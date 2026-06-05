Пентагон для запуска в серию новейшего стратегического бомбардировщика запросил $2,86 миллиарда - 05.06.2026 Украина.ру
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Пентагон для запуска в серию новейшего стратегического бомбардировщика запросил $2,86 миллиарда
Пентагон для запуска в серию новейшего стратегического бомбардировщика запросил $2,86 миллиарда - 05.06.2026 Украина.ру
Пентагон для запуска в серию новейшего стратегического бомбардировщика запросил $2,86 миллиарда
ВВС США запросили 2,86 миллиарда долларов на 2027 финансовый год на ускоренное введение в строй нового бомбардировщика-невидимки B-21 Raider, способного нести ядерное оружие. Об этом в ночь на 5 июня сообщает РИА Новости
2026-06-05T03:44
2026-06-05T03:44
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ввс сша
бомбардировщик
ракеты
ядерное оружие
милитаризация
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Из бюджетных документов Пентагона, изученных агентством, следует, что 1,76 миллиарда из запрошенных средств пойдёт на базовую разработку бомбардировщика и наращивание производственных мощностей. 1,1 миллиарда будет направлено на его модернизацию, в том числе интеграцию систем вооружения.Отмечается, что общая сумма лишь на 4,7% превышает финансирование 2026 года на фоне перехода проекта B-21 Raider от стадии разработки к серийному производству.ВВС США планируют закупить не менее 100 перспективных стелс-бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести как обычное, так и ядерное оружие. Первые серийные самолёты поступят на авиабазу Эллсворт в Южной Дакоте в 2027 году.Подробнее о проектах США стратегической ПРО и превентивного удара, включающих создание новой межконтинентальной баллистической ракеты, стратегического бомбардировщика B-21 Raider и других средств - в материале Виктории Титовой Ядерная гонка на старте. Чем ответит Россия США и заинтересует Китай.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, пентагон, ввс сша, бомбардировщик, ракеты, ядерное оружие, милитаризация, впк, бюджет, оборонный бюджет, гонка вооружений, вооружения
Украина.ру, Новости, США, Пентагон, ВВС США, бомбардировщик, ракеты, Ядерное оружие, милитаризация, ВПК, бюджет, оборонный бюджет, гонка вооружений, вооружения

Пентагон для запуска в серию новейшего стратегического бомбардировщика запросил $2,86 миллиарда

03:44 05.06.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Public domain
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ВВС США запросили 2,86 миллиарда долларов на 2027 финансовый год на ускоренное введение в строй нового бомбардировщика-невидимки B-21 Raider, способного нести ядерное оружие. Об этом в ночь на 5 июня сообщает РИА Новости
Из бюджетных документов Пентагона, изученных агентством, следует, что 1,76 миллиарда из запрошенных средств пойдёт на базовую разработку бомбардировщика и наращивание производственных мощностей. 1,1 миллиарда будет направлено на его модернизацию, в том числе интеграцию систем вооружения.
Отмечается, что общая сумма лишь на 4,7% превышает финансирование 2026 года на фоне перехода проекта B-21 Raider от стадии разработки к серийному производству.
ВВС США планируют закупить не менее 100 перспективных стелс-бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести как обычное, так и ядерное оружие. Первые серийные самолёты поступят на авиабазу Эллсворт в Южной Дакоте в 2027 году.
Подробнее о проектах США стратегической ПРО и превентивного удара, включающих создание новой межконтинентальной баллистической ракеты, стратегического бомбардировщика B-21 Raider и других средств - в материале Виктории Титовой Ядерная гонка на старте. Чем ответит Россия США и заинтересует Китай.
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