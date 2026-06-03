https://ukraina.ru/20260603/odesskikh-pravookhraniteley-nakazhut-za-spasenie-sootechestvennika-ot-nasilstvennoy-mobilizatsii-1079766781.html

Одесских правоохранителей накажут за спасение соотечественника от насильственной мобилизации

Одесских правоохранителей накажут за спасение соотечественника от насильственной мобилизации - 03.06.2026 Украина.ру

Одесских правоохранителей накажут за спасение соотечественника от насильственной мобилизации

Одесские правоохранители согласились спасти украинца от мобилизации за сумму в долларах США. Об этом 3 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-06-03T14:03

2026-06-03T14:03

2026-06-03T14:03

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"За 2 тысячи долларов обещали не везти в ТЦК – дело одесских правоохранителей передали в суд", - сообщили в ГБР.Двух одесских правоохранителей, "которые зарабатывали на мужчинах, которые подлежали мобилизации", привлекли к уголовной ответственности."Следствие установило, что во время патрулирования в Одессе фигуранты останавливали автомобили и проверяли водительские документы. Если мужчина подлежал мобилизации, правоохранители предлагали ему избежать доставки в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки за деньги.Сумма зависела от платежеспособности водителя и составила 2 тыс. долларов США", - рассказали в ГБР.В феврале сотрудники ГБР совместно СБУ задержали "правоохранителей после получения очередной части средств от одного из водителей". Обоих фигурантов уволили из правоохранительных органов. Их обвиняют в получении взятки и грозят санкцией УК до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Накануне в новостях: ТЦК травят только бедных и одинокихБольше новостей дня представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, одесса, гбр, тцк, сбу, ситуация на украине, мобилизация на украине, взятка, коррупция, мвд украины