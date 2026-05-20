Гегенпрессинг Трампа: как Куба может похоронить амбиции США

Недавние вести из Мексиканского залива звучат тревожно: Белый дом разочарован тем, что политика экономических санкций в отношении Кубы не привела к свержению неугодного им режима, поэтому теперь команда Дональда Трампа, если верить СМИ, переходит к плану "М" — "Мадуро"

2026-05-20T15:34

Проще говоря — к грубому, силовому вмешательству. Ставки растут, но почему мы не можем избавиться от ощущения, что Трамп ведёт себя как загнанный в угол человек?Есть такой тактический приём в футболе — гегенпрессинг. Придуман Ральфом Рангником, доведён до религии Юргеном Клоппом, прославлен "Боруссией" и "Ливерпулем". Смысл прост: сразу после потери мяча вся команда бросается на соперника в жёсткие стыки и единоборства, не давая ему ни секунды на передышку. Это очень зрелищно, но насколько зрелищно, настолько же рискованно и изнурительно.Гегенпрессинг — это про работающую, отлаженную систему, свежую голову и полные лёгкие. Стоит одному игроку ошибиться с позицией, одному полузащитнику не успеть накрыть, одному крайнему почувствовать судорогу в ногах — и за спиной у атакующей линии открывается бездна. Один точный пас через линию — и гегенпрессинг наказан.Администрация Трампа в мае 2026 года играет именно в эту игру. И — если верить опросам, рейтингам и той тихой тревоге, которая читается между строк в американских колонках, — критическая ошибка и падение линии давления всё ближе. И именно Куба, похоже, отдаст тот самый разрезающий пас, который окончательно доломает доктрину тотального американского давления.Холодная война закончилась — доктрина Монро осталасьЕсть соблазн объяснить всё, что происходит в Карибском море в мае 2026 года, через личность Трампа, характер госсекретаря Марко Рубио, специфику американской внутренней политики и силу диаспор — но это будет только частью более сложной картины.Напряжение между Вашингтоном и Гаваной не началось с Трампом и не закончится с ним. Оно началось в 1823 году, когда Джеймс Монро объявил всё Западное полушарие зоной американских интересов — кстати, именно к этому отсылал американский лидер, когда в порыве своей Caps Lock-дипломатии постил красивые картинки с подписью "Это наше полушарие". Ярчайшим проявлением этой доктрины стала интервенция на Кубу в 1898 году под предлогом войны с Испанией. Затем именно столкновение советских интересов и доктрины Монро привело человечество на грань ядерной войны в 1962-м — тот самый Карибский кризис, когда от договорённости двух национальных лидеров зависело, будет ли человечество жить в более скучной версии сеттинга Fallout.Как бы там ни было, ракеты убрали. СССР вскоре распался, холодная война формально закончилась. Но доктрина Монро о неприкосновенности американского заднего двора никуда не делась — просто сменила формат на так называемые Executive Orders, экономические санкции и заигрывания с кубино-американской диаспорой в Майами.И Гавана почти всё время своего существования, осознанно или нет, была сплошным вызовом этой концепции, "красной занозой" в мягком флоридском подбрюшье. А если занозу вовремя не удалить, она может и развиться в нечто более неприятное.Похоже, так и произошло — или по крайней мере США пытаются в этом весь мир убедить. Потому что по информации американских СМИ — подчеркнём, американских СМИ с их анонимными источниками и статусом "сливных бачков" лоббистов всех мастей — Куба в 2026 году действительно стала чем-то большим, чем просто занозой.В мае 2026 года Axios опубликовал материал со ссылкой на "старшего чиновника США", согласно которому Куба якобы приобрела свыше 300 ударных дронов российского и иранского производства. По версии этого анонимного источника, кубинские военные обсуждали возможность их применения — включая удары по базе Гуантанамо, военным кораблям США и, возможно, Ки-Уэсту, во Флориде. Никто из других крупных изданий эти данные независимо не подтвердил — CBS News прямо написала об этом, Reuters отказалась верифицировать. Даже сам Axios вписал в собственный текст предупреждение: эти разведданные "могут стать предлогом для военных действий США".