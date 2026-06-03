"У Зеленского есть резерв в четыре миллиона": Панина про мобилизационный запас Украины - 03.06.2026 Украина.ру
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"У Зеленского есть резерв в четыре миллиона": Панина про мобилизационный запас Украины
"У Зеленского есть резерв в четыре миллиона": Панина про мобилизационный запас Украины - 03.06.2026 Украина.ру
"У Зеленского есть резерв в четыре миллиона": Панина про мобилизационный запас Украины
Численность населения Украины уменьшилась примерно в два раза и составляет примерно 20-22 миллиона человек. Однако у Киева еще есть резерв примерно в 4 миллиона человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина
2026-06-03T16:30
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Отвечая на вопрос о том, приближается ли украинский народ к демографической катастрофе из-за потерь на фронте и бегства за границу, Панина заявила, что это вопрос даже не завтрашнего дня. "Численность населения на Украине уменьшилась примерно в два раза. Перепись не проводилась, но, по некоторым оценкам, населения составляет 20-22 миллиона человек. Поэтому ресурс для мобилизации у Зеленского не исчерпан", — подчеркнула эксперт."Можно провести аналогию с гитлеровской Германией, в которой было мобилизовано 20% населения. При этом она вела войну на разных фронтах", — пояснила Панина.По ее словам, если отталкиваться от этих показателей, то у Зеленского еще есть резерв примерно в четыре миллиона человек. При этом в расчет не берутся те, кто уехал, и те, кого Европа пытается загнать обратно на Украину в окопы."Так что демографический риск потери населения на Украине есть, но он не столь велик, как полагают некоторые наши эксперты", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Панина: Европа готовит Украину для будущей войны с Россией, пока Зеленский гонит украинцев в окопы" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты международной политики — в материале "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, россия, владимир зеленский, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, мобилизация на украине, мобилизация, население, украинцы, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, новости украины, новости украина ру
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"У Зеленского есть резерв в четыре миллиона": Панина про мобилизационный запас Украины

16:30 03.06.2026
 
© Фото : Sputnik
- РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Sputnik
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Численность населения Украины уменьшилась примерно в два раза и составляет примерно 20-22 миллиона человек. Однако у Киева еще есть резерв примерно в 4 миллиона человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина
Отвечая на вопрос о том, приближается ли украинский народ к демографической катастрофе из-за потерь на фронте и бегства за границу, Панина заявила, что это вопрос даже не завтрашнего дня.
"Численность населения на Украине уменьшилась примерно в два раза. Перепись не проводилась, но, по некоторым оценкам, населения составляет 20-22 миллиона человек. Поэтому ресурс для мобилизации у Зеленского не исчерпан", — подчеркнула эксперт.
"Можно провести аналогию с гитлеровской Германией, в которой было мобилизовано 20% населения. При этом она вела войну на разных фронтах", — пояснила Панина.
По ее словам, если отталкиваться от этих показателей, то у Зеленского еще есть резерв примерно в четыре миллиона человек. При этом в расчет не берутся те, кто уехал, и те, кого Европа пытается загнать обратно на Украину в окопы.
"Так что демографический риск потери населения на Украине есть, но он не столь велик, как полагают некоторые наши эксперты", — резюмировала собеседница издания.
Полный текст материала "Елена Панина: Европа готовит Украину для будущей войны с Россией, пока Зеленский гонит украинцев в окопы" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты международной политики — в материале "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
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