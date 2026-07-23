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Эскалация набирает обороты. Новости Ближнего Востока

Эскалация набирает обороты. Новости Ближнего Востока - 23.07.2026 Украина.ру

Эскалация набирает обороты. Новости Ближнего Востока

Россия с сожалением констатирует, что эскалация на Ближнем Востоке набирает обороты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-23T07:51

2026-07-23T07:51

2026-07-23T09:09

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"Противоборствующие стороны продолжают обмениваться ударами, в результате которых наносится масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских государств", - указала она.В связи с этим возросли риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море, подчеркнула Захарова.🟦 Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о завершении 12-й волны ударов по иранским целям.🟦 Два взрыва прогремело в провинции Керманшах на западе Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.🟦 Звуки взрывов были слышны в портовом городе Джаске на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV.🟦 Ракетный удар был зафиксирован в окрестностях пропускного пункта Шаламче, расположенном на границе Ирана и Ирака, погибли два человека, передает агентство Mehr со ссылкой на иранские местные власти.🟦 Военный объект был атакован в провинции Бушер на юге Ирана.🟦 Губернатор иранской провинции Бушер Мухаммад Мозаффари заявил, что один из объектов в центре провинции был атакован врагом, в него попала ракета, передает агентство IRNA.🟦 Город Эндимешк на юго-западе Ирана подвергся ракетной атаке со стороны США.🟦 Звуки взрывов были слышны в Сирике на юге Ирана.🟦 Два поисково-спасательных судна были атакованы США в акватории иранской провинции Хормозган и получили повреждения, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.🟦 В ответ взрывы раздались в Иордании, в городе Акаба. Предположительно, это результат работы иранских баллистических ракет.🟦 Военные Ирана отработали множество сценариев атак США, готовы и к наземному вторжению американских сил, сообщил РИА Новости осведомленный военный источник в Иране.🟦 Три нефтяных танкера попытались пересечь заминированный участок на юге Ормузского пролива, один из них подорвался, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.🟦 Известно, что по меньшей мере девять судов было развернуто обратно от пролива Баб-эль-Мандеб после того, как вооруженные силы Йемена объявили о военно-морской блокаде Саудовской Аравии, передает Press TV.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.

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иран

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, новости, иран, ближний восток, мария захарова, сергей лавров, марко рубио, украина.ру, мир без границ