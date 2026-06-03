https://ukraina.ru/20260603/3-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1079784957.html

3 июня 2026 года, вечерний эфир

3 июня 2026 года, вечерний эфир - 03.06.2026 Украина.ру

3 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.06.2026

2026-06-03T19:50

2026-06-03T19:50

2026-06-03T19:50

лнр

россия

украина

рамиль замдыханов

общественная палата

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Увековечение памяти защитников Отечества в ЛНР. Гость: Светлана Гизай - член Общественного движения "Мир Луганщине", депутат Народного Совета ЛНР * Важный разговор. О проекте "Хранить вечно" и о преступлениях украинских неонацистов. Гость: Максим Григорьев - член Общественной палаты РФ, директор Центра истории СВО * Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру

лнр

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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