Но даже если отложить в сторону вопрос о достоверности конкретной утечки — общая картина, которую рисуют американские источники, выглядит тревожно: иранские советники, российское и китайское оборудование, около пяти тысяч кубинских военных, якобы прошедших подготовку не где-нибудь, а на полях СВО — от такого количества "красных флагов" в глазах рябит.Так что пришла пора снова включать гегенпрессинг — с Венесуэлой сработало, должно сработать и с Кубой. Так, по крайней мере, до последнего надеются в Вашингтоне.Куба сегодня — страна в темноте13 мая на Кубе был зафиксирован рекордный дефицит генерации в 2 153 мегаватт. Столица страны, Гавана, живёт без света по 19–24 часа в сутки, а провинции Ольгуин, Гранма, Сантьяго-де-Куба — более 20 часов ежедневно. Министр энергетики Висенте де ла О Леви не стал скрывать масштаб кризиса: "У нас абсолютно нет топлива, абсолютно нет дизеля".Турбины на станции "Антонио Гитерас" отказали девять раз с начала 2026 года. Китай присылает солнечные панели — но дефицит они не покрывают, да и ночью не работают, а ночью на острове темнее всего. Также Пекин прислал 60 тысяч тонн риса и объявил о пакете помощи в 80 миллионов долларов.Российский танкер "Анатолий Колодкин" пришёл в Матансас 31 марта с 730 тысячами баррелей нефти. Второй танкер застрял где-то в Атлантике, обложенный санкциями США, ЕС и Великобритании. Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о помощи Кубе, заявил:"Мы, конечно, оказываем Кубе, как и Китайская Народная Республика, поддержку и политическую в рамках ООН и на других форумах, и экономическую, и гуманитарную. Мы направили первый танкер со 100 тыс. тонн нефти для Кубы. Конечно, этого хватит на пару месяцев, наверное, я не специалист. Но то, что мы такую помощь будем продолжать, и то, что в таком содействии, конечно же, будет участвовать и далее КНР, у меня никаких сомнений нет".Экономика не может игнорировать этот удар. По прогнозу Economist Intelligence Unit, ВВП Кубы упадёт в 2026 году на 7,2%, а ECLAC даёт −6,5%. А ведь ещё в прошлом году тот же ECLAC давал пусть и робкие, но всё же +0,1 прироста.Санкции, о которых уже упомянуто, тоже чудовищные: США полностью блокируют поставки венесуэльской нефти на остров, окончательно разрушая ось Каракас — Гавана, накладывают вторичные санкции на все банки, которые осмелятся сотрудничать с конгломератом GAESA, контролирующим львиную долю местной экономики.И вот вроде бы гегенпрессинг работает. Или нет? Зависит от того, какую цель США преследуют своим давлением и почему решили взяться за Кубу именно сейчас.Рейтинги, Рубио и флоридская картаОпрос New York Times и Siena College, опубликованный 18 мая 2026 года, зафиксировал рейтинг одобрения Трампа на уровне 37% — исторический минимум обоих его сроков. Экономическую политику не одобряют 64% опрошенных, 69% недовольны растущей стоимостью жизни, 65% не одобряют операцию против Ирана.Трамп любил издеваться над "Сонным Джо" Байденом и его рейтингами. Весной 2024-го, когда Байден балансировал между 35 и 40 процентами, Трамп уже понимал, что следующий забег до Белого дома точно будет за ним. А теперь у него абсолютно те же рейтинги и те же проблемы.В предварительных опросах демократы обходят республиканцев в соотношении 50 к 39 — это почти гарантированный проигрыш ноябрьских выборов в Конгресс, если ничего не предпринять прямо сейчас.Здесь на сцене появляется Марко Рубио. Госсекретарь США, сын кубинских эмигрантов и сам бывший сенатор от Флориды — он прекрасно знает, как грамотно разыграть "кубинскую карту", чтобы перевернуть ход предвыборной гонки. Он прекрасно знает, что думают кубинцы из Майами, потому что он сам один из них.Да и сама Флорида — это не просто штат, а одна из кузниц прошлой победы Трампа. Здесь действующий президент США в 2024 году совершил почти невозможное и взял округ Майами-Дейд с результатом 55,2% — первый республиканский кандидат, сделавший это с 1988 года, когда это удалось Джорджу Бушу-старшему. Сейчас этот регион, который стал одним из решающих в победе Трампа, снова переходит демократам. Политолог Флоридского международного университета Эдуардо Гамарра припечатал: "50% избирателей Трампа пересматривают поддержку". Венесуэльские американцы Майами помогли Трампу выиграть Флориду — и теперь чувствуют себя обманутыми. А кубинская диаспора, которая требовала жёстких мер в отношении Гаваны, — всё ещё недовольна. И демократы этим пользуются.