Волшебной палочки нет. Дмитрий Ворона о том, почему меры поддержки не сразу доходят до шахт Донбасса - 05.06.2026 Украина.ру
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Волшебной палочки нет. Дмитрий Ворона о том, почему меры поддержки не сразу доходят до шахт Донбасса
Волшебной палочки нет. Дмитрий Ворона о том, почему меры поддержки не сразу доходят до шахт Донбасса - 05.06.2026 Украина.ру
Волшебной палочки нет. Дмитрий Ворона о том, почему меры поддержки не сразу доходят до шахт Донбасса
В рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от Законодательного собрания Запорожской области Дмитрий Ворона рассказал о качественном переходе в развитии воссоединенных регионов.
2026-06-05T15:04
2026-06-05T15:48
интервью
ес
петербургский международный экономический форум (фонд)
совет федерации
запорожская область
россия
донбасс
экономика
новороссия
туризм
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В интервью он подчеркнул, что период "рамочных обещаний" закончился — бизнес перешел к реализации конкретных промышленных и инвестиционных кейсов.— Дмитрий Николаевич, расскажите, с какой целью отправлялись на ПМЭФ? Какие у вас были ожидания от форума? Удовлетворены ли вы результатами?— Мы участвуем в Петербургском экономическом форуме ежегодно с момента воссоединения регионов. Здесь я объединяю две ипостаси: представляю интересы Запорожской области и выступаю как заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации.Суть этой встречи — в живом диалоге. Это участие в дискуссиях, круглых столах, встречи с бизнесом, представителями других губерний и промышленных предприятий. ПМЭФ — великолепная площадка для коммуникации между бизнесом и властью всех уровней: федеральной, региональной и муниципальной.Здесь удобно услышать позицию иностранных инвесторов, перенять чужой опыт, в том числе в вопросах законодательного обеспечения экономики. Для воссоединенных регионов это критически важно — так мы ускоряем нашу интеграцию в общую экономику Российской Федерации.— Есть ли у форума, на ваш взгляд, в этом году какие-то особенности?— Мне нравится, что обсуждение проектов стало очень конкретным. Если раньше мы договаривались о "рамочном партнерстве" и общих параметрах, то сейчас переходим к подписанию реальных инвестиционных соглашений. Проекты уже проработаны документально, региональные власти провели необходимую подготовку.Как сенатор я отмечаю, что инвесторы задают более профессиональные, "приземленные" вопросы. Коллеги открывают для себя Россию, изучают направления и с каждым годом возвращаются с более уточняющими запросами. Ситуация окончательно перешла в плоскость реализации конкретных дел.— Какие проблемы вашего региона вы обсуждали на полях форума?— На ПМЭФ работают губернаторы всех четырех новых регионов. Моя задача — помогать им в продвижении проектов. Мы подписываем соглашения с компаниями в самых разных сферах: добыча полезных ископаемых, машиностроение, культура, спорт.Важно отметить, что профессионализм региональных инвестиционных команд серьезно вырос. Проекты этого года подготовлены гораздо лучше, и они уже начинают обретать практическую реализацию.— А как бизнес реагирует на статус воссоединенных регионов? Нет ли опасений из-за текущей ситуации?— Бизнесмены уже прекрасно понимают, что такое новые регионы, что и как там нужно делать. Ситуация — вещь приходящая и уходящая. Если в проекте есть серьезная "бизнесовая" составляющая и он интересен инвестору — это первый компонент.Второй компонент — патриотизм. Инвестиции в эти территории сегодня являются серьезным показателем гражданской позиции. Многие коллеги готовы проявлять свой патриотизм именно через экономическую сферу.— Ранее в Совете Федерации вы поднимали острую тему: почему меры поддержки, обещанные президентом, не всегда доходят до предприятий добывающей промышленности (шахт, рудников) в воссоединённых регионах. Начала ли проблема решаться?— Вопросы, которые мы выносим на уровень Валентины Ивановны Матвиенко, получают серьезный импульс. Моя задача была получить её поручение, чтобы собрать на одной площадке федеральные власти, бизнес и регионы для отработки "сбоящих" механизмов. Когда вопрос стоит на контроле у Председателя Совета Федерации, дело движется гораздо быстрее.