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ПВО за ночь сбила почти триста вражеских беспилотников над Россией
ПВО за ночь сбила почти триста вражеских беспилотников над Россией - 04.06.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила почти триста вражеских беспилотников над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 272 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 4 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-04T07:59
2026-06-04T07:59
2026-06-04T08:26
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спецоперация
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михаил развожаев
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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в канале на платформе "Макс" уточнил, что 20 дронов уничтожили над одним городским округом и восемью районами региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что беспилотники сбили в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях будет уточняться.Также свыше 20 дронов уничтожили в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана в Севастополе, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. На Северной стороне в одном из СНТ упали обломки сбитого БПЛА, также в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.Подробнее - в материале Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку на Севастополь: сбито уже более 20 БПЛА на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, севастополь, черное море, михаил развожаев, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Севастополь, Черное море, Михаил Развожаев, Украина.ру
ПВО за ночь сбила почти триста вражеских беспилотников над Россией
07:59 04.06.2026 (обновлено: 08:26 04.06.2026)
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 272 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 4 июня телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в канале на платформе "Макс" уточнил, что 20 дронов уничтожили над одним городским округом и восемью районами региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что беспилотники сбили в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях будет уточняться.
Также свыше 20 дронов уничтожили в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана в Севастополе, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. На Северной стороне в одном из СНТ упали обломки сбитого БПЛА, также в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.