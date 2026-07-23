https://ukraina.ru/20260723/eskalatsiya-nabiraet-oboroty-novosti-blizhnego-vostoka-1081756946.html
Эскалация набирает обороты. Новости Ближнего Востока
Эскалация набирает обороты. Новости Ближнего Востока - 23.07.2026 Украина.ру
Эскалация набирает обороты. Новости Ближнего Востока
Россия с сожалением констатирует, что эскалация на Ближнем Востоке набирает обороты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T07:51
2026-07-23T07:51
2026-07-23T09:09
сша
новости
иран
ближний восток
мария захарова
сергей лавров
марко рубио
украина.ру
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/11/1081589060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b58e0e7299a85a483c3d73732b60a458.jpg
"Противоборствующие стороны продолжают обмениваться ударами, в результате которых наносится масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских государств", - указала она.В связи с этим возросли риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море, подчеркнула Захарова.🟦 Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о завершении 12-й волны ударов по иранским целям.🟦 Два взрыва прогремело в провинции Керманшах на западе Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.🟦 Звуки взрывов были слышны в портовом городе Джаске на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV.🟦 Ракетный удар был зафиксирован в окрестностях пропускного пункта Шаламче, расположенном на границе Ирана и Ирака, погибли два человека, передает агентство Mehr со ссылкой на иранские местные власти.🟦 Военный объект был атакован в провинции Бушер на юге Ирана.🟦 Губернатор иранской провинции Бушер Мухаммад Мозаффари заявил, что один из объектов в центре провинции был атакован врагом, в него попала ракета, передает агентство IRNA.🟦 Город Эндимешк на юго-западе Ирана подвергся ракетной атаке со стороны США.🟦 Звуки взрывов были слышны в Сирике на юге Ирана.🟦 Два поисково-спасательных судна были атакованы США в акватории иранской провинции Хормозган и получили повреждения, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.🟦 В ответ взрывы раздались в Иордании, в городе Акаба. Предположительно, это результат работы иранских баллистических ракет.🟦 Военные Ирана отработали множество сценариев атак США, готовы и к наземному вторжению американских сил, сообщил РИА Новости осведомленный военный источник в Иране.🟦 Три нефтяных танкера попытались пересечь заминированный участок на юге Ормузского пролива, один из них подорвался, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.🟦 Известно, что по меньшей мере девять судов было развернуто обратно от пролива Баб-эль-Мандеб после того, как вооруженные силы Йемена объявили о военно-морской блокаде Саудовской Аравии, передает Press TV.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
сша
иран
ближний восток
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/11/1081589060_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7e7a6b9e9239c566c78aa5c770217bd3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, новости, иран, ближний восток, мария захарова, сергей лавров, марко рубио, украина.ру, мир без границ
США, Новости, Иран, Ближний Восток, Мария Захарова, Сергей Лавров, Марко Рубио, Украина.ру, Мир без границ
Эскалация набирает обороты. Новости Ближнего Востока
07:51 23.07.2026 (обновлено: 09:09 23.07.2026)
Россия с сожалением констатирует, что эскалация на Ближнем Востоке набирает обороты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
"Противоборствующие стороны продолжают обмениваться ударами, в результате которых наносится масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских государств", - указала она.
В связи с этим возросли риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море, подчеркнула Захарова.
🟦 Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о завершении 12-й волны ударов по иранским целям.
🟦 Два взрыва прогремело в провинции Керманшах на западе Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.
🟦 Звуки взрывов были слышны в портовом городе Джаске на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV.
🟦 Ракетный удар был зафиксирован в окрестностях пропускного пункта Шаламче, расположенном на границе Ирана и Ирака, погибли два человека, передает агентство Mehr со ссылкой на иранские местные власти.
🟦 Военный объект был атакован в провинции Бушер на юге Ирана.
🟦 Губернатор иранской провинции Бушер Мухаммад Мозаффари заявил, что один из объектов в центре провинции был атакован врагом, в него попала ракета, передает агентство IRNA.
🟦 Город Эндимешк на юго-западе Ирана подвергся ракетной атаке со стороны США.
🟦 Звуки взрывов были слышны в Сирике на юге Ирана.
🟦 Два поисково-спасательных судна были атакованы США в акватории иранской провинции Хормозган и получили повреждения, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.
🟦 В ответ взрывы раздались в Иордании, в городе Акаба. Предположительно, это результат работы иранских баллистических ракет.
🟦 Военные Ирана отработали множество сценариев атак США, готовы и к наземному вторжению американских сил, сообщил РИА Новости осведомленный военный источник в Иране.
🟦 Три нефтяных танкера попытались пересечь заминированный участок на юге Ормузского пролива, один из них подорвался, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.
🟦 Известно, что по меньшей мере девять судов было развернуто обратно от пролива Баб-эль-Мандеб после того, как вооруженные силы Йемена объявили о военно-морской блокаде Саудовской Аравии, передает Press TV.
О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.