Нас услышали. Мы уже видим системные изменения. Конечно, "волшебной палочки" не существует, это не решается в один день, но идет планомерная работа, которая дает результаты.— Как сейчас обстоят дела в добывающей отрасли? Хватает ли рабочих рук?— Проекты развиваются, добыча идет. Угольная промышленность — это внутренний код, сила Донбасса. Для Запорожской области добыча железной руды — это основа развития региона как промышленного края.Что касается кадров — рабочих рук всегда не хватает. Россия в целом сейчас живет при рекордно низкой безработице, и наши регионы — это зеркало общероссийских процессов. Тот небольшой избыток кадров, который был в 2022–2023 годах, исчерпан. Многие уехали на "материк", но в регионах остались целые династии специалистов, которые хотят развивать свои предприятия-гиганты.Привлечение рабочих — это задача конкретного инвестора. А задача региональных властей — привлекать врачей, учителей и редких специалистов через государственные программы.— Как развивается туризм в Новороссии?— Туризм — это "длинные" и капиталоемкие деньги. Нельзя просто накопить сумму и сразу реализовать проект. Конечно, обстрелы негативно сказываются на текущем туристическом потоке, но инвесторов это не пугает. Они работают системно: готовят места размещения, восстанавливают простаивавшие объекты, развивают новые локации. Процесс идет спокойно.— Хватит ли у России ресурсов и окончательно ли наша экономика перестроилась под реалии времени?— Мы отвечаем на вызовы современности, а они постоянно меняются. Весь мир сейчас в движении: глобальный нефтяной кризис из-за действий США, изменения в Евросоюзе, экономическая экспансия Китая. В условиях смены мирового порядка экономика страны не может быть статичной. Необходима постоянная адаптация и совершенствование. Только так можно не просто выживать, а стремиться вверх и вырываться вперед.Подробнее о Форуме по мнению экспертов - в статье ПМЭФ-2026: модернизация национальных задач
запорожская область
россия
донбасс
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Анна Черкасова
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интервью, ес, петербургский международный экономический форум (фонд), совет федерации, запорожская область, россия, донбасс, экономика, новороссия, туризм, украина.ру
Интервью, ЕС, Петербургский международный экономический форум (фонд), Совет Федерации, Запорожская область, Россия, Донбасс, экономика, Новороссия, туризм, Украина.ру

Волшебной палочки нет. Дмитрий Ворона о том, почему меры поддержки не сразу доходят до шахт Донбасса

15:04 05.06.2026 (обновлено: 15:48 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Максим БлиновДмитрий Ворона
Дмитрий Ворона - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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В рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от Законодательного собрания Запорожской области Дмитрий Ворона рассказал о качественном переходе в развитии воссоединенных регионов.
В интервью он подчеркнул, что период "рамочных обещаний" закончился — бизнес перешел к реализации конкретных промышленных и инвестиционных кейсов.
— Дмитрий Николаевич, расскажите, с какой целью отправлялись на ПМЭФ? Какие у вас были ожидания от форума? Удовлетворены ли вы результатами?
— Мы участвуем в Петербургском экономическом форуме ежегодно с момента воссоединения регионов. Здесь я объединяю две ипостаси: представляю интересы Запорожской области и выступаю как заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации.
Суть этой встречи — в живом диалоге. Это участие в дискуссиях, круглых столах, встречи с бизнесом, представителями других губерний и промышленных предприятий. ПМЭФ — великолепная площадка для коммуникации между бизнесом и властью всех уровней: федеральной, региональной и муниципальной.
Здесь удобно услышать позицию иностранных инвесторов, перенять чужой опыт, в том числе в вопросах законодательного обеспечения экономики. Для воссоединенных регионов это критически важно — так мы ускоряем нашу интеграцию в общую экономику Российской Федерации.
— Есть ли у форума, на ваш взгляд, в этом году какие-то особенности?
