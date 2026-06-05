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Пентагон для запуска в серию новейшего стратегического бомбардировщика запросил $2,86 миллиарда

Пентагон для запуска в серию новейшего стратегического бомбардировщика запросил $2,86 миллиарда - 05.06.2026 Украина.ру

Пентагон для запуска в серию новейшего стратегического бомбардировщика запросил $2,86 миллиарда

ВВС США запросили 2,86 миллиарда долларов на 2027 финансовый год на ускоренное введение в строй нового бомбардировщика-невидимки B-21 Raider, способного нести ядерное оружие. Об этом в ночь на 5 июня сообщает РИА Новости

2026-06-05T03:44

2026-06-05T03:44

2026-06-05T03:44

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ядерное оружие

милитаризация

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Из бюджетных документов Пентагона, изученных агентством, следует, что 1,76 миллиарда из запрошенных средств пойдёт на базовую разработку бомбардировщика и наращивание производственных мощностей. 1,1 миллиарда будет направлено на его модернизацию, в том числе интеграцию систем вооружения.Отмечается, что общая сумма лишь на 4,7% превышает финансирование 2026 года на фоне перехода проекта B-21 Raider от стадии разработки к серийному производству.ВВС США планируют закупить не менее 100 перспективных стелс-бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести как обычное, так и ядерное оружие. Первые серийные самолёты поступят на авиабазу Эллсворт в Южной Дакоте в 2027 году.Подробнее о проектах США стратегической ПРО и превентивного удара, включающих создание новой межконтинентальной баллистической ракеты, стратегического бомбардировщика B-21 Raider и других средств - в материале Виктории Титовой Ядерная гонка на старте. Чем ответит Россия США и заинтересует Китай.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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