https://ukraina.ru/20260602/kiev-molit-o-patriot-shrder-priekhal-v-moskvu-peskov-napomnil-o-mire-za-sutki-itogi-2-iyunya-1079728347.html

Киев молит о Patriot, Шрёдер приехал в Москву, Песков напомнил о мире за сутки. Итоги 2 июня

Киев молит о Patriot, Шрёдер приехал в Москву, Песков напомнил о мире за сутки. Итоги 2 июня - 02.06.2026 Украина.ру

Киев молит о Patriot, Шрёдер приехал в Москву, Песков напомнил о мире за сутки. Итоги 2 июня

Минувшей ночью российские войска нанесли масштабный комбинированный удар. 73 ракеты разных типов и рекордные 656 ударных беспилотников обрушились на военные заводы, аэродромы и центры комплектования по всей Украине

2026-06-02T18:00

2026-06-02T18:00

2026-06-02T18:00

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россия

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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оон

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каллас кая

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Пока Зеленский в панике молит Запад о Patriot, а в ООН осуждают "эскалацию", в Москву прибыл бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".После ночного удара глава киевского режима Зеленский в очередной раз обратился к США и союзникам с требованием срочно профинансировать и передать дополнительные комплексы Patriot.По его словам, текущих ресурсов ПВО критически не хватает для перехвата российских баллистических ракет. Однако, как ранее признал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат:"Дефицит ракет был, есть и будет", – добавил Игнат.Эксперт отметил, что в мире производят не так много ракет и малое количество площадок для производства. Данный вопрос будет актуален до завершения конфликта. Нехватка ракет для систем ПВО на Украине продолжает оставаться острой проблемой. Ранее Игнат уже отмечал общий дефицит ракетного вооружения, а в отчете для Конгресса США указывалось, что в первом квартале 2026 года Украина столкнулась с критическим дефицитом боеприпасов и беспилотников.Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил: мир возможен уже сегодня.Он подчеркнул: Россия по-прежнему открыта к переговорам, но Киев продолжает отказываться.ООН осудила удары, но забыла о СтаробельскеКоординатор ООН Маттиас Шмале "решительно осудил эскалацию" и призвал Россию остановить боевые действия. При этом о теракте ВСУ против колледжа в Старобельске, унесшем жизни 21 подростка, гуманитарный координатор традиционно не вспомнил. Двойные стандарты международных чиновников — в действии.Шрёдер в Москве: "Северные потоки" и переговорыЭкс-канцлер Германии Герхард Шрёдер прибыл в Москву. По данным немецкого телеканала N-tv, политика видели в отеле "Балчуг Кемпински". Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что визит может быть связан с обсуждением "Северных потоков".Ранее имя Шрёдера упоминалось в контексте поиска Европой переговорщика для контактов с Москвой. Владимир Путин назвал экс-канцлера предпочтительным кандидатом, подчеркнув: это человек, которому можно доверять. Об этом – в материале Похоже, именно сейчас, на фоне эскалации и провалов украинской ПВО, в Европе начинают осознавать необходимость диалога. И Шрёдер, как один из немногих адекватных политиков Старого Света, может сыграть в этом ключевую роль. Об этом – в материале Идеальный переговорщик от ЕС — Шредер, а Кая Каллас хочет занять место фон дер Ляйен

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Мария Илащук

москва, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, северный поток, оон, шредер, эксклюзив, каллас кая, ес, совбез оон