https://ukraina.ru/20260605/agoniya-v-konverte-kreml-poslal-pismo-zelenskogo-v-dolgiy-yaschik-khronika-sobytiy-na-utro-5-iyunya-1079850677.html

"Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июня

"Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июня - 05.06.2026 Украина.ру

"Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июня

"Агония в конверте": на Украине письмо Владимира Зеленского, адресованное президенту России, назвали предсмертным хрипом киевского режима. Между тем конгресс принял законопроект о помощи Украине, однако его будущее под вопросом — президент США Дональд Трамп не поддержал

2026-06-05T10:45

2026-06-05T10:45

2026-06-05T10:45

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Президент России Владимир Путин пока не ознакомился с открытым посланием главы киевского режима. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера в беседе с корреспондентом Life.ru из Кремлевского пула Александром Юнашевым.По словам Дмитрия Пескова, письмо было опубликовано в ходе мероприятия, из-за чего Путин не смог вовремя прочитать его содержание. Сам пресс-секретарь ознакомился с посланием, а президенту, пообещал он, будет "доложено" после завершения встречи с главой Узбекистана.Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев намерен направить послание Зеленского российскому лидеру через дипломатические каналы, рассчитывая на "конструктивный ответ". Само письмо было открыто опубликовано. В нем Владимир Зеленский заявляет о готовности к полной остановке боевых действий на период диалога, а также предлагает провести обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех". Зеленский подчеркнул необходимость международного участия в процессе: за столом переговоров, по его мнению, должны присутствовать представители США и Европы как гаранты будущих соглашений. При этом Зеленский добавил, что Украина "продолжит обороняться, если военные действия не будут прекращены". В качестве возможных площадок для очного раунда перечислены Швейцария, Турция, а также ряд стран арабского мира.Президент США Дональд Трамп позитивно оценил инициативу Зеленского. "Я думаю, что было бы здорово, если бы они встретились", — заявил американский лидер, комментируя возможность прямых переговоров между Москвой и Киевом.Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал письмо Зеленского очередным политическим трюком, не имеющим реальной основы. "Письмо Зеленского Путину — это ещё одна карта агонии, которую Зеленский достаёт из пустых рукавов", — написал он в своем Телеграм-канале. По мнению парламентария, экс-комик делает всё, чтобы конфликт не завершался, а письмо — лишь попытка создать видимость активности.Позднее Песков ответил Зеленскому. Он заявил, что в Кремле письмо видели. пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет встретиться с Путиным.Трамп унизил Зеленского: "Украина не продержалась бы двух днейПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже проиграла бы войну без американской военной поддержки, которую он лично обеспечил. Одновременно с этим Палата представителей Конгресса США вопреки позиции республиканского руководства и самого Белого дома проголосовала за законопроект о выделении Киеву более 9 миллиардов долларов. За документ высказались 226 конгрессменов при 195 против. Для вынесения законопроекта на голосование его сторонникам пришлось использовать специальную процедуру, позволяющую обойти руководство Палаты представителей, которое призывало голосовать против.Как отмечает Associated Press, перспективы окончательного принятия законопроекта остаются неопределенными. Для его прохождения через Сенат, вероятно, потребуется поддержка Дональда Трампа. Документ предусматривает более 1 миллиарда долларов на безопасность и восстановление Украины, а также еще 8 миллиардов в виде кредитов для финансирования оборонных нужд. Авторы инициативы заявляют, что цель документа — укрепить позиции Киева на возможных переговорах с Россией.Республиканские лидеры призывали голосовать против, аргументируя это тем, что Белый дом и Конгресс уже ведут переговоры о другом, более масштабном и жестком пакете мер. Часть республиканцев также назвала законопроект устаревшим, поскольку он был подготовлен еще около полутора лет назад. Кроме того, документ не содержит тех масштабных антироссийских санкций, которые ранее активно обсуждались в Конгрессе.Трамп также заявил, что ждет от Украины и России взаимных компромиссов для урегулирования конфликта. "Я предложил эти уступки, и, знаете, мы приложили к этому большие усилия. Я хочу, чтобы каждая из сторон пошла на определенные уступки, и думаю, они это сделают", — сказал президент США журналистам в Белом доме. В то же время министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Путина начать переговоры о мире. Об этом сообщает телеканал n-tv. "Думаю, все видят, что конфликт находится на стадии, когда ему необходимо срочно положить конец", — отметил он.Министр заявил о необходимости включить Германию и Евросоюз в переговорный процесс, так как на кону стоит европейский континент, потенциальные гарантии безопасности для Украины и ее евроинтеграция.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили очередную массированную атаку беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 20:00 мск 4 июня до 07:00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.География отраженных атак охватила центральные, приграничные и южные регионы страны, Московский регион, Республику Крым, а также акватории Азовского и Черного морей.Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои.В Малой Токмачке идут бои за район тюрьмы, центр села остается спорной зоной. После освобождения Гуляйпольского российские войска наращивают давление на Новосёловку.На Днепровском участке идут позиционные бои. Российские войска расширяют плацдарм в районе Лесного, улучшая тактическое положение для дальнейшего продвижения.На Добропольском направлении российские войска дожимают противника в Васильевке, ведут бои у Мирного и наносят удары по врагу в Шевченко. Также продолжаются попытки прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе Кучерова Яра и Нового Донбасса.На Константиновском направлении идут ожесточенные бои за город. Российские подразделения продвигаются с нескольких направлений, расширяя контроль в промзоне и городской застройке. В Часовом Яре сохраняются бои малыми группами.На Краснолиманском направлении без существенных изменений. Продолжаются позиционные бои и борьба за контроль воздушного пространства. Обе стороны активно используют беспилотные летательные аппараты.

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Кристина Черкасова

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