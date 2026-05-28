Организация освобождения Палестины: между арабами и Израилем

28 мая 1964 года была создана Организация освобождения Палестины. Впервые после катастрофы 1948 года разрозненные структуры арабов-палестинцев смогли объединиться. Создать независимую Палестину им не удалось, зато удалось создать одну из самых шумных террористических организаций в истории и дать Израилю индульгенцию на свой собственный террор

2026-05-28T16:00

Территорию между Средиземным морем и рекой Иордан называл Сирией Палестинской ещё древнегреческий историк Геродот в V веке до нашей эры. В 135 году это название официально получила провинция Римской империи, созданная на месте бывшего Иудейского царства. В 390 году Сирия Палестинская была разделена в Византийской империи на три провинции. Арабские завоеватели с 638 года называли эту землю "Фаластин". В 1517 году её территория перешла под власть Османской империи как часть эялета Шам (Османской Сирии).В конце XIX веке началось движение за переезд евреев на территорию бывшего Иудейского царства с целью создания там еврейского государства (сионизм).После вторжения британских войск на территорию Палестины, 2 ноября 1917 года, министр иностранных дел Великобритании Альфред Бальфур официально заявил, что "правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа". Эта позиция получила название "декларации Бальфура".После окончания Первой мировой войны Османская Сирия была разделена на три подмандатные части. Одной из них стала Палестина, включающая территории, на которых сегодня располагаются Израиль, Палестинская автономия и Иордания. Лига Наций вручила Великобритании мандат, в котором была указана "историческая связь еврейского (но не арабского – Авт.) народа с Палестиной".С переходом Палестины под британский мандат начался резкий рост еврейской иммиграции (до того евреев на этой территории было менее 11%). Евреи скупали крупные участки земли у богатых арабских землевладельцев и изгоняли мелких арабских крестьян-арендаторов. Для этого была сформирована еврейская военизированная организация "Хагана".Вследствие этого регулярно возникали конфликты. В 1929 году созданная Лондоном специальная комиссия рекомендовала ограничить еврейскую иммиграцию, прекратить практику скупки арабских земель евреями и образовать на мандатной территории законодательный орган с арабским большинством. Однако сделано этого не было.В 1936-39 годах в Палестине вспыхнуло арабское восстание, подавленное британскими войсками и боевиками "Хаганы". Именно тогда был впервые опробован метод массового подрыва и сноса арабских домов и целых кварталов, а также депортации арабского населения.Давид Бен-Гурион признавал в 1938 году:"В политическом плане мы – агрессоры, а они защищаются. (…) Страна принадлежит им, потому что они в ней живут, а мы хотим приехать сюда и поселиться".В 1945 году евреи составляли уже более 30% населения Палестины – 560 тысяч человек против 1,24 миллиона арабов. Однако на тот момент евреям принадлежало лишь 5,67% всей земли (ещё 46,02% составляли государственные земли, большая часть которых фактически принадлежала бедуинам).В 1947 году британское правительство заявило о своём желании отказаться от мандата на Палестину. ООН 29 ноября 1947 года приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства с предоставлением особого статуса району Иерусалима.Сразу после этого еврейские вооружённые формирования начали массовое изгнание арабов с их земель. К моменту окончания британского мандата и провозглашения государства Израиль 14 мая 1948 года евреи изгнали более 250 тыс. арабов и захватили большую часть Палестины. Армии арабских государств попытались защитить соплеменников в Палестине, однако потерпели поражение.В 1947-49 годах евреи разрушили более 500 арабских деревень, городов и кварталов, в результате чего около 800 тыс. арабов были изгнаны из своих домов. Эти события получили среди палестинцев название "Накба" (араб. "катастрофа").В результате арабо-израильской войны 1948-49 годов вопрос беженцев из Палестины стал одной из ключевых социальных проблем региона. Среди новых реалий – появление множества лагерей беженцев, на территории которых размещались представители традиционной знати, что вело к политизации палестинских масс.Созданию общего представительства палестинских арабов препятствовали отсутствие международного признания, политического единства среди палестинцев и борьба за влияние между Египтом и Иорданией. Ещё в 1948 году при поддержке Каира в аннексированном Египтом секторе Газа было образовано Всепалестинское правительство. В свою очередь, Иордания в 1950 году аннексировала Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, и предоставила своё гражданство его жителям. В итоге в Иордании оказалось более 40% всех арабов-палестинцев.На рубеже 1950-60-х годов египетское руководство активизировало работу для создания единого органа представляющего палестинский народ. По замыслу Гамаля Абделя Насера, его роль должна была заключаться в борьбе с режимом Иордании и в противовесе Движению за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), выступавшему против Насера.