— Мне нравится, что обсуждение проектов стало очень конкретным. Если раньше мы договаривались о "рамочном партнерстве" и общих параметрах, то сейчас переходим к подписанию реальных инвестиционных соглашений. Проекты уже проработаны документально, региональные власти провели необходимую подготовку.
Как сенатор я отмечаю, что инвесторы задают более профессиональные, "приземленные" вопросы. Коллеги открывают для себя Россию, изучают направления и с каждым годом возвращаются с более уточняющими запросами. Ситуация окончательно перешла в плоскость реализации конкретных дел.
— Какие проблемы вашего региона вы обсуждали на полях форума?
— На ПМЭФ работают губернаторы всех четырех новых регионов. Моя задача — помогать им в продвижении проектов. Мы подписываем соглашения с компаниями в самых разных сферах: добыча полезных ископаемых, машиностроение, культура, спорт.
Важно отметить, что профессионализм региональных инвестиционных команд серьезно вырос. Проекты этого года подготовлены гораздо лучше, и они уже начинают обретать практическую реализацию.
— А как бизнес реагирует на статус воссоединенных регионов? Нет ли опасений из-за текущей ситуации?
— Бизнесмены уже прекрасно понимают, что такое новые регионы, что и как там нужно делать. Ситуация — вещь приходящая и уходящая. Если в проекте есть серьезная "бизнесовая" составляющая и он интересен инвестору — это первый компонент.
Второй компонент — патриотизм. Инвестиции в эти территории сегодня являются серьезным показателем гражданской позиции. Многие коллеги готовы проявлять свой патриотизм именно через экономическую сферу.
— Ранее в Совете Федерации вы поднимали острую тему: почему меры поддержки, обещанные президентом, не всегда доходят до предприятий добывающей промышленности (шахт, рудников) в воссоединённых регионах. Начала ли проблема решаться?
— Вопросы, которые мы выносим на уровень Валентины Ивановны Матвиенко, получают серьезный импульс. Моя задача была получить её поручение, чтобы собрать на одной площадке федеральные власти, бизнес и регионы для отработки "сбоящих" механизмов. Когда вопрос стоит на контроле у Председателя Совета Федерации, дело движется гораздо быстрее.
Нас услышали. Мы уже видим системные изменения. Конечно, "волшебной палочки" не существует, это не решается в один день, но идет планомерная работа, которая дает результаты.
— Как сейчас обстоят дела в добывающей отрасли? Хватает ли рабочих рук?
— Проекты развиваются, добыча идет. Угольная промышленность — это внутренний код, сила Донбасса. Для Запорожской области добыча железной руды — это основа развития региона как промышленного края.
Что касается кадров — рабочих рук всегда не хватает. Россия в целом сейчас живет при рекордно низкой безработице, и наши регионы — это зеркало общероссийских процессов. Тот небольшой избыток кадров, который был в 2022–2023 годах, исчерпан. Многие уехали на "материк", но в регионах остались целые династии специалистов, которые хотят развивать свои предприятия-гиганты.
Привлечение рабочих — это задача конкретного инвестора. А задача региональных властей — привлекать врачей, учителей и редких специалистов через государственные программы.
— Как развивается туризм в Новороссии?
— Туризм — это "длинные" и капиталоемкие деньги. Нельзя просто накопить сумму и сразу реализовать проект. Конечно, обстрелы негативно сказываются на текущем туристическом потоке, но инвесторов это не пугает. Они работают системно: готовят места размещения, восстанавливают простаивавшие объекты, развивают новые локации. Процесс идет спокойно.
— Хватит ли у России ресурсов и окончательно ли наша экономика перестроилась под реалии времени?
— Мы отвечаем на вызовы современности, а они постоянно меняются. Весь мир сейчас в движении: глобальный нефтяной кризис из-за действий США, изменения в Евросоюзе, экономическая экспансия Китая. В условиях смены мирового порядка экономика страны не может быть статичной. Необходима постоянная адаптация и совершенствование. Только так можно не просто выживать, а стремиться вверх и вырываться вперед.
Подробнее о Форуме по мнению экспертов - в статье ПМЭФ-2026: модернизация национальных задач
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