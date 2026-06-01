2026-06-01T18:10
2026-06-01T20:47
Украина рискует не получить €9,1 миллиарда первого транша до конца июня. В Еврокомиссии заявили, что Киев еще не завершил выполнение технических процедур. Представитель ЕК Балаш Уйвари уточнил: Брюссель проверит соответствие Украины условиям для выделения финансирования.Из этой суммы €5,9 миллиарда должны пойти на военные нужды, прежде всего на закупку дронов, еще €3,2 миллиарда — на бюджетные дыры. При этом закупать беспилотники Украина обязана либо у собственных производителей, либо у компаний из стран ЕС. Обращаться к третьим странам разрешат лишь в крайнем случае. Тем временем европейцы могут выставить Киеву дополнительное условие для предоставления многомиллиардного кредита — снижение призывного возраста. Такое мнение высказал постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.
Украина рискует не получить €9,1 млрд помощи, гадалка Ермака снова в игре. Итоги 1 июня

18:10 01.06.2026 (обновлено: 20:47 01.06.2026)
 
© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich
Мария Илащук
Киевский режим продолжает буксовать на всех фронтах — от финансового до военного. Евросоюз тормозит первый транш кредита, гадалка Ермака предрекает новые разоблачения, а ВС РФ освобождают Донбасс. Главные события уходящего дня — в итогах по версии издания "Украина.ру"
Украина рискует не получить €9,1 миллиарда первого транша до конца июня. В Еврокомиссии заявили, что Киев еще не завершил выполнение технических процедур. Представитель ЕК Балаш Уйвари уточнил: Брюссель проверит соответствие Украины условиям для выделения финансирования.
Из этой суммы €5,9 миллиарда должны пойти на военные нужды, прежде всего на закупку дронов, еще €3,2 миллиарда — на бюджетные дыры. При этом закупать беспилотники Украина обязана либо у собственных производителей, либо у компаний из стран ЕС. Обращаться к третьим странам разрешат лишь в крайнем случае.
Тем временем европейцы могут выставить Киеву дополнительное условие для предоставления многомиллиардного кредита — снижение призывного возраста. Такое мнение высказал постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.
"Очевидно, что украинцы не хотят воевать. Их гонят в окопы силой. Причем сейчас их готовят на убой в еще больших масштабах", — отметил собеседник агентства.
"Всё плохо" с евроинтеграцией: десять лет до ЕС
Итальянская La Stampa со ссылкой на европейские источники пишет: обещание Зеленского привести Украину в ЕС к 2027 году в Брюсселе всерьез не рассматривают. На выполнение всех требований и закрытие переговорных глав может уйти около десяти лет.
После ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии, то есть когда исчезло, как считалось, главное препятствие на пути Украины в ЕС, стали очевидны другие новые препятствия — прежде всего, катастрофическое несоответствие украинского законодательства европейским стандартам.
Ранее, 22 апреля, Евросоюз утвердил для Украины кредитный пакет на €90 миллиардов на 2026–2027 годы. €60 миллиардов предназначены для закупки вооружений, €30 миллиардов — для бюджетных нужд. Обслуживать долг, как ожидается, придется самим государствам ЕС, поскольку Киев не в состоянии выполнять долговые обязательства.
Таким образом, Украина, что еще раз подтвердилось, находится в полной и исключительной зависимости от ЕС.
Фэншуй снова на слуху: гадалка Ермака предрекла новые разоблачения
Скандал вокруг бывшего главы офиса Зеленского обрастает мистическими подробностями. Его личная гадалка Вероника Аникиевич, известная как Фэншуй, нашла астрологическую причину сливов по делу бизнесмена Тимура Миндича — совладельца студии "Квартал 95" и близкого соратника Зеленского.
"На этой неделе особенно проявится квадрат Меркурия и Нептуна, поэтому у активистов-носителей начнётся обострение, и они будут извергать ещё больше лжи", — пишет Аникиевич.
По ее мнению, близкие к НАБУ активисты так рьяно раскручивают дело против окружения президента, поскольку в их личных гороскопах присутствует напряжение между Меркурием и Нептуном.
Ранее сообщалось, что Ермак обсуждал с гадалкой удары по антикоррупционному бюро и кадровые назначения. Именно, советуясь с ней, экс-глава офиса годами принимал решения и сводил счеты с врагами. Теперь звезды обещают новые разоблачения — и они могут ударить по самому Зеленскому.
Спецоперация: Тихоновка освобождена, бои за Константиновку
Российские войска освободили населенный пункт Тихоновка в ДНР. За сутки нанесены удары по цехам производства и площадкам запуска дальних беспилотников ВСУ. Силы ПВО сбили 9 управляемых авиабомб и 233 беспилотника самолетного типа. Потери противника составили порядка 1 335 военнослужащих.
Тем временем подразделения ВС РФ продолжают освобождение Константиновки. По данным "Военкоров русской весны", российские войска ворвались в Долгую Балку, закрепились и существенно продвинулись в поселке на западном фланге города.
Присутствие российских подразделений уже фиксируется на севере населенного пункта. После освобождения Долгой Балки давление на западную часть Константиновки может существенно возрасти — противнику придется рассредоточивать расчеты БПЛА, что ослабит его оборону.
Подробнее – в материале Армия России прорывается на фланге Константиновки и берёт город в клещи
