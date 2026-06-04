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Подготовка к удару на Харьков с востока и севера: Алехин о перспективах летней кампании

Подготовка к удару на Харьков с востока и севера: Алехин о перспективах летней кампании - 04.06.2026 Украина.ру

Подготовка к удару на Харьков с востока и севера: Алехин о перспективах летней кампании

Срезав Великобурлукский выступ, ВС РФ получат возможность начать подготовку к удару в сторону Харькова с восточного фланга. Новые возможности могут появиться на Липцовском участке — а это уже удар с северного направления. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-04T05:45

2026-06-04T05:45

2026-06-04T05:45

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Описывая перспективы наступления на харьковском направлении, Алехин заявил, что срезав Великобурлукский выступ, российская армия получит возможность начать подготовку к удару в сторону Харькова с восточного фланга. "Новые оперативно-тактические возможности в ближайшее время могут появиться на Липцовском участке, а это уже удар по Харькову с северного направления", — подчеркнул собеседник Украина.ру.По словам эксперта, судя по всему, летняя кампания на этом направлении будет очень жаркой — и не только северо-восточнее Харькова, но и в районе Купянска."Впрочем, говорить о начале боев за Харьков пока преждевременно, решительный перелом оперативно-тактического характера еще не наступил", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.

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