https://ukraina.ru/20260605/posol-rossii-rasskazal-o-vyvode-mirotvortsev-iz-pridnestrovya--1079858519.html
Посол России рассказал о выводе миротворцев из Приднестровья
Посол России рассказал о выводе миротворцев из Приднестровья - 05.06.2026 Украина.ру
Посол России рассказал о выводе миротворцев из Приднестровья
Вывод российских миротворцев из Приднестровья обусловлен результатами переговорного процесса в формате "5+2". Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров, сообщает 5 июня РИА Новости
2026-06-05T12:35
2026-06-05T12:35
2026-06-05T12:35
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владимир зеленский
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ес
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"Россия никогда не отказывалась от вывода своих войск, но при соблюдении определенных условий. Об этом было заявлено и в Стамбуле, еще подтверждено неоднократно, о том, что мы готовы осуществить эти действия, однако они должны стать результатом переговоров, переговорного процесса на основе того международно признанного формата, который получил такое название "5+2", - сказал посол России на полях ПМЭФ.Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" проходят с участием Кишинева и Тирасполя как сторон конфликта, а также России, Украины, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюза и США - как наблюдателей. Молдавия с другими постсоветскими республиками участвует в программе ЕС "Восточное партнерство", стремится стать членом НАТО и ЕС. Кишинев добивается вывода российских миротворцев из ПМР.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, приднестровье, украина, владимир зеленский, петербургский международный экономический форум (фонд), обсе, ес, пмр, бывший ссср, российские миротворцы, молдавия
Новости, Россия, Приднестровье, Украина, Владимир Зеленский, Петербургский международный экономический форум (фонд), ОБСЕ, ЕС, ПМР, бывший СССР, российские миротворцы, Молдавия
Посол России рассказал о выводе миротворцев из Приднестровья
Вывод российских миротворцев из Приднестровья обусловлен результатами переговорного процесса в формате "5+2". Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров, сообщает 5 июня РИА Новости
"Россия никогда не отказывалась от вывода своих войск, но при соблюдении определенных условий. Об этом было заявлено и в Стамбуле, еще подтверждено неоднократно, о том, что мы готовы осуществить эти действия, однако они должны стать результатом переговоров, переговорного процесса на основе того международно признанного формата, который получил такое название "5+2", - сказал посол России на полях ПМЭФ.
Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" проходят с участием Кишинева и Тирасполя как сторон конфликта, а также России, Украины, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюза и США - как наблюдателей.
Молдавия с другими постсоветскими республиками участвует в программе ЕС "Восточное партнерство", стремится стать членом НАТО и ЕС. Кишинев добивается вывода российских миротворцев из ПМР.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.