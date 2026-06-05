https://ukraina.ru/20260605/posol-rossii-rasskazal-o-vyvode-mirotvortsev-iz-pridnestrovya--1079858519.html

Посол России рассказал о выводе миротворцев из Приднестровья

Посол России рассказал о выводе миротворцев из Приднестровья - 05.06.2026 Украина.ру

Посол России рассказал о выводе миротворцев из Приднестровья

Вывод российских миротворцев из Приднестровья обусловлен результатами переговорного процесса в формате "5+2". Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров, сообщает 5 июня РИА Новости

2026-06-05T12:35

2026-06-05T12:35

2026-06-05T12:35

новости

россия

приднестровье

украина

владимир зеленский

петербургский международный экономический форум (фонд)

обсе

ес

пмр

бывший ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/06/1044136110_0:96:3302:1953_1920x0_80_0_0_82a5083ddf27ec5751eb32f932514303.jpg

"Россия никогда не отказывалась от вывода своих войск, но при соблюдении определенных условий. Об этом было заявлено и в Стамбуле, еще подтверждено неоднократно, о том, что мы готовы осуществить эти действия, однако они должны стать результатом переговоров, переговорного процесса на основе того международно признанного формата, который получил такое название "5+2", - сказал посол России на полях ПМЭФ.Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" проходят с участием Кишинева и Тирасполя как сторон конфликта, а также России, Украины, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюза и США - как наблюдателей. Молдавия с другими постсоветскими республиками участвует в программе ЕС "Восточное партнерство", стремится стать членом НАТО и ЕС. Кишинев добивается вывода российских миротворцев из ПМР.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

приднестровье

украина

пмр

бывший ссср

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, приднестровье, украина, владимир зеленский, петербургский международный экономический форум (фонд), обсе, ес, пмр, бывший ссср, российские миротворцы, молдавия