Греция протестует против переноса Украиной военных действий в Средиземное море - 03.06.2026 Украина.ру
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Греция протестует против переноса Украиной военных действий в Средиземное море
Греция протестует против переноса Украиной военных действий в Средиземное море - 03.06.2026 Украина.ру
Греция протестует против переноса Украиной военных действий в Средиземное море
Греция выразила Украине официальный дипломатический протест после обнаружения в своих территориальных водах украинского морского беспилотника со взрывчаткой. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу, сообщает 3 июня amna.gr
2026-06-03T16:32
2026-06-03T16:40
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Обнаруженное в мае в греческих территориальных водах украинское "беспилотное надводное судно представляло серьезную угрозу для морского судоходства и могло привести к жертвам среди мирных граждан", констатировали в МИД Греции. Так также отметили, что обнаруженное украинское судно "могло нанести неисчислимый экологический ущерб"."Перенос военных операций в Средиземноморье, на значительное расстояние от фактического фронта войны, ставит под угрозу нашу национальную безопасность и наносит решающий удар по нашей национальной экономике", — подчеркнула Зохиу в демарше.В документе отмечено, что оправдания таким действиям киевского режима нет."Греция выражает решительное несогласие с незаконным присутствием вооруженного беспилотного надводного судна в греческих территориальных водах и призывает Украину воздержаться от подобных действий в будущем и от необоснованного переноса военных операций в Средиземное море", - считают в Афинах.Зохиу отметила, что министр иностранных дел Греции после получения официальных результатов расследования предпринял следующие шаги: он проинформировал Еврокомиссию о результатах расследования, а также провел переговоры по этому вопросу с генсеком НАТО и лично обсудил инцидент со своим украинским коллегой на полях мероприятия в Лимассоле.Украинский БЭК обнаружили в мае рыбаки близ острова Лефкас. До этого ВМС Украины неоднократно атаковали суда разных государств, стремясь подорвать их торговлю с Россией.Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, греция, украина, средиземное море, россия, мид, еврокомиссия, нато, международные отношения, дипломатические отношения, ес, украина-ес, мир без границ
Новости, Греция, Украина, Средиземное море, Россия, МИД, Еврокомиссия, НАТО, международные отношения, дипломатические отношения, ЕС, Украина-ЕС, Мир без границ

Греция протестует против переноса Украиной военных действий в Средиземное море

16:32 03.06.2026 (обновлено: 16:40 03.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Греция
Страны мира. Греция - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Греция выразила Украине официальный дипломатический протест после обнаружения в своих территориальных водах украинского морского беспилотника со взрывчаткой. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу, сообщает 3 июня amna.gr
Обнаруженное в мае в греческих территориальных водах украинское "беспилотное надводное судно представляло серьезную угрозу для морского судоходства и могло привести к жертвам среди мирных граждан", констатировали в МИД Греции.
Так также отметили, что обнаруженное украинское судно "могло нанести неисчислимый экологический ущерб".
"Перенос военных операций в Средиземноморье, на значительное расстояние от фактического фронта войны, ставит под угрозу нашу национальную безопасность и наносит решающий удар по нашей национальной экономике", — подчеркнула Зохиу в демарше.
В документе отмечено, что оправдания таким действиям киевского режима нет.
"Греция выражает решительное несогласие с незаконным присутствием вооруженного беспилотного надводного судна в греческих территориальных водах и призывает Украину воздержаться от подобных действий в будущем и от необоснованного переноса военных операций в Средиземное море", - считают в Афинах.
Зохиу отметила, что министр иностранных дел Греции после получения официальных результатов расследования предпринял следующие шаги: он проинформировал Еврокомиссию о результатах расследования, а также провел переговоры по этому вопросу с генсеком НАТО и лично обсудил инцидент со своим украинским коллегой на полях мероприятия в Лимассоле.
Украинский БЭК обнаружили в мае рыбаки близ острова Лефкас. До этого ВМС Украины неоднократно атаковали суда разных государств, стремясь подорвать их торговлю с Россией.
Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине
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