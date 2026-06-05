Украина учредила новый праздник в честь революции в военном деле - 05.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260605/ukraina-uchredila-novyy-prazdnik-v-chest-revolyutsii-v-voennom-dele-1079853327.html
Украина учредила новый праздник в честь революции в военном деле
Украина учредила новый праздник в честь революции в военном деле - 05.06.2026 Украина.ру
Украина учредила новый праздник в честь революции в военном деле
Украинское руководство инициирует создание нового профессионального праздника для военнослужащих, занятых эксплуатацией дронов и роботизированных комплексов. Об этом 5 июня сообщает украинское издание "Интерфакс"
2026-06-05T11:36
2026-06-05T11:36
новости
украина
кремль
россия
интерфакс
украина.ру
владимир зеленский
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078948901_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3bf6d0b0f4f2383953d798c441244a22.jpg
11 июня в Киеве предлагают официально сделать Днем Сил беспилотных систем (СБС). Украина первой в мире создала данный род войск как отдельную структуру, пишет "Интерфакс".Согласно проекту документа, новая дата призвана стать профессиональным праздником для тех, кто применяет беспилотные летательные аппараты и наземные роботизированные комплексы для разведки, нанесения ударов и выполнения спецзадач. Также в перечень попадают военные, отвечающие за планирование операций и поражение целей.Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем телеграм-канале уже прокомментировала инициативу. В своей заметке она назвала СБС первыми в мире, кто "нелинейными подходами" добивается результатов. По её словам, речь идет об уничтожении техники, логистических цепочек, штабов, а также о нанесении ударов на глубину более тысячи километров."Вы не только уничтожаете врага, вы делаете так, чтобы мир это видел и верил в Украину", — приводит слова Свириденко украинская пресса.В четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России завершить конфликт. Об этом – в материале в Кремле видели письмо Зеленского Путину, если хочет встретиться — может приехать в МосквуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
кремль
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078948901_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_0684a847bf1d92703bcfe33d9fb347c7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, кремль, россия, интерфакс, украина.ру, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Украина, Кремль, Россия, Интерфакс, Украина.ру, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Украина учредила новый праздник в честь революции в военном деле

11:36 05.06.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Читать в
ДзенTelegram
Украинское руководство инициирует создание нового профессионального праздника для военнослужащих, занятых эксплуатацией дронов и роботизированных комплексов. Об этом 5 июня сообщает украинское издание "Интерфакс"
11 июня в Киеве предлагают официально сделать Днем Сил беспилотных систем (СБС). Украина первой в мире создала данный род войск как отдельную структуру, пишет "Интерфакс".
Согласно проекту документа, новая дата призвана стать профессиональным праздником для тех, кто применяет беспилотные летательные аппараты и наземные роботизированные комплексы для разведки, нанесения ударов и выполнения спецзадач. Также в перечень попадают военные, отвечающие за планирование операций и поражение целей.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем телеграм-канале уже прокомментировала инициативу. В своей заметке она назвала СБС первыми в мире, кто "нелинейными подходами" добивается результатов. По её словам, речь идет об уничтожении техники, логистических цепочек, штабов, а также о нанесении ударов на глубину более тысячи километров.
"Вы не только уничтожаете врага, вы делаете так, чтобы мир это видел и верил в Украину", — приводит слова Свириденко украинская пресса.
В четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России завершить конфликт. Об этом – в материале в Кремле видели письмо Зеленского Путину, если хочет встретиться — может приехать в Москву
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКремльРоссияИнтерфаксУкраина.руВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:02Системные удары по Киеву: Акопов объяснил, могут ли они повлиять на сговорчивость Украины
13:00Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня
12:59Морской дрон взорвался в порту румынского города Констанца
12:45Недельная сводка: рекордная атака ВСУ и итоги Минобороны
12:42"Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград.
12:35Посол России рассказал о выводе миротворцев из Приднестровья
12:33Пашинян переадресовал вопрос об отмене регистрации оппозиции в ЦИК
12:33Петр Акопов: Цель России — стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса
12:32Еще три морских БЭКа обнаружили у румынского побережья — местные СМИ
12:24Дроны атаковали суда в Азовском море, погибли граждане Азербайджана
12:21Путину доложили о письме Зеленского, Макрон заискивает перед Трампом. Новости к этому часу
12:205 июня 2026 года, утренний эфир
12:09New York Times раскрыла тактику Зеленского с письмом Путину
11:59ЕС даст Армении €50 миллионов на защиту от "давления" России: Брюссель тянет Ереван в свои сети
11:59Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро"
11:57Сырский пошел на "жесткие" меры из-за плохой подготовки мобилизованных
11:53В Севастополе поймали шпиона, следившего за семьями военных
11:50Что сказал бы Зеленскому, легитимность киевского режима, "Орешником" - по сараю: Путин про Украину и СВО
11:36Украина учредила новый праздник в честь революции в военном деле
11:27В парламенте Чехии возмутились поведением украинского бизнесмена
Лента новостейМолния