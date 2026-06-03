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Одесских правоохранителей накажут за спасение соотечественника от насильственной мобилизации
Одесских правоохранителей накажут за спасение соотечественника от насильственной мобилизации - 03.06.2026 Украина.ру
Одесских правоохранителей накажут за спасение соотечественника от насильственной мобилизации
Одесские правоохранители согласились спасти украинца от мобилизации за сумму в долларах США. Об этом 3 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-06-03T14:03
2026-06-03T14:03
2026-06-03T14:03
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"За 2 тысячи долларов обещали не везти в ТЦК – дело одесских правоохранителей передали в суд", - сообщили в ГБР.Двух одесских правоохранителей, "которые зарабатывали на мужчинах, которые подлежали мобилизации", привлекли к уголовной ответственности."Следствие установило, что во время патрулирования в Одессе фигуранты останавливали автомобили и проверяли водительские документы. Если мужчина подлежал мобилизации, правоохранители предлагали ему избежать доставки в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки за деньги.Сумма зависела от платежеспособности водителя и составила 2 тыс. долларов США", - рассказали в ГБР.В феврале сотрудники ГБР совместно СБУ задержали "правоохранителей после получения очередной части средств от одного из водителей". Обоих фигурантов уволили из правоохранительных органов. Их обвиняют в получении взятки и грозят санкцией УК до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Накануне в новостях: ТЦК травят только бедных и одинокихБольше новостей дня представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, одесса, гбр, тцк, сбу, ситуация на украине, мобилизация на украине, взятка, коррупция, мвд украины
Новости, Украина, США, Одесса, ГБР, ТЦК, СБУ, ситуация на Украине, мобилизация на Украине, взятка, коррупция, МВД Украины
Одесских правоохранителей накажут за спасение соотечественника от насильственной мобилизации
Одесские правоохранители согласились спасти украинца от мобилизации за сумму в долларах США. Об этом 3 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины
"За 2 тысячи долларов обещали не везти в ТЦК – дело одесских правоохранителей передали в суд", - сообщили в ГБР.
Двух одесских правоохранителей, "которые зарабатывали на мужчинах, которые подлежали мобилизации", привлекли к уголовной ответственности.
"Следствие установило, что во время патрулирования в Одессе фигуранты останавливали автомобили и проверяли водительские документы. Если мужчина подлежал мобилизации, правоохранители предлагали ему избежать доставки в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки за деньги.
Сумма зависела от платежеспособности водителя и составила 2 тыс. долларов США", - рассказали в ГБР.
В феврале сотрудники ГБР совместно СБУ задержали "правоохранителей после получения очередной части средств от одного из водителей". Обоих фигурантов
уволили из правоохранительных органов. Их обвиняют в получении взятки и грозят санкцией УК до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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