Ядерная гонка на старте. Чем ответит Россия США и заинтересует Китай

Ядерная гонка на старте. Чем ответит Россия США и заинтересует Китай - 06.11.2025 Украина.ру

Ядерная гонка на старте. Чем ответит Россия США и заинтересует Китай

Заявления Трампа о новых ядерных испытаниях могут дать старт очередной гонке вооружений. Если она разгонится, то её угрозы будут куда более внушительными, чем в прошлом веке. Но Россия готова к новым вызовам. Это стало понятно и после испытания "Буревестника" и "Посейдона", и после заседания Совета Безопасности РФ 5 ноября.

"Если Соединённые Штаты либо другие государства — участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия,"- сообщил президент РФ Владимир Путин на Совбезе. Также президент поручил соответствующим министерствам подготовить условия и площадки для возможного начала испытаний ядерного оружия. Как расценивать риторику лидеров США и России – анализировали эксперты в своих соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаВажно понимать, что вопрос ядерных испытаний имеет прямое отношение к поддержанию стратегического ядерного паритета. Если США их проведут, то и России тут же надо будет сделать то же самое. В обратном случае у американцев возникнут обоснованные сомнения в нашей решимости и готовности к нанесению ответно-встречного ядерного удара. Что девальвирует ядерное сдерживание. Других вариантов у нас просто нет. Очень содержательным на заседании СБ РФ было выступление главы МО Андрея Белоусова. После него стало понятно, почему президент 22 сентября предложил США в течение года после истечения ДСНВ придерживаться его центральных количественных ограничений. По словам Белоусова, Пентагон намерен расконсервировать 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа "Огайо" и полностью загрузить их баллистическими ракетами "Трайдент II". Кроме того, проводятся подготовительные мероприятия для обратного переоборудования 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия.Таким образом, в ближайшее время США выйдут за параметры количественных ограничений ДСНВ. Похоже, наша разведка заранее получила данную информацию, поэтому Владимир Путин полтора месяца назад и предложил США всё-таки не начинать гонку в сфере стратегических ядерных вооружений. Но американская сторона просто проигнорировала российскую инициативу, что, собственно, и подтвердило планы администрации Трампа по количественному наращиванию развёрнутых стратегических ядерных носителей и ядерных боезарядов.Итак, можно констатировать старт гонки стратегических ядерных вооружений. А также прогнозировать разрушение ещё одного договора в сфере стратегической стабильности — Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия (ДВЗЯИ). Примечательно, что выход из всех договоров в данной сфере США проводят именно при президентах-республиканцах. Тот же Трамп в свой первый срок вышел из ДРСМД и ДОН (Договора по открытому небу), а сейчас нацелился на ДВЗЯИ.Гражданам РФ излишне волноваться не следует. Как сказал Путин, недавние испытания новейших образцов ядерного оружия обеспечили безопасность нашей страны и стратегический ядерный паритет "на десятилетия вперёд, можно смело сказать — на весь ХХI век".Публицист Александр ЮнашевПока ощущение, что у сторон паритет. Заявления Москвы и Вашингтона практически зеркалят друг друга. И всегда осторожный Путин и даже взбалмошный Трамп сигнализируют: нам бы не хотелось, но мы можем. Лидеры обеих стран заявляют о превосходстве в сфере вооружения, о новейших разработках и возможностях. При этом обе стороны транслируют, что все зависит от действий оппонента. Путин заявляет: "Если коллеги отойдут от договора по недопущению ядерных испытаний, то и РФ может провести их", — и поручает ведомствам держать руку на пульсе. Трамп в ответ приказывает Пентагону начать ядерные испытания "на равных с Россией и Китаем". То есть если кто-то доказано не начнёт первым, то и вторая сторона воздержится.Самое удивительное, что всё это нагнетание может базироваться отчасти на трудностях перевода. Когда Путин рассказал о ядерных двигателях на "Буревестнике" и "Посейдоне", Трамп почему-то решил, что речь о боеголовках. Намеренное ли было искажение перевода или просто недопонимание?