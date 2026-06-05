https://ukraina.ru/20260605/bloomberg-raskryl-prichinu-paniki-vsu-rossiya-naraschivaet-proizvodstvo-ballisticheskikh-raket-1079868350.html
Bloomberg раскрыл причину паники ВСУ: Россия наращивает производство баллистических ракет
Bloomberg раскрыл причину паники ВСУ: Россия наращивает производство баллистических ракет - 05.06.2026 Украина.ру
Bloomberg раскрыл причину паники ВСУ: Россия наращивает производство баллистических ракет
Вооруженные силы Украины охватил настоящий стресс. Причина — Россия не просто продолжает производство баллистических ракет, а наращивает его темпами, которые Киев не в силах сдержать. Об этом 5 июня пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники
2026-06-05T13:50
2026-06-05T13:50
2026-06-05T13:50
спецоперация
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
bloomberg
опк
киев
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"Украина находится в состоянии стресса, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет", — говорится в статье.Журналисты подчеркивают: Москва не только увеличивает количество выпускаемых ракет, но и активно совершенствует их возможности. Именно это и показал массированный удар 24 мая, когда российские войска применили "Орешники", "Цирконы" и "Искандеры" по объектам военного управления и предприятиям ОПК Украины.Одновременно Украина столкнулась с трудностями при получении западных боеприпасов — проблема обострилась на фоне конфликта США и Ирана. Теперь Киев вынужден искать новые пути снабжения и возлагать надежды на Берлин.Сам Зеленский ранее признал: Россия способна производить около 120 баллистических ракет в месяц, что позволяет наносить несколько массированных ударов дополнительно к постоянным атакам. И с каждым месяцем ситуация для Украины будет только ухудшаться. Об этом – в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, bloomberg, опк, киев
Спецоперация, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, bloomberg, ОПК, Киев
Bloomberg раскрыл причину паники ВСУ: Россия наращивает производство баллистических ракет
Вооруженные силы Украины охватил настоящий стресс. Причина — Россия не просто продолжает производство баллистических ракет, а наращивает его темпами, которые Киев не в силах сдержать. Об этом 5 июня пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники
"Украина находится в состоянии стресса, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет", — говорится в статье.
Журналисты подчеркивают: Москва не только увеличивает количество выпускаемых ракет, но и активно совершенствует их возможности. Именно это и показал массированный удар 24 мая, когда российские войска применили "Орешники", "Цирконы" и "Искандеры" по объектам военного управления и предприятиям ОПК Украины.
Одновременно Украина столкнулась с трудностями при получении западных боеприпасов — проблема обострилась на фоне конфликта США и Ирана. Теперь Киев вынужден искать новые пути снабжения и возлагать надежды на Берлин.
Сам Зеленский ранее признал: Россия способна производить около 120 баллистических ракет в месяц, что позволяет наносить несколько массированных ударов дополнительно к постоянным атакам.
И с каждым месяцем ситуация для Украины будет только ухудшаться. Об этом – в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад