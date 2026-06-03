https://ukraina.ru/20260603/pmef-2026-modernizatsiya-natsionalnykh-zadach-1079770585.html

ПМЭФ-2026: модернизация национальных задач

ПМЭФ-2026: модернизация национальных задач - 03.06.2026 Украина.ру

ПМЭФ-2026: модернизация национальных задач

В среду, 3 июня, в Санкт-Петербурге стартовал ежегодный международный экономический форум, на котором 5 июня выступит президент РФ Владимир Путин. Программа масштабная: делегаты из 70 стран, новые достижения российской промышленности, науки и экономики. Впервые с 2018 года форум посетит американская делегация

2026-06-03T15:49

2026-06-03T15:49

2026-06-03T15:49

эксклюзив

нато

санкт-петербург

россия

елена маркосян

киев

дмитрий песков

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

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Но провокации украинский дронов, атака на Петербург 3 июня демонстрирует намерение Запада сместить информационную повестку в свою пользу. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков обозначил, что за любой атакой ВСУ последует адекватный неотвратимый ответ российской армии. Эксперты дали свои прогнозы и мнения, куда движется российская экономика и международная повестка.Политический аналитик Елена МаркосянСанкт-Петербургский международный экономический форум давно вызывает у Запада очень негативные чувства: от зависти и страха до ненависти. И, похоже, подготовку к нему русофобы начали не неделю назад, а с первого появления беспилотников в Ленинградской области. Форум начинает свою работу сегодня. На нём выступит Владимир Путин с программным докладом. И сегодня же утром Ленинградская область попала под атаку беспилотников. Неприятно. Но я не огорчаюсь, что утро началось именно так. Потому что вряд ли президент оставит эту ситуацию без последствий. И тут речь не столько об ответных ударах, сколько о том, что не сделано было внутри самой страны, чтобы защитить Питер — нашу гордость и северную столицу России.А вот и вишенка на торте: генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Киев. Чувствует себя спокойно, улыбается. А зачем прибыл на фоне ударов украинскими беспилотниками по питерскому саммиту, на который приехали представители более 70 государств и на котором будет выступать Владимир Путин? Хочет своим жидким задом прикрыть киевских инвалидов ума? Ну-ну. Я думаю, Киев допросился и его просьба будет отмечена и уважена. Как и театральные способности прибалтийских лидеров русофобии.Политолог Максим ЖаровПМЭФ начинается с обстрелов Киевом Санкт-Петербурга. Четыре года Киев не обращал внимание на дикие по меркам всамделишной войны перформансы российских элит в Питере в начале июня, а теперь решил эти перформансы отрежиссировать в свою пользу.Между тем летит-то по Питеру из Финского залива, так что не столько Киев, сколько Лондон за эти обстрелы Питера в ответе. Российского посла из Армении отозвали на днях "на консультации", так почему бы российского посла из Великобритании не попросить в Москву приехать? Как раз на время проведения ПМЭФ.Политолог Илья ГеращенковПМЭФ-2026 в этом году интересен не как витрина больших соглашений, а как смотр новой экономической реальности. Главный вопрос форума — не "как Россия адаптировалась к санкциям", а что делать дальше, когда ресурс простой адаптации во многом уже исчерпан.Главный вызов 2026 года — риск застревания экономики между низким ростом и высокой стоимостью денег. Это ещё не классическая стагфляция в учебниковом смысле, но её политико-экономический контур уже виден: рост ВВП снижается, инфляция остаётся чувствительной для людей и бизнеса, ставка давит на инвестиции, бюджет требует всё больше ресурсов, а дефицит становится самостоятельным фактором давления на экономическую политику.То есть государство одновременно хочет роста, стабильности цен, выполнения социальных обязательств, технологического суверенитета и продолжения крупных расходов. Но именно здесь и возникает главный конфликт года: экономике нужен воздух, а системе — контроль. Поэтому ПМЭФ важен языком, которым власть будет говорить с бизнесом. Если в 2022–2024 годах бизнесу говорили: "выживите и заместите ушедших", то теперь запрос иной: модернизируйтесь и берите на себя часть национальных задач, но при этом не ждите свободы манёвра.Драйверы экономики тоже изменились. Это уже не только классический нефтегаз, хотя сырьевой сектор по-прежнему остаётся основой бюджетной устойчивости. Новыми драйверами стали компании, работающие на стыке государства, внутреннего спроса и цифровой инфраструктуры. Это Сбер как финансово-технологическая экосистема. Это Яндекс, Ozon, Wildberries, крупные облачные и ИИ-платформы. Это оборонно-промышленный контур, Росатом, Ростех, фармацевтика, агросектор, логистика, маркетплейсы.Но важно понимать: многие из этих драйверов растут не в условиях свободного глобального рынка, а перераспределения спроса. Это рост особого типа — не столько рыночная экспансия, сколько мобилизационная концентрация ресурсов. Так что от президента Путина на ПМЭФ, скорее всего, стоит ждать не экономической либерализации, а формулы управляемого развития. Бизнесу могут снова сказать: государство готово помогать, но ждёт от вас лояльности, инвестиций и участия в больших национальных проектах. Это не диалог на уровне "государство — ответственный партнёр внутри мобилизационной экономики".