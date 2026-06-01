https://ukraina.ru/20260601/obschiy-sud-evropeyskogo-soyuza-zaregistriroval-isk-banka-rossii-protiv-evroparlamenta-1079675103.html
Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента
Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента - 01.06.2026 Украина.ру
Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента
Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента и Совета ЕС, касающийся механизма финансовой поддержки Украины. Дело зарегистрировано под номером T-331/26, иск подан 22 мая 2026 года и находится на рассмотрении. Об этом сообщил 1 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-01T20:59
2026-06-01T20:59
2026-06-01T20:59
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Согласно данным судебной базы суда ЕС, иск Банка России зарегистрирован и принят к рассмотрению Общим судом Европейского союза. Ответчиками по делу выступают Европейский парламент и Совет Европейского союза. В пресс-службе суда ЕС пояснили, что дело находится на ранней стадии обработки. На данный момент в открытом доступе опубликованы только номер дела, стороны процесса, дата подачи (22 мая 2026 года) и язык производства — французский. Предмет иска и требования сторон будут раскрыты позднее. Ранее Банк России сообщил, что оспаривает Регламент ЕС № 2026/467 от 24 февраля 2026 года, который устанавливает механизм финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы.Тем временем на Украине буксующего на финансовом фронте — Евросоюз тормозит первый транш кредита. Украина рискует не получить 9,1 миллиарда евро первого транша до конца июня. В Еврокомиссии заявили, что Киев ещё не завершил выполнение технических процедур. При этом европейцы могут выставить дополнительное условие — снижение призывного возраста. Из общей суммы 5,9 миллиарда евро должны пойти на военные нужды (прежде всего на закупку дронов), ещё 3,2 миллиарда — на бюджетные дыры - Украина рискует не получить €9,1 млрд помощи, гадалка Ермака снова в игре. Итоги 1 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ес, европарламент, украина.ру, андрей ермак, украина, киев, россия, новости
ЕС, Европарламент, Украина.ру, Андрей Ермак, Украина, Киев, Россия, Новости
Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента
Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента и Совета ЕС, касающийся механизма финансовой поддержки Украины. Дело зарегистрировано под номером T-331/26, иск подан 22 мая 2026 года и находится на рассмотрении. Об этом сообщил 1 июня телеграм-канал Украина.ру
Согласно данным судебной базы суда ЕС, иск Банка России зарегистрирован и принят к рассмотрению Общим судом Европейского союза.
Ответчиками по делу выступают Европейский парламент и Совет Европейского союза.
В пресс-службе суда ЕС пояснили, что дело находится на ранней стадии обработки.
На данный момент в открытом доступе опубликованы только номер дела, стороны процесса, дата подачи (22 мая 2026 года) и язык производства — французский.
Предмет иска и требования сторон будут раскрыты позднее.
Ранее Банк России сообщил, что оспаривает Регламент ЕС № 2026/467 от 24 февраля 2026 года, который устанавливает механизм финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы.
Тем временем на Украине буксующего на финансовом фронте — Евросоюз тормозит первый транш кредита. Украина рискует не получить 9,1 миллиарда евро первого транша до конца июня.
В Еврокомиссии заявили, что Киев ещё не завершил выполнение технических процедур. При этом европейцы могут выставить дополнительное условие — снижение призывного возраста.
Из общей суммы 5,9 миллиарда евро должны пойти на военные нужды (прежде всего на закупку дронов), ещё 3,2 миллиарда — на бюджетные дыры - Украина рискует не получить €9,1 млрд помощи, гадалка Ермака снова в игре. Итоги 1 июня. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.