Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом

2026-05-28T06:30

2026-05-28T11:48

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио сообщил, что ВС РФ приступают к "системным и последовательным ударам" возмездия по объектам в Киеве.- Андрей Анатольевич, означает ли это переход к новому формату боевых действий на Украине и как этот сигнал восприняли в Белом доме?- Рубио уже заявил, что в Киеве и раньше было очень опасно, но свое посольство США не убирали. Это говорит о том, что американское посольство не уберут и в этот раз, по крайней мере, до тех пор, пока не осуществится часть тех предостережений, которые сделал Лавров.Мы действительно переходим к новому этапу эскалации. Договоренности о том, что Россия будет вынуждена перейти к более активным действиям на Украине были достигнуты и в Пекине. Думаю, что с китайской стороной было достигнуто понимание той войны, которая ведется против нашего населения украинским режимом. США тоже были проинформированы и, видимо, отнеслись к этому с пониманием.Зеленскому об использовании "Орешника" во время последнего удара по Киеву, скорее всего, сообщили американцы. Мы обязаны информировать США о пусках ракет, которые могут нести ядерный боезаряд. Они тоже должны это делать. Мы соблюдаем эти договорённости, несмотря на то, что ДСНВ-3 уже не действует.И дипломатическая проработка, то есть информирование друзей и недружественных стран, это и есть показатель того, что конфликт переходит на новую ступень эскалации.- Зеленский тем временем активно раздувает тему гипотетического нападения России с территории Белоруссии. По одной из версий, он старается помешать укреплению связей Трампа и Лукашенко после того, как США в последнее время сняли часть санкций с Минска, что не понравилось Киеву и Европе. Действительно ли он разыгрывает эту комбинацию?- То, что делает Зеленский, обычно логике не поддается. Он импульсивный человек и сейчас оказался зажатым в угол. Евросоюз выделяет деньги, но оружие, которое нужно Зеленскому, есть у США. И это оружие сейчас необходимо самим Штатам. Американцы по всему миру задерживают поставки по уже подписанным контрактам. Тем же Японии и Тайваню.И поэтому Зеленскому нужен новый враг: Россия не смогла нас победить, поэтому подключилась Белоруссия, Украина находится в огненном кольце фронтов и тому подобное. Неслучайно сейчас отдан приказ о подготовке к круговой обороне Киева и Одессы.То есть Украина ждет крупномасштабного наступления. При том, что, по всей видимости, ресурсы украинских вооруженных сил на исходе даже с учетом того, что они привлекают наемников из различных стран. Даже если они получат еще больше дронов и начнут бить по нашей тыловой инфраструктуре это вызовет только обратную реакцию. И Зеленский это хорошо понимает. Но процессы, которые происходят на Западе, показывают, что ощущение чрезвычайности момента Зеленский пока европейским лидерам привить не смог.Этим и объясняются заявления о скором нападении Белоруссии. То есть это по сути требование скорее принять Украину в Евросоюз и задействовать статью 42 пункт 7 о коллективной обороне. Зеленский намекает на то, что европейцам напрямую придется вмешаться в конфликт, поскольку к нападению на Украину уже готовится и Белоруссия.- Рубио тем не мнее позитивно оценивает способности Украины к сопротивлению. Некоторое время назад он заявил, что переговоры по Украине "несколько потеряли импульс", потому что "украинцы чувствуют все большую уверенность в своих позициях на поле боя, так как они пережили зиму".- Рубио это человек, которому, пока успешно, удается уходить от самых неприятных моментов во внешнеполитической стратегии США, за которую он и отвечает. Он не является основной фигурой в иранским конфликте.Рубио вроде бы формирует политику Соединенных Штатов в западном полушарии. Посмотрите, как все успешно: Мадуро арестовали, Рубио обращается на свободном испанском языке к кубинцам и тому подобное. То есть там идет череда успехов. Подписывается соглашение на коленке в аэропорту с Арменией, договариваются с Индией по редкоземельным металлам, что также отражает успех политики Рубио.