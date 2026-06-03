Одесских правоохранителей накажут за спасение соотечественника от насильственной мобилизации - 03.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260603/odesskikh-pravookhraniteley-nakazhut-za-spasenie-sootechestvennika-ot-nasilstvennoy-mobilizatsii-1079766781.html
Одесских правоохранителей накажут за спасение соотечественника от насильственной мобилизации
Одесских правоохранителей накажут за спасение соотечественника от насильственной мобилизации - 03.06.2026 Украина.ру
Одесских правоохранителей накажут за спасение соотечественника от насильственной мобилизации
Одесские правоохранители согласились спасти украинца от мобилизации за сумму в долларах США. Об этом 3 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-06-03T14:03
2026-06-03T14:03
новости
украина
сша
одесса
гбр
тцк
сбу
ситуация на украине
мобилизация на украине
взятка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/03/1079762371_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_415c088337e405d0d036041d50fc2544.jpg
"За 2 тысячи долларов обещали не везти в ТЦК – дело одесских правоохранителей передали в суд", - сообщили в ГБР.Двух одесских правоохранителей, "которые зарабатывали на мужчинах, которые подлежали мобилизации", привлекли к уголовной ответственности."Следствие установило, что во время патрулирования в Одессе фигуранты останавливали автомобили и проверяли водительские документы. Если мужчина подлежал мобилизации, правоохранители предлагали ему избежать доставки в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки за деньги.Сумма зависела от платежеспособности водителя и составила 2 тыс. долларов США", - рассказали в ГБР.В феврале сотрудники ГБР совместно СБУ задержали "правоохранителей после получения очередной части средств от одного из водителей". Обоих фигурантов уволили из правоохранительных органов. Их обвиняют в получении взятки и грозят санкцией УК до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Накануне в новостях: ТЦК травят только бедных и одинокихБольше новостей дня представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/03/1079762371_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_318563b3cda7f72967cc830542019126.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, одесса, гбр, тцк, сбу, ситуация на украине, мобилизация на украине, взятка, коррупция, мвд украины
Новости, Украина, США, Одесса, ГБР, ТЦК, СБУ, ситуация на Украине, мобилизация на Украине, взятка, коррупция, МВД Украины

Одесских правоохранителей накажут за спасение соотечественника от насильственной мобилизации

14:03 03.06.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
Одесские правоохранители согласились спасти украинца от мобилизации за сумму в долларах США. Об этом 3 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины
"За 2 тысячи долларов обещали не везти в ТЦК – дело одесских правоохранителей передали в суд", - сообщили в ГБР.
Двух одесских правоохранителей, "которые зарабатывали на мужчинах, которые подлежали мобилизации", привлекли к уголовной ответственности.
"Следствие установило, что во время патрулирования в Одессе фигуранты останавливали автомобили и проверяли водительские документы. Если мужчина подлежал мобилизации, правоохранители предлагали ему избежать доставки в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки за деньги.
Сумма зависела от платежеспособности водителя и составила 2 тыс. долларов США", - рассказали в ГБР.
В феврале сотрудники ГБР совместно СБУ задержали "правоохранителей после получения очередной части средств от одного из водителей". Обоих фигурантов
уволили из правоохранительных органов. Их обвиняют в получении взятки и грозят санкцией УК до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Накануне в новостях: ТЦК травят только бедных и одиноких
Больше новостей дня представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАОдессаГБРТЦКСБУситуация на Украинемобилизация на УкраиневзяткакоррупцияМВД Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:00Тревога в Киеве, Зеленский захотел переговоров. Новости СВО
18:44Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России
18:33"Но здесь есть нюанс": на Украине опасаются адаптации ВС РФ к новой ситуации на поле боя
18:26Итоги 03.06.26: Европа спорит о будущем Украины, дроны атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть
18:01Визит генсека НАТО и показательный киевский терроризм: как приезд Рютте связан с терактом в Енакиево
17:55Замглавы МИД: Россия может применить ядерное оружие при посягательстве на её территориальную целостность
17:54Конфликт на Украине не имеет военного решения - Госдеп США
17:50Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июня
17:38"Мы оказались в очереди из проблем": Зеленский обиделся на США
17:28Польша официально предложила США создать постоянную военную базу на своей территории
17:24Катастрофические потери и бегство за границу: эксперт о том, сколько на Украине осталось украинцев
17:16Le Monde: Европа с подачи Франции ищет пути возобновления диалога с Россией
17:10Зеленский пригрозил украинским чиновникам отставками из-за срыва поставок Patriot
17:02На Сумском направлении российские войска наступают на трассу Киев — Бачевск
16:54Ветеран ФСБ Беляев о том, как отсутствие средств и вооружений толкает Украину на безумные решения
16:45Россия нанесла сокрушительный удар возмездия: американцы в панике
16:38Украинца задержали после "ограбления" венгерского озера
16:38Украинские военные пожаловались на успехи ВС РФ на фронте
16:32Греция протестует против переноса Украиной военных действий в Средиземное море
16:30"У Зеленского есть резерв в четыре миллиона": Панина про мобилизационный запас Украины
Лента новостейМолния