Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента - 01.06.2026 Украина.ру
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Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента
Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента - 01.06.2026 Украина.ру
Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента
Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента и Совета ЕС, касающийся механизма финансовой поддержки Украины. Дело зарегистрировано под номером T-331/26, иск подан 22 мая 2026 года и находится на рассмотрении. Об этом сообщил 1 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-01T20:59
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Согласно данным судебной базы суда ЕС, иск Банка России зарегистрирован и принят к рассмотрению Общим судом Европейского союза. Ответчиками по делу выступают Европейский парламент и Совет Европейского союза. В пресс-службе суда ЕС пояснили, что дело находится на ранней стадии обработки. На данный момент в открытом доступе опубликованы только номер дела, стороны процесса, дата подачи (22 мая 2026 года) и язык производства — французский. Предмет иска и требования сторон будут раскрыты позднее. Ранее Банк России сообщил, что оспаривает Регламент ЕС № 2026/467 от 24 февраля 2026 года, который устанавливает механизм финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы.Тем временем на Украине буксующего на финансовом фронте — Евросоюз тормозит первый транш кредита. Украина рискует не получить 9,1 миллиарда евро первого транша до конца июня. В Еврокомиссии заявили, что Киев ещё не завершил выполнение технических процедур. При этом европейцы могут выставить дополнительное условие — снижение призывного возраста. Из общей суммы 5,9 миллиарда евро должны пойти на военные нужды (прежде всего на закупку дронов), ещё 3,2 миллиарда — на бюджетные дыры - Украина рискует не получить €9,1 млрд помощи, гадалка Ермака снова в игре. Итоги 1 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ес, европарламент, украина.ру, андрей ермак, украина, киев, россия, новости
ЕС, Европарламент, Украина.ру, Андрей Ермак, Украина, Киев, Россия, Новости

Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента

20:59 01.06.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© AP / Virginia Mayo
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Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента и Совета ЕС, касающийся механизма финансовой поддержки Украины. Дело зарегистрировано под номером T-331/26, иск подан 22 мая 2026 года и находится на рассмотрении. Об этом сообщил 1 июня телеграм-канал Украина.ру
Согласно данным судебной базы суда ЕС, иск Банка России зарегистрирован и принят к рассмотрению Общим судом Европейского союза.
Ответчиками по делу выступают Европейский парламент и Совет Европейского союза.
В пресс-службе суда ЕС пояснили, что дело находится на ранней стадии обработки.
На данный момент в открытом доступе опубликованы только номер дела, стороны процесса, дата подачи (22 мая 2026 года) и язык производства — французский.
Предмет иска и требования сторон будут раскрыты позднее.
Ранее Банк России сообщил, что оспаривает Регламент ЕС № 2026/467 от 24 февраля 2026 года, который устанавливает механизм финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы.
Тем временем на Украине буксующего на финансовом фронте — Евросоюз тормозит первый транш кредита. Украина рискует не получить 9,1 миллиарда евро первого транша до конца июня.
В Еврокомиссии заявили, что Киев ещё не завершил выполнение технических процедур. При этом европейцы могут выставить дополнительное условие — снижение призывного возраста.
Из общей суммы 5,9 миллиарда евро должны пойти на военные нужды (прежде всего на закупку дронов), ещё 3,2 миллиарда — на бюджетные дыры - Украина рискует не получить €9,1 млрд помощи, гадалка Ермака снова в игре. Итоги 1 июня.
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