Поэтому в игру включается Рубио. 14 мая он прошёлся по GAESA, заявив, что в стране нет экономики, зато есть синдикат военных, которые "отжали" производства, пока народ "питается объедками на улицах". 18 мая объявил о второй волне санкций и анонсировал ещё больше в ближайшие недели.Тем временем в Гаване директор ЦРУ Джон Рэтклифф в середине мая встретился с министром внутренних дел Кубы и с внуком Рауля Кастро, Раулито, де-факто привратником к 94-летнему патриарху. Параметры разговора известны в пересказе: США потребовали освобождения "политзаключённых", смены президента, урегулирования претензий по конфискованной собственности США и допуска на остров системы Starlink — взамен на 100 миллионов долларов, которые, правда, будут отправлены на остров через католическую церковь, а не правительство. Про снятие блокады речи не шло, что только яснее даёт понять: ультиматум Рэтклиффа и не был рассчитан на то, чтобы его приняли.Маленькая победоносная войнаКогда у великой державы начинаются проблемы, ей нужна маленькая победоносная война. Эту константу вывели даже не в Российской Империи — но именно после неё это выражение приобрело оттенок горькой иронии. Все помнят, чем тогда всё закончилось.Куба кажется идеальным соперником для такой войны: маленькая, "придушенная" блокадой, без электричества и нефти, ещё и со статусом "государства, спонсирующего терроризм". А тут ещё и удобный нарратив про 300 дронов подоспел.Американский Минюст тоже готовит почву: по данным CNN и CBS, прокуроры Южного округа Флориды работают над обвинительным заключением против Рауля Кастро по эпизоду 24 февраля 1996 года, когда кубинские МиГи сбили над Флоридским проливом два самолёта организации "Братья во спасение". Как и в случае с Мадуро, здесь нет справедливости — зато очень много политики и борьбы за собственные рейтинги и кошельки.Трамп как бы говорит всем, кто будет после него: не знаешь, как поправить дела дома, — посмотри на 90 миль южнее Флориды. Там ты найдёшь решение всех проблем.Гегенпрессинг больше не работаетВеликий Юрген Клопп строил свои команды на одном принципе: система работает только если все одиннадцать человек в ней работают синхронно, активно и самозабвенно. И в январе 2026 года гегенпрессинг Трампа работал: Мадуро захватили, Кубу без нефти оставили, санкциями обложили, вышки "отжали", Конгресс утвердил "большой и красивый" бюджет, электорат относительно доволен.Май 2026-го выглядит иначе с его 37% одобрения, критическим отставанием от демократов и тотальным недовольством международной политикой и экономическим положением в стране.А Куба… А что Куба? Это не первые и явно не последние за 60 лет попытки блокады, удушья санкциями, подстрекательств к протестам и угроз интервенциями. Этот режим научился выживать в темноте — очередным блэкаутом его не испугать. Особенно когда есть Россия, которая отправит танкер с нефтью, наплевав на все санкции, и Китай, который запросто отдаст 80 миллионов долларов.А вот гегенпрессинг требует результата здесь и сейчас — иначе система выдыхается. И тогда наступает тот самый момент "обреза", фатальной ошибки, которая оборачивает всё давление против самого агрессора.Что будет этим "обрезом" на Кубе — пока неизвестно. Может, военная операция, которая пойдёт не так, как планировалось — это уже видели в Иране. Может, коллапс кубино-американского электората, который решит, что администрация перешла черту. Может, второй российский танкер, который доберётся до Матансаса и на сдачу раздаст клоунские носы всей команде Трампа. Может, что-то совсем другое.Но законы тактики не отменяются, даже когда их применяют к геополитике. Тотальное давление либо ломает соперника быстро, либо ломает тебя медленно. И в Мексиканском заливе мы наблюдаем именно такую историю. Один крохотный остров без света с 11 миллионами жителей ломает об колено долларовых миллиардеров, гендиректора ЦРУ и впервые за 200 лет превращает доктрину Монро в исторический реликт, которому место только в учебниках истории международных отношений.

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

