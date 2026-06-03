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Силы ПВО за день сбили над регионами России 158 украинских БПЛА

Силы ПВО за день сбили над регионами России 158 украинских БПЛА - 03.06.2026 Украина.ру

Силы ПВО за день сбили над регионами России 158 украинских БПЛА

Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 158 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ в ночь на 3 июня сообщило в своём телеграм-канале

2026-06-03T03:25

2026-06-03T03:25

2026-06-03T03:27

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"С 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка получила травмы из-за падения обломков БПЛА в Брянской области.Вечером 2 июня стало известно о пострадавшем мирном жителе в Белгородской области, погибших и пострадавших в результате атак украинских дронов в ДНР.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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