Политолог Максим ЖаровУ сегодняшнего заседания Совбеза России, на котором был дан старт новому раунду "ядерного пинг-понга" с Трампом, весьма интересная режиссура. Обсуждать первоначально собрались ситуацию на транспорте и визит Мишустина в Китай. Но внеплановый вопрос о реакции на включение Трампа в игру в "ядерный шантаж" поднял спикер Госдумы Володин. Докладчиком по этому внеплановому вопросу выступил министр обороны Белоусов, а со своей стороны в поддержку глубокого анализа ситуации выступил глава ФСБ Бортников. В итоге Путин поручил проработать вопрос на площадке Совбеза (Медведев-Шойгу). То есть, Кремль сейчас сознательно засветил в качестве лиц, принимающих решения по вопросам стратегической стабильности, персоналии, которых на Западе за ключевых ЛПР по этому вопросу во внимание зачастую не принимают?Эта инсценировка устроена явно лично для Трампа и явно является последствием скандала с отменой саммита в Будапеште. Но опять же, возникает вопрос, правильно ли ее считает сам Трамп и его команда?Политолог Юрий БаранчикЧто мы увидели вчера на совещании Совбеза и как это всё понимать. Глава Минобороны Белоусов заявил, что США в октябре провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России, что программа США "Золотой купол" предусматривает как перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая, а главное - он считает целесообразным немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний.Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов уточнил, что США нацелены на подготовку и проведение ядерных испытаний. Глава СВР Нарышкин подчеркнул, что США уклонились от предметной реакции на запрос России по заявлениям Вашингтона о ядерных испытаниях. Шойгу выразил общие сомнения насчет дальнейших шагов по испытаниям ядерного оружия Америкой. Ну, а директор ФСБ Бортников попросил Путина дать спецслужбе время, чтобы разобраться в ситуации с намерениями США провести ядерные испытания.Одним словом, представительно получилось. Рассмотрим послойно, что это было, зачем и какова скрытая логика происходящего. Сигналы Белоусова и других силовых фигур — это синхронизированный политико-информационный акт, направленный не на внутреннюю аудиторию, а на международное экспертное и военное сообщество. Он приурочен к нескольким совпавшим процессам. Курс Трампа на ревизию стратегических ограничений, прежде всего, на фактический выход США из режима контроля за соблюдением ДВЗЯИ (или из самого Договора). Фактически, США объявляют о намерении получить свободу рук в условиях новой гонки технологий.Одновременно идет возрождение проектов стратегической ПРО и превентивного удара - новая МБР LGM-35 Sentinel (до 13 тыс. км), стратегический бомбардировщик B-21 Raider, гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A ARRW и т.д.Выступление Белоусова и последовавшие заявления Герасимова, Шойгу, Нарышкина и Бортникова — этапы одной и той же риторической конструкции. Белоусов задаёт "технический фон" — конкретные параметры угрозы и технологические аспекты. Герасимов легитимирует это как военно-оперативную необходимость ("мы обязаны быть готовы"). Нарышкин и Шойгу добавляют элемент разведывательной неопределённости — "мы не уверены, но признаки есть". Бортников добавляет "надо разобраться", что создает пространство для манёвра Путина при принятии решений.Москва демонстративно возвращает себе право на реальное испытание ядерного оружия, как инструмент давления, прежде всего, дипломатического. Москва фактически заявляет: если США возвращаются к эпохе испытаний, мы тоже можем. Это не означает, что Россия хочет провести подземный взрыв, но она хочет, чтобы все знали, что может.И это как раз то, что можно считать эскалацией уже с нашей стороны. Трамп ни разу не говорил о том, что будет проводить полномасштабное ядерное испытание. А мы сказали. После провала попыток "договорного" влияния на Запад Россия усиливает высокорисковые сигналы, чтобы вынудить Вашингтон к новому формату диалога о "красных линиях". Попутно, что немаловажно, Москва показывает Пекину, что в триаде США-КНР-РФ именно Россия будет первой, кто принципиально ответит на попытку США разрушить архитектуру стратегической стабильности. Это укрепляет позиции России в китайской системе стратегического балансирования.Сейчас завершается эпоха "ядерного табу" 1990–2020-х. Российская сторона фактически объявила о переходе от сдерживания без испытаний к сдерживанию с готовностью возобновить испытания.В результате, мы вообще оказываемся в новой системе, когда сдерживающих договоров, напомню, нет, с фрагментарными коалициями (США–AUKUS vs. РФ–КНР–КНДР–Иран), с размытием границ (рост числа носителей двойного назначения, размывание порога между стратегическими и тактическими системами, появлением новых образцов оружия, вроде "Буревестника"). Посмотрим, что нам на это ответят."О других подводных камнях разрушения ядерного сдерживания в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия проведет ядерные испытания, США втянутся в дорогую гонку вооружений"

