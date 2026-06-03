https://ukraina.ru/20260603/gretsiya-protestuet-protiv-perenosa-ukrainoy-voennykh-deystviy-v-sredizemnoe-more-1079774167.html
Греция протестует против переноса Украиной военных действий в Средиземное море
Греция протестует против переноса Украиной военных действий в Средиземное море - 03.06.2026 Украина.ру
Греция протестует против переноса Украиной военных действий в Средиземное море
Греция выразила Украине официальный дипломатический протест после обнаружения в своих территориальных водах украинского морского беспилотника со взрывчаткой. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу, сообщает 3 июня amna.gr
2026-06-03T16:32
2026-06-03T16:32
2026-06-03T16:40
новости
греция
украина
средиземное море
россия
мид
еврокомиссия
нато
международные отношения
дипломатические отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/76/1019447630_0:297:3113:2048_1920x0_80_0_0_7c51e42eb98c64523247142a8d3ca19f.jpg
Обнаруженное в мае в греческих территориальных водах украинское "беспилотное надводное судно представляло серьезную угрозу для морского судоходства и могло привести к жертвам среди мирных граждан", констатировали в МИД Греции. Так также отметили, что обнаруженное украинское судно "могло нанести неисчислимый экологический ущерб"."Перенос военных операций в Средиземноморье, на значительное расстояние от фактического фронта войны, ставит под угрозу нашу национальную безопасность и наносит решающий удар по нашей национальной экономике", — подчеркнула Зохиу в демарше.В документе отмечено, что оправдания таким действиям киевского режима нет."Греция выражает решительное несогласие с незаконным присутствием вооруженного беспилотного надводного судна в греческих территориальных водах и призывает Украину воздержаться от подобных действий в будущем и от необоснованного переноса военных операций в Средиземное море", - считают в Афинах.Зохиу отметила, что министр иностранных дел Греции после получения официальных результатов расследования предпринял следующие шаги: он проинформировал Еврокомиссию о результатах расследования, а также провел переговоры по этому вопросу с генсеком НАТО и лично обсудил инцидент со своим украинским коллегой на полях мероприятия в Лимассоле.Украинский БЭК обнаружили в мае рыбаки близ острова Лефкас. До этого ВМС Украины неоднократно атаковали суда разных государств, стремясь подорвать их торговлю с Россией.Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
греция
украина
средиземное море
россия
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/76/1019447630_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_9dc0e62b8d0d5818971c3cd6dcf96e0e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, греция, украина, средиземное море, россия, мид, еврокомиссия, нато, международные отношения, дипломатические отношения, ес, украина-ес, мир без границ
Новости, Греция, Украина, Средиземное море, Россия, МИД, Еврокомиссия, НАТО, международные отношения, дипломатические отношения, ЕС, Украина-ЕС, Мир без границ
Греция протестует против переноса Украиной военных действий в Средиземное море
16:32 03.06.2026 (обновлено: 16:40 03.06.2026)
Греция выразила Украине официальный дипломатический протест после обнаружения в своих территориальных водах украинского морского беспилотника со взрывчаткой. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу, сообщает 3 июня amna.gr
Обнаруженное в мае в греческих территориальных водах украинское "беспилотное надводное судно представляло серьезную угрозу для морского судоходства и могло привести к жертвам среди мирных граждан", констатировали в МИД Греции.
Так также отметили, что обнаруженное украинское судно "могло нанести неисчислимый экологический ущерб".
"Перенос военных операций в Средиземноморье, на значительное расстояние от фактического фронта войны, ставит под угрозу нашу национальную безопасность и наносит решающий удар по нашей национальной экономике", — подчеркнула Зохиу в демарше.
В документе отмечено, что оправдания таким действиям киевского режима нет.
"Греция выражает решительное несогласие с незаконным присутствием вооруженного беспилотного надводного судна в греческих территориальных водах и призывает Украину воздержаться от подобных действий в будущем и от необоснованного переноса военных операций в Средиземное море", - считают в Афинах.
Зохиу отметила, что министр иностранных дел Греции после получения официальных результатов расследования предпринял следующие шаги: он проинформировал Еврокомиссию о результатах расследования, а также провел переговоры по этому вопросу с генсеком НАТО и лично обсудил инцидент со своим украинским коллегой на полях мероприятия в Лимассоле.
Украинский БЭК обнаружили в мае рыбаки близ острова Лефкас. До этого ВМС Украины неоднократно атаковали суда разных государств, стремясь подорвать их торговлю с Россией.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.