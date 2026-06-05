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Украина учредила новый праздник в честь революции в военном деле
Украина учредила новый праздник в честь революции в военном деле - 05.06.2026 Украина.ру
Украина учредила новый праздник в честь революции в военном деле
Украинское руководство инициирует создание нового профессионального праздника для военнослужащих, занятых эксплуатацией дронов и роботизированных комплексов. Об этом 5 июня сообщает украинское издание "Интерфакс"
2026-06-05T11:36
2026-06-05T11:36
2026-06-05T11:36
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11 июня в Киеве предлагают официально сделать Днем Сил беспилотных систем (СБС). Украина первой в мире создала данный род войск как отдельную структуру, пишет "Интерфакс".Согласно проекту документа, новая дата призвана стать профессиональным праздником для тех, кто применяет беспилотные летательные аппараты и наземные роботизированные комплексы для разведки, нанесения ударов и выполнения спецзадач. Также в перечень попадают военные, отвечающие за планирование операций и поражение целей.Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем телеграм-канале уже прокомментировала инициативу. В своей заметке она назвала СБС первыми в мире, кто "нелинейными подходами" добивается результатов. По её словам, речь идет об уничтожении техники, логистических цепочек, штабов, а также о нанесении ударов на глубину более тысячи километров."Вы не только уничтожаете врага, вы делаете так, чтобы мир это видел и верил в Украину", — приводит слова Свириденко украинская пресса.В четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России завершить конфликт. Об этом – в материале в Кремле видели письмо Зеленского Путину, если хочет встретиться — может приехать в МосквуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кремль, россия, интерфакс, украина.ру, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Украина, Кремль, Россия, Интерфакс, Украина.ру, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Украина учредила новый праздник в честь революции в военном деле
Украинское руководство инициирует создание нового профессионального праздника для военнослужащих, занятых эксплуатацией дронов и роботизированных комплексов. Об этом 5 июня сообщает украинское издание "Интерфакс"
11 июня в Киеве предлагают официально сделать Днем Сил беспилотных систем (СБС). Украина первой в мире создала данный род войск как отдельную структуру, пишет "Интерфакс".
Согласно проекту документа, новая дата призвана стать профессиональным праздником для тех, кто применяет беспилотные летательные аппараты и наземные роботизированные комплексы для разведки, нанесения ударов и выполнения спецзадач. Также в перечень попадают военные, отвечающие за планирование операций и поражение целей.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем телеграм-канале уже прокомментировала инициативу. В своей заметке она назвала СБС первыми в мире, кто "нелинейными подходами" добивается результатов. По её словам, речь идет об уничтожении техники, логистических цепочек, штабов, а также о нанесении ударов на глубину более тысячи километров.
"Вы не только уничтожаете врага, вы делаете так, чтобы мир это видел и верил в Украину", — приводит слова Свириденко украинская пресса.
В четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России завершить конфликт. Об этом – в материале в Кремле видели письмо Зеленского Путину, если хочет встретиться — может приехать в Москву
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