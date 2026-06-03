https://ukraina.ru/20260603/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1079748074.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 03.06.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 4:30 мск 3 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-03T04:31

2026-06-03T04:31

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Ракетная опасность вечером 2 июня и в ночь на 3 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Брянской областях, в ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Брянской, Ростовской, Курской, Саратовской, Владимирской, Ивановской, Московской, Смоленской, Калужской, Тверской, Тульской, Новгородской, Воронежской, Белгородской, Ярославской, Орловской, Запорожской, Херсонской, Нижегородской областях, в ЛНР и ДНР.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Псковской, Липецкой, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Тамбовской, Рязанской областях, в Адыгее, Мордовии.Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Калуги (Грабцево, 17:59 мск), Саратова (Гагарин, 0:41 мск), Нижнего Новгорода (Чкалов, 1:12 мск), Ярославля (Туношна, 1:12 мск), Пскова (1:53 мск), Санкт-Петербурга (Пулково, 2:51 мск).Кроме того, московские аэропорты Внуково и Домодедово несколько часов принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районах авиагаваней. Это могло привести к корректировкам в расписании рейсов.Росавиация также предупреждает, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда.️ В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. В 1:36 мск ограничения на полёты в аэропорту Саратова были сняты.Ранее сообщалось, что Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 158 украинских беспилотников.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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