На украинском направлении явно этого не произойдет. Поэтому Рубио здесь как бы заявляет, что если Украина считает, что может что-то сделать на фронте, пусть делает. Эта позиция отражает стремление американской администрации отойти от украинского конфликта и перекинуть его на Евросоюз. Пусть украинцы воюют дальше, если думают, что могут выиграть, пока у них не сложится иное мнение.- Недавно Британия, Франция, Испания, Италия и Канада выступили против идеи Марка Рютте резко увеличить финансирование Украины. Те, 90 млрд евро, которые ЕС смог с огромным трудом согласовать, это последний транш для Украины?- Транши надо всякий раз согласовывать, а Рютте предлагал создать автоматический механизм финансирования Украины. Тогда можно было бы говорить, что европейский союз принял долгосрочную стратегию финансирования войны на Востоке.Пока европейские структуру довольствуются тем, что смогли провести финансирование Украины на два года. Дальше они будут согласовывать в зависимости от того, как будет складываться ситуация на земле. Посмотрим, как будет реализовываться стратегия ударов по центрам принятия решения и системам жизнеобеспечения. Если будут уничтожен Офис президента как символ власти на Банковой в Киеве, если Зеленский будет обращаться к народу из какого-то бункера, это может стать переломным моментом.Усталость от войны, судя потому, что говорят западные аналитики, на Украине очень велика. В отличие от России. Я считаю, что Россия как общество войну не ведет. Войну ведут вооруженные силы, даже не войну, а военную операцию, которая на обыденную нашу жизнь влияет очень опосредовано. А на украинцев боевые действия оказывают прямое влияние, поэтому усталость от войны там очень велика.Весьма возможно, что будет достаточно какого-то импульса, который придет с фронта, и вся структура может посыпаться.- В заключение хотелось бы поговорить о перестановках в американской администрации. Уход Тулси Габбард с поста директора Национальной разведки США говрит об ослаблении позиций трампистов?- На смену ей может прийти Элиз Стефаник, а она еще большая трампистка. Габбард нашла хорошее объяснение, заявив, что хочет спасти своего мужа от онкологии. И это все приняли. Но, если помните, Тулси Габбард это выходец из Демократической партии. Она представительница Гавайев, это вполне демократический штат.В прошлом году она совершила политическую ошибку, заявив, что у нее нет сведений об уничтожении ядерных объектов Ирана, что противоречило линии Трампа, который резко отреагировал на эти заявления в середине прошлого года. Поэтому Габбард просто сменили.С Габбард уходит и целая серия расследований в том числе и по поводу биолабораторий. Сейчас приходит другой человек, который может сменить вектор и заниматься совсем другими вопросами.Вообще национальная разведка — это зонтичная структура. Агентами на местах она не располагает. Она сводит данные, которые поступают от ведомственных разведок, которые есть в любом американском министерстве. Национальная разведка США была создана в 1981 году, и ЦРУ всегда относилось к этому ведомству скептически. Когда Габбард пошла в неправильном направлении, ей предложили красиво уйти. Она это сделала, ставя семейные ценности выше занимаемой должности.- Украинский след здесь искать бессмысленно, несмотря на заявления Габбард о помощи Украине?- Вряд ли здесь будет украинский след. Здесь надо судить о близости к самому Трампу. Но ни Габбард, ни ее сменщица не так близки к Трампу. По большому счету, Габбард олицетворяла собой образ человека, который послужил Родине, участвуя в военных конфликтах. Несмотря на то, что она заблуждалась, то есть была в составе Демократической партии, она нашла в себе силы изменить свою позицию и примкнуть к правильной линии, которую проводит Дональд Трамп. Вот этот стимул сейчас уже не очень нужен.Также о внутриполитической ситуации в США - Зеленский теряет серьёзного соратника в США. "Сенатор от Украины" покидает Конгресс с подачи Трампа

Денис Рудометов

