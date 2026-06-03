https://ukraina.ru/20260603/gretsiya-protestuet-protiv-perenosa-ukrainoy-voennykh-deystviy-v-sredizemnoe-more-1079774167.html

Греция протестует против переноса Украиной военных действий в Средиземное море

Греция протестует против переноса Украиной военных действий в Средиземное море - 03.06.2026 Украина.ру

Греция протестует против переноса Украиной военных действий в Средиземное море

Греция выразила Украине официальный дипломатический протест после обнаружения в своих территориальных водах украинского морского беспилотника со взрывчаткой. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу, сообщает 3 июня amna.gr

2026-06-03T16:32

2026-06-03T16:32

2026-06-03T16:40

новости

греция

украина

средиземное море

россия

мид

еврокомиссия

нато

международные отношения

дипломатические отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/76/1019447630_0:297:3113:2048_1920x0_80_0_0_7c51e42eb98c64523247142a8d3ca19f.jpg

Обнаруженное в мае в греческих территориальных водах украинское "беспилотное надводное судно представляло серьезную угрозу для морского судоходства и могло привести к жертвам среди мирных граждан", констатировали в МИД Греции. Так также отметили, что обнаруженное украинское судно "могло нанести неисчислимый экологический ущерб"."Перенос военных операций в Средиземноморье, на значительное расстояние от фактического фронта войны, ставит под угрозу нашу национальную безопасность и наносит решающий удар по нашей национальной экономике", — подчеркнула Зохиу в демарше.В документе отмечено, что оправдания таким действиям киевского режима нет."Греция выражает решительное несогласие с незаконным присутствием вооруженного беспилотного надводного судна в греческих территориальных водах и призывает Украину воздержаться от подобных действий в будущем и от необоснованного переноса военных операций в Средиземное море", - считают в Афинах.Зохиу отметила, что министр иностранных дел Греции после получения официальных результатов расследования предпринял следующие шаги: он проинформировал Еврокомиссию о результатах расследования, а также провел переговоры по этому вопросу с генсеком НАТО и лично обсудил инцидент со своим украинским коллегой на полях мероприятия в Лимассоле.Украинский БЭК обнаружили в мае рыбаки близ острова Лефкас. До этого ВМС Украины неоднократно атаковали суда разных государств, стремясь подорвать их торговлю с Россией.Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

греция

украина

средиземное море

россия

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, греция, украина, средиземное море, россия, мид, еврокомиссия, нато, международные отношения, дипломатические отношения, ес, украина-ес, мир без границ