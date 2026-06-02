https://ukraina.ru/20260602/kiev-molit-o-patriot-shrder-priekhal-v-moskvu-peskov-napomnil-o-mire-za-sutki-itogi-2-iyunya-1079728347.html
Киев молит о Patriot, Шрёдер приехал в Москву, Песков напомнил о мире за сутки. Итоги 2 июня
Киев молит о Patriot, Шрёдер приехал в Москву, Песков напомнил о мире за сутки. Итоги 2 июня - 02.06.2026 Украина.ру
Киев молит о Patriot, Шрёдер приехал в Москву, Песков напомнил о мире за сутки. Итоги 2 июня
Минувшей ночью российские войска нанесли масштабный комбинированный удар. 73 ракеты разных типов и рекордные 656 ударных беспилотников обрушились на военные заводы, аэродромы и центры комплектования по всей Украине
2026-06-02T18:00
2026-06-02T18:00
2026-06-02T18:00
москва
россия
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
северный поток
оон
шредер
эксклюзив
каллас кая
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Пока Зеленский в панике молит Запад о Patriot, а в ООН осуждают "эскалацию", в Москву прибыл бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".После ночного удара глава киевского режима Зеленский в очередной раз обратился к США и союзникам с требованием срочно профинансировать и передать дополнительные комплексы Patriot.По его словам, текущих ресурсов ПВО критически не хватает для перехвата российских баллистических ракет. Однако, как ранее признал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат:"Дефицит ракет был, есть и будет", – добавил Игнат.Эксперт отметил, что в мире производят не так много ракет и малое количество площадок для производства. Данный вопрос будет актуален до завершения конфликта. Нехватка ракет для систем ПВО на Украине продолжает оставаться острой проблемой. Ранее Игнат уже отмечал общий дефицит ракетного вооружения, а в отчете для Конгресса США указывалось, что в первом квартале 2026 года Украина столкнулась с критическим дефицитом боеприпасов и беспилотников.Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил: мир возможен уже сегодня.Он подчеркнул: Россия по-прежнему открыта к переговорам, но Киев продолжает отказываться.ООН осудила удары, но забыла о СтаробельскеКоординатор ООН Маттиас Шмале "решительно осудил эскалацию" и призвал Россию остановить боевые действия. При этом о теракте ВСУ против колледжа в Старобельске, унесшем жизни 21 подростка, гуманитарный координатор традиционно не вспомнил. Двойные стандарты международных чиновников — в действии.Шрёдер в Москве: "Северные потоки" и переговорыЭкс-канцлер Германии Герхард Шрёдер прибыл в Москву. По данным немецкого телеканала N-tv, политика видели в отеле "Балчуг Кемпински". Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что визит может быть связан с обсуждением "Северных потоков".Ранее имя Шрёдера упоминалось в контексте поиска Европой переговорщика для контактов с Москвой. Владимир Путин назвал экс-канцлера предпочтительным кандидатом, подчеркнув: это человек, которому можно доверять. Об этом – в материале Похоже, именно сейчас, на фоне эскалации и провалов украинской ПВО, в Европе начинают осознавать необходимость диалога. И Шрёдер, как один из немногих адекватных политиков Старого Света, может сыграть в этом ключевую роль. Об этом – в материале Идеальный переговорщик от ЕС — Шредер, а Кая Каллас хочет занять место фон дер Ляйен
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
москва, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, северный поток, оон, шредер, эксклюзив, каллас кая, ес, совбез оон
Москва, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Северный поток, ООН, Шредер, Эксклюзив, Каллас Кая, ЕС, Совбез ООН
Киев молит о Patriot, Шрёдер приехал в Москву, Песков напомнил о мире за сутки. Итоги 2 июня
Минувшей ночью российские войска нанесли масштабный комбинированный удар. 73 ракеты разных типов и рекордные 656 ударных беспилотников обрушились на военные заводы, аэродромы и центры комплектования по всей Украине
Пока Зеленский в панике молит Запад о Patriot, а в ООН осуждают "эскалацию", в Москву прибыл бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
После ночного удара глава киевского режима Зеленский в очередной раз обратился к США и союзникам с требованием срочно профинансировать и передать дополнительные комплексы Patriot.
"Эта масштабная атака — абсолютно четкое заявление со стороны России: если Украина не будет защищена от ударов баллистических и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна своя противоракетная оборона, чтобы эта война наконец-то могла закончиться", — заявил он, добавив, что Киев рассчитывает на "действенные ответы" партнеров.
По его словам, текущих ресурсов ПВО критически не хватает для перехвата российских баллистических ракет.
Однако, как ранее признал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат:
"Похож на тот удар, который был 24 мая. Фактически по количеству средств около 700. Много ракет. Особенность удара – очень много баллистики. 33 классические баллистические ракеты "Искандер-М" и две волны ударов "Цирконами", – отметил он в эфире канала "Общественное".
"Дефицит ракет был, есть и будет", – добавил Игнат.
Эксперт отметил, что в мире производят не так много ракет и малое количество площадок для производства. Данный вопрос будет актуален до завершения конфликта. Нехватка ракет для систем ПВО на Украине продолжает оставаться острой проблемой.
Ранее Игнат уже отмечал общий дефицит ракетного вооружения, а в отчете для Конгресса США указывалось, что в первом квартале 2026 года Украина столкнулась с критическим дефицитом боеприпасов и беспилотников.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил: мир возможен уже сегодня.
"Война может быть завершена до конца суток. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов", — заявил Дмитрий Песков.
Он подчеркнул: Россия по-прежнему открыта к переговорам, но Киев продолжает отказываться.
ООН осудила удары, но забыла о Старобельске
Координатор ООН Маттиас Шмале "решительно осудил эскалацию" и призвал Россию остановить боевые действия.
При этом о теракте ВСУ против колледжа в Старобельске, унесшем жизни 21 подростка, гуманитарный координатор традиционно не вспомнил. Двойные стандарты международных чиновников — в действии.
Шрёдер в Москве: "Северные потоки" и переговоры
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер прибыл в Москву. По данным немецкого телеканала N-tv, политика видели в отеле "Балчуг Кемпински".
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что визит может быть связан с обсуждением "Северных потоков".
"Шрёдер мог приехать и по этому вопросу. Мы понимаем, что он принимал активное участие в проекте", — считает парламентарий.
Ранее имя Шрёдера упоминалось в контексте поиска Европой переговорщика для контактов с Москвой. Владимир Путин назвал экс-канцлера предпочтительным кандидатом, подчеркнув: это человек, которому можно доверять. Об этом – в материале
Похоже, именно сейчас, на фоне эскалации и провалов украинской ПВО, в Европе начинают осознавать необходимость диалога. И Шрёдер, как один из немногих адекватных политиков Старого Света, может сыграть в этом ключевую роль. Об этом – в материале Идеальный переговорщик от ЕС — Шредер, а Кая Каллас хочет занять место фон дер Ляйен