политические амбиции и стремление к власти.🟦 Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио завершились в Маниле, встреча продолжалась 35 минут.🟦 Иран нанес массированные удары по складу боеприпасов, центру материально-технического обеспечения американской армии на базе в Дохе, топливным резервуарам на базе Али аль-Салем и складу боеприпасов на базе Арифджан в Кувейте, говорится в заявлении КСИР.🟦 В КНДР состоялась церемония открытия первого международного летнего лагеря "Сондовон". Более 400 российских школьников прибыли туда на летний отдых. В смене также участвуют дети из КНДР и Китая.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.

кндр

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, киев, россия, владимир зеленский, сергей лавров, марко рубио, вооруженные силы украины, украина.ру