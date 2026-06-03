3 июня 2026 года, вечерний эфир - 03.06.2026 Украина.ру
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3 июня 2026 года, вечерний эфир
3 июня 2026 года, вечерний эфир - 03.06.2026 Украина.ру
3 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.06.2026
2026-06-03T19:50
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лнр
россия
украина
рамиль замдыханов
общественная палата
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Увековечение памяти защитников Отечества в ЛНР. Гость: Светлана Гизай - член Общественного движения "Мир Луганщине", депутат Народного Совета ЛНР * Важный разговор. О проекте "Хранить вечно" и о преступлениях украинских неонацистов. Гость: Максим Григорьев - член Общественной палаты РФ, директор Центра истории СВО * Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
лнр
россия
украина
Украина.ру
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
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452
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Новости
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Украина.ру
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452
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лнр, россия, украина, рамиль замдыханов, общественная палата, украина.ру, новороссия сегодня, видео
ЛНР, Россия, Украина, Рамиль Замдыханов, общественная палата, Украина.ру, Новороссия сегодня

3 июня 2026 года, вечерний эфир

19:50 03.06.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки.

* Тема дня Новороссии. Увековечение памяти защитников Отечества в ЛНР. Гость: Светлана Гизай - член Общественного движения "Мир Луганщине", депутат Народного Совета ЛНР

* Важный разговор. О проекте "Хранить вечно" и о преступлениях украинских неонацистов. Гость: Максим Григорьев - член Общественной палаты РФ, директор Центра истории СВО

* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
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