https://ukraina.ru/20260604/pvo-za-noch-sbila-pochti-trista-vrazheskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1079798460.html

ПВО за ночь сбила почти триста вражеских беспилотников над Россией

ПВО за ночь сбила почти триста вражеских беспилотников над Россией - 04.06.2026 Украина.ру

ПВО за ночь сбила почти триста вражеских беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 272 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 4 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-04T07:59

2026-06-04T07:59

2026-06-04T08:26

сво

спецоперация

россия

севастополь

черное море

михаил развожаев

украина.ру

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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в канале на платформе "Макс" уточнил, что 20 дронов уничтожили над одним городским округом и восемью районами региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что беспилотники сбили в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях будет уточняться.Также свыше 20 дронов уничтожили в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана в Севастополе, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. На Северной стороне в одном из СНТ упали обломки сбитого БПЛА, также в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.Подробнее - в материале Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку на Севастополь: сбито уже более 20 БПЛА на сайте Украина.ру.

россия

севастополь

черное море

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сво, спецоперация, россия, севастополь, черное море, михаил развожаев, украина.ру