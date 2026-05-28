"Шарашки" из телефонных мошенников: генерал-майор ФСБ о методах противодействия диверсиям
Алгоритмы у российских спецслужб отработаны, большинство терактов пересекается нами на этапе подготовки. Пока наши специалисты с этим справляются в сложившейся обстановке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов
18:36 28.05.2026 (обновлено: 22:00 28.05.2026)
 
ФСБ предотвратила террористический акт на крупном газовозе "Аррхениус", который прибыл в порт Усть-Луга для загрузки. Судно должно было следовать в турецкий порт Самсун. Водолазы при осмотре обнаружили на подводной части газовоза магнитные мины с взрывчаткой — около 7 килограммов. По данным следствия, взрывные устройства могли быть прикреплены к корпусу в Бельгии, где у судна была остановка.
Отвечая на вопрос журналиста о предотвращении терактов, эксперт заявил, что алгоритмы российских спецслужб давно отработаны. "Большинство терактов пресекается нами на этапе подготовки. Пока наши специалисты с этим справляются в сложившейся обстановке", — пояснил Михайлов.
Но постепенно обстановка меняется, а методы противника совершенствуются: только посмотрите на телефонных мошенников — каждую неделю появляются новые схемы обмана граждан, добавил
По словам эксперта, он выскажет "кощунственную" мысль: "Я бы создал "шарашки" из таких мошенников, чтобы привлечь их для борьбы с противником. Собрал бы их и поставил задачу — под гарантию УДО разрабатывать новые формы воздействия на противника", — добавил Михайлов.
[Во время Великой Отечественной войны активно использовалась система "шарашек" (особых тюремных КБ и НИИ НКВД). Именно в таких закрытых институтах создавались передовые образцы советской военной техники, включая легендарные самолеты].
Собеседник издания подытожил, что России нужно восстанавливать школу психологической войны на новой технологической основе, так как многое утрачено после реформ прошлого военного руководства.
Главный редактор: Хисамов И.А.
