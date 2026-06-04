https://ukraina.ru/20260604/ona-privela-trampa-k-vlasti-dugin-nazval-nastoyaschuyu-sensatsiyu-pmef-1079808427.html
"Она привела Трампа к власти": Дугин назвал настоящую сенсацию ПМЭФ
"Она привела Трампа к власти": Дугин назвал настоящую сенсацию ПМЭФ - 04.06.2026 Украина.ру
"Она привела Трампа к власти": Дугин назвал настоящую сенсацию ПМЭФ
Александр Дугин на полях ПМЭФ-2026 ответил на вопрос журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой — о том, почему именно американская журналистка Кэндис Оуэнс, Украина.ру, 04.06.2026
2026-06-04T11:58
2026-06-04T11:58
2026-06-04T11:58
видео
дональд трамп
петербургский международный экономический форум (фонд)
украина.ру
александр дугин
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петербургский международный экономический форум
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Александр Дугин на полях ПМЭФ-2026 ответил на вопрос журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой — о том, почему именно американская журналистка Кэндис Оуэнс, а вовсе не Родни Мимс Кук, - главная сенсация мероприятия.Ранее СМИ писали, что глава Комиссии по изящным искусствам при администрации Дональда Трампа мистер Кук - главная "фишка" мероприятия.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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