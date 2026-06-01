Украина рискует не получить €9,1 млрд помощи, гадалка Ермака снова в игре. Итоги 1 июня

Киевский режим продолжает буксовать на всех фронтах — от финансового до военного. Евросоюз тормозит первый транш кредита, гадалка Ермака предрекает новые разоблачения, а ВС РФ освобождают Донбасс. Главные события уходящего дня — в итогах по версии издания "Украина.ру"

2026-06-01T18:10

2026-06-01T20:47

Украина рискует не получить €9,1 миллиарда первого транша до конца июня. В Еврокомиссии заявили, что Киев еще не завершил выполнение технических процедур. Представитель ЕК Балаш Уйвари уточнил: Брюссель проверит соответствие Украины условиям для выделения финансирования.Из этой суммы €5,9 миллиарда должны пойти на военные нужды, прежде всего на закупку дронов, еще €3,2 миллиарда — на бюджетные дыры. При этом закупать беспилотники Украина обязана либо у собственных производителей, либо у компаний из стран ЕС. Обращаться к третьим странам разрешат лишь в крайнем случае. Тем временем европейцы могут выставить Киеву дополнительное условие для предоставления многомиллиардного кредита — снижение призывного возраста. Такое мнение высказал постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости."Всё плохо" с евроинтеграцией: десять лет до ЕСИтальянская La Stampa со ссылкой на европейские источники пишет: обещание Зеленского привести Украину в ЕС к 2027 году в Брюсселе всерьез не рассматривают. На выполнение всех требований и закрытие переговорных глав может уйти около десяти лет. После ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии, то есть когда исчезло, как считалось, главное препятствие на пути Украины в ЕС, стали очевидны другие новые препятствия — прежде всего, катастрофическое несоответствие украинского законодательства европейским стандартам.Ранее, 22 апреля, Евросоюз утвердил для Украины кредитный пакет на €90 миллиардов на 2026–2027 годы. €60 миллиардов предназначены для закупки вооружений, €30 миллиардов — для бюджетных нужд. Обслуживать долг, как ожидается, придется самим государствам ЕС, поскольку Киев не в состоянии выполнять долговые обязательства.Таким образом, Украина, что еще раз подтвердилось, находится в полной и исключительной зависимости от ЕС.Фэншуй снова на слуху: гадалка Ермака предрекла новые разоблаченияСкандал вокруг бывшего главы офиса Зеленского обрастает мистическими подробностями. Его личная гадалка Вероника Аникиевич, известная как Фэншуй, нашла астрологическую причину сливов по делу бизнесмена Тимура Миндича — совладельца студии "Квартал 95" и близкого соратника Зеленского.По ее мнению, близкие к НАБУ активисты так рьяно раскручивают дело против окружения президента, поскольку в их личных гороскопах присутствует напряжение между Меркурием и Нептуном. Ранее сообщалось, что Ермак обсуждал с гадалкой удары по антикоррупционному бюро и кадровые назначения. Именно, советуясь с ней, экс-глава офиса годами принимал решения и сводил счеты с врагами. Теперь звезды обещают новые разоблачения — и они могут ударить по самому Зеленскому.Спецоперация: Тихоновка освобождена, бои за КонстантиновкуРоссийские войска освободили населенный пункт Тихоновка в ДНР. За сутки нанесены удары по цехам производства и площадкам запуска дальних беспилотников ВСУ. Силы ПВО сбили 9 управляемых авиабомб и 233 беспилотника самолетного типа. Потери противника составили порядка 1 335 военнослужащих.Тем временем подразделения ВС РФ продолжают освобождение Константиновки. По данным "Военкоров русской весны", российские войска ворвались в Долгую Балку, закрепились и существенно продвинулись в поселке на западном фланге города. Присутствие российских подразделений уже фиксируется на севере населенного пункта. После освобождения Долгой Балки давление на западную часть Константиновки может существенно возрасти — противнику придется рассредоточивать расчеты БПЛА, что ослабит его оборону. Подробнее – в материале Армия России прорывается на фланге Константиновки и берёт город в клещи

Мария Илащук

