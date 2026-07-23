https://ukraina.ru/20260723/glavnoe-za-noch-23-iyulya--1081756909.html
Главное за ночь 23 июля
Главное за ночь 23 июля - 23.07.2026 Украина.ру
Главное за ночь 23 июля
Бои при новом главкоме Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаиле Драпатом будут более кровопролитными, заявил экс-офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T08:28
2026-07-23T08:28
2026-07-23T08:28
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По его словам, он будет проливать кровь украинских солдат для достижения медийного результата. Он уверен, что Владимир Зеленский поставил его на эту должность для получения позитивных новостей из зоны специальной военной операции (СВО).🟦 Газета Washington Post назвала четыре возможные причины перестановок в Киеве."Среди возможных объяснений (перестановок - ред) - борьба поколений касательно того, как вести современную войну, конфликты из-за коррупции, неутихающая битва за место под солнцем между министерством обороны и генералами, а также... (сам Владимир Зеленский), склонный убирать подчиненных, когда те становятся слишком популярными", - говорится в публикации.🟦 Владимир Зеленский пошел на опасный компромисс, назначив Михаила Драпатого главкомом ВСУ, указал крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.По его словам, Драпатому, в отличие от предыдущего главкома ВСУ Александра Сырского, присущи политические амбиции и стремление к власти.🟦 Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио завершились в Маниле, встреча продолжалась 35 минут.🟦 Иран нанес массированные удары по складу боеприпасов, центру материально-технического обеспечения американской армии на базе в Дохе, топливным резервуарам на базе Али аль-Салем и складу боеприпасов на базе Арифджан в Кувейте, говорится в заявлении КСИР.🟦 В КНДР состоялась церемония открытия первого международного летнего лагеря "Сондовон". Более 400 российских школьников прибыли туда на летний отдых. В смене также участвуют дети из КНДР и Китая.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, киев, россия, владимир зеленский, сергей лавров, марко рубио, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, КНДР, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Главное за ночь 23 июля
Бои при новом главкоме Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаиле Драпатом будут более кровопролитными, заявил экс-офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
По его словам, он будет проливать кровь украинских солдат для достижения медийного результата.
Он уверен, что Владимир Зеленский поставил его на эту должность для получения позитивных новостей из зоны специальной военной операции (СВО).
🟦 Газета Washington Post назвала четыре возможные причины перестановок в Киеве.
"Среди возможных объяснений (перестановок - ред) - борьба поколений касательно того, как вести современную войну, конфликты из-за коррупции, неутихающая битва за место под солнцем между министерством обороны и генералами, а также... (сам Владимир Зеленский), склонный убирать подчиненных, когда те становятся слишком популярными", - говорится в публикации.
🟦 Владимир Зеленский пошел на опасный компромисс, назначив Михаила Драпатого главкомом ВСУ, указал крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
По его словам, Драпатому, в отличие от предыдущего главкома ВСУ Александра Сырского, присущи политические амбиции и стремление к власти.
"Драпатый, с одной стороны, назначен, чтобы снизить напряженность в связи с отставкой Федорова. С другой - чтобы он получил проблемы, неуспехи и поражения на новой должности, чтобы снизить таким образом его политический рейтинг и имидж. Зеленскому не нужен политический конкурент", - отметил эксперт.
🟦 Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио завершились в Маниле, встреча продолжалась 35 минут.
🟦 Иран нанес массированные удары по складу боеприпасов, центру материально-технического обеспечения американской армии на базе в Дохе, топливным резервуарам на базе Али аль-Салем и складу боеприпасов на базе Арифджан в Кувейте, говорится в заявлении КСИР.
🟦 В КНДР состоялась церемония открытия первого международного летнего лагеря "Сондовон". Более 400 российских школьников прибыли туда на летний отдых. В смене также участвуют дети из КНДР и Китая.
О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.