https://ukraina.ru/20260601/obezyana-s-granatoy-mid-rf-osudil-napadeniya-vsu-na-zaporozhskuyu-aes-1079671837.html

"Обезьяна с гранатой": МИД РФ осудил нападения ВСУ на Запорожскую АЭС

"Обезьяна с гранатой": МИД РФ осудил нападения ВСУ на Запорожскую АЭС - 01.06.2026 Украина.ру

"Обезьяна с гранатой": МИД РФ осудил нападения ВСУ на Запорожскую АЭС

Руководству МАГАТЭ недопустимо игнорировать удары ВСУ по ЗАЭС. Об этом 1 июня заявили в МИД РФ

2026-06-01T19:07

2026-06-01T19:07

2026-06-01T19:07

новости

киев

европа

запад

мария захарова

мид

магатэ

вооруженные силы украины

рафаэль гросси

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1f/1079634966_0:0:959:540_1920x0_80_0_0_6131da04d9a7783889657bb67a98c37c.jpg

Киевский режим даже не пытается скрывать свою преступную и террористическую сущность. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с украинскими нападениями на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) 30-31 мая.Российские дипломаты напомнили, что 30 мая ВСУ при помощи БПЛА атаковали машинный зал энергоблока № 6 ЗАЭС, а 31 мая – транспортный цех данной станции. "Лишь чудом удалось избежать жертв и критических разрушений объектов инфраструктуры ЗАЭС, - отметили в министерстве. - Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют: ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе. Убеждены, что Киев, а также его американские и европейские кураторы прекрасно отдают себе отчёт, какие катастрофические последствия для всего мира несут в себе подобные провокации, но киевский режим не впервой демонстрирует наплевательское отношение к человеческим жизням".По мнению МИД РФ, основная ответственность за происходящее лежит "именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений". Москва надеется, что даже на Западе в итоге осознают, что "нанося удары при помощи поставляемого оружия по ядерным объектам, Киев фактически действует как "обезьяна с гранатой", создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров".В МИД РФ рассчитывают, что Секретариат МАГАТЭ и лично гендиректор агентства Рафаэль Гросси дадут справедливую и заслуженную оценку действиям киевского режима.Целенаправленно создаваемые режимом Зеленского угрозы недопустимо игнорировать, отметили в министерстве."Руководству МАГАТЭ придётся назвать вещи своими именами, иначе все его призывы обеспечить должный уровень ядерной и физической ядерной безопасности, а также соблюдение любых декларируемых Р.Гросси "принципов" и "тезисов" теряют всякое основание", - подчеркнули российские дипломаты.Со своей стороны они продолжат делать всё возможное для поддержания безопасного функционирования ЗАЭС.Больше новостей дня представлено в обзоре Украина рискует не получить €9,1 млрд помощи, гадалка Ермака снова в игре. Итоги 1 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

киев

европа

запад

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, европа, запад, мария захарова, мид, магатэ, вооруженные силы украины, рафаэль гросси, украина, владимир зеленский, россия, запорожская аэс, атомная электростанция, атомная энергетика, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерная энергетика