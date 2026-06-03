https://ukraina.ru/20260603/im-nuzhno-doderzhat-voynu-do-2028-2030-goda-panina-o-planakh-evropy-voevat-s-rossiey-1079766058.html

"Им нужно додержать войну до 2028-2030 года": Панина о планах Европы воевать с Россией

"Им нужно додержать войну до 2028-2030 года": Панина о планах Европы воевать с Россией - 03.06.2026 Украина.ру

"Им нужно додержать войну до 2028-2030 года": Панина о планах Европы воевать с Россией

В Европе далеко не все согласны на мирные переговоры — брюссельская верхушка, Германия и Франция хотят додержать войну на украинском направлении до 2028-2030 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина

2026-06-03T13:50

2026-06-03T13:50

2026-06-03T13:50

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Отвечая на вопрос журналиста о том, все ли в Европе согласны выходить на мирный трек с Россией, Панина подчеркнула, что единства там нет. "В первую очередь, это брюссельская верхушка, Еврокомиссия, Германия и Франция. Им нужно любым способом додержать войну на украинском направлении до 2028-2030 года, когда они планируют обеспечить готовность к войне с Россией. Во всяком случае в документах Евросоюза установлены именно эти даты", — заявила эксперт.Панина пояснила, что в Европе отдают себе отчет: Украину как плацдарм нужно сохранить хотя бы в каком-то виде, пусть и урезанном. Это необходимо, чтобы затем под видом миротворческих контингентов с участием НАТО или отдельных стран альянса зайти на украинскую территорию и закрепиться там, добавила политик."Такой вариант Европа поддержит, чтобы навязать России наиболее выгодные для будущей войны условия", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Панина: Европа готовит Украину для будущей войны с Россией, пока Зеленский гонит украинцев в окопы" на сайте Украина.ру.

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