В январе 1964 года на первом саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), проведённом по инициативе Объединённой Арабской Республики (в её составе реально оставался только Египет), было инициировано создание организации, представляющей палестинский народ.28 мая 1964 года в Восточном Иерусалиме состоялась первая сессия Палестинского национального совета (ПНС), на которой присутствовали 422 делегата от палестинских общин. На сессии было принято решение о создании Организации освобождения Палестины (ООП), первым главой которой стал бывший помощник генерального секретаря ЛАГ Ахмад аш-Шукайри. Штаб-квартира ООП разместилась в Восточном Иерусалиме, т.е. – в Иордании.Программным документом ООП стала "Палестинская хартия". Она рассматривала Палестину как "неделимое региональное образование в границах, существовавших во времена Британского мандата". Существование Израиля было объявлено "антиисторичным".Не­глас­ной за­да­чей ООП яв­ля­лся кон­троль ре­сур­сов па­ле­стин­ской диа­спо­ры для реа­ли­за­ции об­ще­араб­ских за­дач. В рам­ках ООП бы­ли об­ра­зо­ва­ны Па­ле­стин­ский национальный фонд (фи­нан­си­ро­ва­ние ООП осу­ще­ст­в­ля­лось за счёт специального на­ло­га, который взи­мал­ся пра­ви­тель­ст­ва­ми арабских стран с па­ле­стин­цев) и Ар­мия ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны (АОП), ко­то­рая пред­став­ля­ла со­бой ре­гу­ляр­ные па­ле­стин­ские под­раз­де­ле­ния в со­ста­ве воо­ружённых сил Егип­та, Ира­ка и Си­рии.До 1967 года дея­тель­ность ООП в основном сво­ди­лась к по­ли­тическим дек­ла­ра­ци­ям и она не поль­зо­ва­лась ав­то­ри­те­том. Поражение в Шестидневной войне привело к радикализации палестинцев. В 1968 году была принята новая редакция "Палестинской хартии", в которой подчёркивалось, что "вооружённая борьба – единственный способ освободить Палестину".Вскоре ООП перешла под контроль Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Исполком ООП с 1969 года вплоть до своей смерти в 2004-м возглавлял лидер ФАТХ Ясир Арафат. При этом ООП фактически стала коалицией из почти десятка вооружённых структур, придерживавшихся противоположных идеологических и политических взглядов. Единство организации обеспечивали стремление к созданию Палестинского государства, харизма Арафата и относительно демократичный характер органов управления ООП.Основной ба­зой ООП ста­ла Иор­да­ния, но в ре­зуль­та­те кон­флик­та с ко­ро­лев­ским ре­жи­мом в сентябре 1970 года ("Чёр­ный сен­тябрь") вся военно-политическая ин­фра­струк­ту­ра ООП бы­ла пе­ре­ме­ще­на в Ли­ван. По­сле из­ра­иль­ско­го втор­же­ния в Ли­ван в 1982 году во­енный по­тен­ци­ал ООП был зна­чи­тель­но по­дорван, её штаб-квар­ти­ра пе­ре­не­се­на в Ту­нис, а воо­ружённая ак­тив­ность на­ча­ла схо­дить на нет. ООП сосре­до­то­чи­лась на по­ли­ти­ко-ди­пло­ма­тических пу­тях про­движе­ния ин­те­ре­сов па­ле­стин­цев. 1 октября 1985 года штаб-квартира ООП в Тунисе была атакована израильскими бомбардировщиками и разрушена.Во времена Холодной войны ООП придерживалась просоветской ориентации. Право Израиля на существование полностью отвергалось, официальные связи с США не поддерживались. Израиль и США рассматривали ООП как террористическую организацию.Наиболее известным террористическим актом, совершённым палестинцами, стал захват одиннадцати израильских спортсменов во время Мюнхенской олимпиады в 1972 году боевиками из группы "Чёрный сентябрь", филиала ФАТХ. Боевики потребовали от Израиля отпустить палестинских заключённых. Во время попытки немецкого спецназа освободить заложников, все они были убиты.В июне 1974 года Арафат убедил ООП принять план "поэтапного освобождения Палестины", предполагавший временный отказ от террористических методов. Он выступил на Генеральной Ассамблее ООН и ООП получила ста­тус по­сто­ян­но­го на­блю­да­те­ля в ООН.В 1988-м ООП под­клю­чи­лась к ру­ко­вод­ству на­чав­шей­ся годом ранее "ин­ти­фа­ды" (вос­ста­ния) па­ле­стин­цев на ок­ку­пи­ро­ван­ных Из­раи­лем тер­ри­то­ри­ях Западного бе­ре­га реки Иор­дан и сек­то­ра Га­за. В том же го­ду была при­нята дек­ла­ра­ция о не­за­ви­си­мо­сти Го­су­дар­ст­ва Па­ле­сти­на.ООП при­знало пра­ва Из­раи­ля на су­ще­ст­во­ва­ние в гра­ни­цах до на­ча­ла Шес­ти­днев­ной вой­ны и ограничила свои претензии Западным бе­ре­гом реки Иор­дан (включая Восточный Ие­ру­са­лим) и сек­то­ром Га­за. Ныне Государство Палестина в этих границах признают 157 стран-членов ООН, а также Ватикан.В 1993 году по ито­гам про­во­див­ших­ся в Ос­ло сек­рет­ных пе­ре­го­во­ров про­изош­ло вза­им­ное при­зна­ние Из­раи­ля и ООП (но не Го­су­дар­ст­ва Па­ле­сти­на). В отдельных рай­онах Западного бе­ре­га реки Иор­дан и сек­то­ра Га­за на­ча­ла функ­цио­ни­ро­вать т.н. Па­ле­стин­ская на­цио­наль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция (ПНА).С 1996 года боль­шин­ст­во ор­га­нов ООП на­хо­дит­ся на па­ле­стин­ских территориях. В декабре 1998-го были от­ме­нены пунк­ты Па­ле­стин­ской хар­тии, при­зывав­шие к унич­то­же­нию Из­раи­ля. Решение было принято в присутствии президента США Билла Клинтона в связи с тем, что премьер-министр Израиля Ицхак Рабин выдвинул это в качестве условия для продолжения переговоров. Но уже в декабре 2001 года правительство Израиля объявило администрацию ПНА "организацией, поддерживающей терроризм".С 2004 года ООП, как и Палестинскую национальную автономию, возглавляет Махмуд Аббас. Но в 2006-м выборы в законодательный орган ПНА выиграло исламистское движение ХАМАС, которое поддерживал Израиль в качестве альтернативы ООП. В итоге в 2007 году Палестинская автономия оказалась расколота на два подконтрольных партиям анклава (сектор Газа – ХАМАС, Западный берег реки Иордан – ФАТХ), и этот раскол продолжается до сих пор.

Олег Хавич

