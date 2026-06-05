https://ukraina.ru/20260605/bloomberg-raskryl-prichinu-paniki-vsu-rossiya-naraschivaet-proizvodstvo-ballisticheskikh-raket-1079868350.html

Bloomberg раскрыл причину паники ВСУ: Россия наращивает производство баллистических ракет

Bloomberg раскрыл причину паники ВСУ: Россия наращивает производство баллистических ракет - 05.06.2026 Украина.ру

Bloomberg раскрыл причину паники ВСУ: Россия наращивает производство баллистических ракет

Вооруженные силы Украины охватил настоящий стресс. Причина — Россия не просто продолжает производство баллистических ракет, а наращивает его темпами, которые Киев не в силах сдержать. Об этом 5 июня пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники

2026-06-05T13:50

2026-06-05T13:50

2026-06-05T13:50

спецоперация

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

bloomberg

опк

киев

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"Украина находится в состоянии стресса, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет", — говорится в статье.Журналисты подчеркивают: Москва не только увеличивает количество выпускаемых ракет, но и активно совершенствует их возможности. Именно это и показал массированный удар 24 мая, когда российские войска применили "Орешники", "Цирконы" и "Искандеры" по объектам военного управления и предприятиям ОПК Украины.Одновременно Украина столкнулась с трудностями при получении западных боеприпасов — проблема обострилась на фоне конфликта США и Ирана. Теперь Киев вынужден искать новые пути снабжения и возлагать надежды на Берлин.Сам Зеленский ранее признал: Россия способна производить около 120 баллистических ракет в месяц, что позволяет наносить несколько массированных ударов дополнительно к постоянным атакам. И с каждым месяцем ситуация для Украины будет только ухудшаться. Об этом – в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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спецоперация, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, bloomberg, опк, киев