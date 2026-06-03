Силы ПВО за день сбили над регионами России 158 украинских БПЛА - 03.06.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за день сбили над регионами России 158 украинских БПЛА
Силы ПВО за день сбили над регионами России 158 украинских БПЛА - 03.06.2026 Украина.ру
Силы ПВО за день сбили над регионами России 158 украинских БПЛА
Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 158 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ в ночь на 3 июня сообщило в своём телеграм-канале
2026-06-03T03:25
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"С 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка получила травмы из-за падения обломков БПЛА в Брянской области.Вечером 2 июня стало известно о пострадавшем мирном жителе в Белгородской области, погибших и пострадавших в результате атак украинских дронов в ДНР.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, минобороны рф, пво, вс рф, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники сегодня, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, смоленск, крым, всу, вооруженные силы украины, украина
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Силы ПВО за день сбили над регионами России 158 украинских БПЛА

03:25 03.06.2026 (обновлено: 03:27 03.06.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
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Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 158 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ в ночь на 3 июня сообщило в своём телеграм-канале
"С 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым", — говорится в заявлении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка получила травмы из-за падения обломков БПЛА в Брянской области.
Вечером 2 июня стало известно о пострадавшем мирном жителе в Белгородской области, погибших и пострадавших в результате атак украинских дронов в ДНР.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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