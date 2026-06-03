Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 03.06.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 03.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 4:30 мск 3 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-03T04:31
2026-06-03T04:33
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росавиация
сво
спецоперация
пво
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Ракетная опасность вечером 2 июня и в ночь на 3 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Брянской областях, в ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Брянской, Ростовской, Курской, Саратовской, Владимирской, Ивановской, Московской, Смоленской, Калужской, Тверской, Тульской, Новгородской, Воронежской, Белгородской, Ярославской, Орловской, Запорожской, Херсонской, Нижегородской областях, в ЛНР и ДНР.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Псковской, Липецкой, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Тамбовской, Рязанской областях, в Адыгее, Мордовии.Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Калуги (Грабцево, 17:59 мск), Саратова (Гагарин, 0:41 мск), Нижнего Новгорода (Чкалов, 1:12 мск), Ярославля (Туношна, 1:12 мск), Пскова (1:53 мск), Санкт-Петербурга (Пулково, 2:51 мск).Кроме того, московские аэропорты Внуково и Домодедово несколько часов принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районах авиагаваней. Это могло привести к корректировкам в расписании рейсов.Росавиация также предупреждает, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда.️ В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. В 1:36 мск ограничения на полёты в аэропорту Саратова были сняты.Ранее сообщалось, что Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 158 украинских беспилотников.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, росавиация, сво, спецоперация, пво, краснодарский край, ростовская область, днр, брянская область, курская область, саратовская область, ивановская область, московская область, смоленск, калужская область, тверь, нижний новгород, воронежская область, белгородская область, орловская область, запорожская область, херсонская область, нижегородская область, лнр, санкт-петербург, ленинградская область, псков, липецк, ульяновская область, самара, пенза, волгоградская область, рязанская область, саратовские авиалинии, домодедово, внуково, калининградская область, калининград, аэропорт, аэропорты, опасность, воздушная тревога, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, дроны, всу, вооруженные силы украины, украина
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

04:31 03.06.2026 (обновлено: 04:33 03.06.2026)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 4:30 мск 3 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность вечером 2 июня и в ночь на 3 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Брянской областях, в ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Брянской, Ростовской, Курской, Саратовской, Владимирской, Ивановской, Московской, Смоленской, Калужской, Тверской, Тульской, Новгородской, Воронежской, Белгородской, Ярославской, Орловской, Запорожской, Херсонской, Нижегородской областях, в ЛНР и ДНР.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Псковской, Липецкой, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Тамбовской, Рязанской областях, в Адыгее, Мордовии.
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Калуги (Грабцево, 17:59 мск), Саратова (Гагарин, 0:41 мск), Нижнего Новгорода (Чкалов, 1:12 мск), Ярославля (Туношна, 1:12 мск), Пскова (1:53 мск), Санкт-Петербурга (Пулково, 2:51 мск).
Кроме того, московские аэропорты Внуково и Домодедово несколько часов принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районах авиагаваней. Это могло привести к корректировкам в расписании рейсов.
Росавиация также предупреждает, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда.️ В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.
В 1:36 мск ограничения на полёты в аэропорту Саратова были сняты.
Ранее сообщалось, что Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 158 украинских беспилотников.
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