Международная часть ПМЭФ тоже показательна. Формально география широкая. Саудовская Аравия в статусе страны-гостя — важный символ. Узбекистан, Китай, Танзания, участники из стран БРИКС и глобального Юга — это новая дипломатическая витрина России. Но реальных партнёров нужно отличать от протокольных гостей. В этом смысле ключевые направления — Китай, страны ЕАЭС и СНГ. Остальные часто важны как демонстрация: Россия не изолирована, но её внешнеэкономическая география стала более сложной, дорогой и прагматичной.Отдельный символ ПМЭФ — автомобили. Aurus за десятки и сотни миллионов и новая Volga стоимостью в несколько миллионов — это не просто автоновости. Это образ новой социальной экономики. Автомобиль, который в 2000-е был символом массового потребительского роста, снова становится маркером статуса, доступа и дохода. Aurus — это автомобиль государства и элит. Volga — попытка вернуть советско-российский символ, но уже в логике дорогого рынка, китайских платформ и ограниченного выбора. Для значительной части среднего класса новый автомобиль действительно превращается из нормального потребительского товара в крупное жизненное решение.И в этом смысле автопром показывает то же самое, что и весь ПМЭФ: новая нормальность не равна возвращению к прежней нормальности. Россия научилась жить в условиях ограничений. Теперь вопрос в другом — сможет ли она в этих условиях предложить не только мобилизацию, но и развитие, не только витрину суверенитета, но и доступное качество жизни.Политолог Рамиль ХарисовСтартовал Петербургский международный экономический форум. Что нас ждёт в ближайшие дни:Политолог Юрий БаранчикОт Джанкоя до ПМЭФ: три теракта за два дня. И это не считая Старобельска. Забегая вперёд — будет очень интересно, какая внутриполитическая атмосфера будет царить на ПМЭФ. Который, пожалуй, никогда не выглядел настолько диссонансом ко всему, что происходит в России в целом. Особенно с Енакиево, где совсем недавно смогли извлечь из рейсового автобуса тела мирных обывателей. И с Джанкоем, где до сих пор стоит разбитый пассажирский поезд. Это не к тому, что не надо проводить экономические мероприятия. Они важные. Но неплохо бы их сопрягать с общей канвой событий.Если разбирать историю с Петербургом, Джанкоем и Енакиево, то военного смысла в действиях Киева нет никакого. Ни удар по Петербургу (пусть даже по одному из кораблей Балтфлота), ни удар по пассажирскому автобусу, ни атаки на транспортную инфраструктуру сами по себе не меняют баланс сил на фронте. Зато всё в порядке с психологическим аспектом. Для Украины сегодня принципиально важно показать, что война не ограничивается линией фронта. ПМЭФ — главный международный экономический форум страны, сам факт появления угрозы в день открытия форума создаёт информационный эффект, который многократно превышает стоимость самих дронов. Особенно с учётом запланированного присутствия президента.ПМЭФ, собственно говоря, проводится не для внутренней аудитории. А для иностранного бизнеса, инвесторов и политиков. Соответственно, удар по Петербургу — это сигнал прежде всего Индии, Китаю, арабам, Африке и так далее. Тут тебе и наглядный показ "слабости России", и нервозность атмосферы, и подготовка почвы для информационного давления на тех, кто с Россией хочет работать.Но вот то, как мы будем реагировать на удары по месту выступления президента, по мирным автобусам и поездам — вот это уже значимая для граждан России вещь. Комментарий Дмитрия Пескова, что ответ России при атаке на ПМЭФ будет носить систематический характер, а СВО продолжается затем, чтобы таких ударов не было, — это, скажем так, не исчерпывающе.Каждый подобный эпизод постепенно переносит дискуссию из плоскости военной эффективности в плоскость политической эффективности. Вопрос уже не в том, сколько дронов сбито. Большинство действительно сбивается. Абсолютное большинство. Но если атаки продолжаются месяцами и годами, общество начинает оценивать не работу ПВО, а способность ответственных за войну товарищей изменить поведение противника.Киевский режим уже давно ведёт себя как классическая террористическая организация. Те, кто отдаёт приказы на удары по мирным поездам, автобусам, нефтебазам в глубоком тылу и по городу, где проходит крупнейший международный форум, — это не "военные", это конкретные военные преступники с известными ФИО. Их нужно уничтожать физически, как главарей террористических ячеек. Без суда и следствия в привычном понимании — потому что они сами давно объявили себя вне всяких правил.США нашли культурный способ укрепить отношения с РФ, поэтому Трамп направил на ПМЭФ необычного посланника

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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эксклюзив, нато, санкт-петербург, россия, елена маркосян, киев, дмитрий песков, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин