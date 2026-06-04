Захарова заявила о "непоколебимой солидарности" России с Кубой на фоне угроз США - 04.06.2026 Украина.ру
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Захарова заявила о "непоколебимой солидарности" России с Кубой на фоне угроз США
Захарова заявила о "непоколебимой солидарности" России с Кубой на фоне угроз США - 04.06.2026 Украина.ру
Захарова заявила о "непоколебимой солидарности" России с Кубой на фоне угроз США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила солидарность России с Кубой в ответ на "практически ежедневные угрозы" со стороны США, включая возможную вооружённую интервенцию. Об этом пишет издание "Лента.ру"
2026-06-04T11:29
2026-06-04T11:41
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Россия заявляет о солидарности с Кубой на фоне регулярных угроз со стороны Соединённых Штатов в адрес республики. Об этом в интервью "заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время Петербургского международного экономического форума."Судя по заявлениям американских официальных лиц, не исключается вариант вооруженной интервенции на Остров свободы &lt;...&gt;. Россия подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и народом Кубы. Будем и дальше укреплять связывающие нас тесные узы дружбы, оказывать политико-дипломатическую поддержку и посильную материальную помощь этой братской стране", — сказала дипломат.Захарова обратила внимание, что взаимодействие Москвы и Гаваны не направлено против третьих стран и ориентировано исключительно на интересы развития обоих государств, включая вопросы обеспечения их безопасности.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Куба представляет опасность для Соединённых Штатов. По его словам, для того чтобы Гавана перестала быть угрозой, ей необходимы реформы, однако нынешнее руководство острова "не может этого сделать". Подробнее в материале Гегенпрессинг Трампа: как Куба может похоронить амбиции СШАБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, мид, украина.ру, дональд трамп, марко рубио, куба, сша, мария захарова, мир без границ
Новости, Россия, МИД, Украина.ру, Дональд Трамп, Марко Рубио, Куба, США, Мария Захарова, Мир без границ

Захарова заявила о "непоколебимой солидарности" России с Кубой на фоне угроз США

11:29 04.06.2026 (обновлено: 11:41 04.06.2026)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила солидарность России с Кубой в ответ на "практически ежедневные угрозы" со стороны США, включая возможную вооружённую интервенцию. Об этом пишет издание "Лента.ру"
Россия заявляет о солидарности с Кубой на фоне регулярных угроз со стороны Соединённых Штатов в адрес республики. Об этом в интервью "заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время Петербургского международного экономического форума.
"Судя по заявлениям американских официальных лиц, не исключается вариант вооруженной интервенции на Остров свободы <...>. Россия подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и народом Кубы. Будем и дальше укреплять связывающие нас тесные узы дружбы, оказывать политико-дипломатическую поддержку и посильную материальную помощь этой братской стране", — сказала дипломат.
Захарова обратила внимание, что взаимодействие Москвы и Гаваны не направлено против третьих стран и ориентировано исключительно на интересы развития обоих государств, включая вопросы обеспечения их безопасности.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Куба представляет опасность для Соединённых Штатов. По его словам, для того чтобы Гавана перестала быть угрозой, ей необходимы реформы, однако нынешнее руководство острова "не может этого сделать". Подробнее в материале Гегенпрессинг Трампа: как Куба может похоронить амбиции США
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июня
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